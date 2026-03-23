ヘインズ、招待制のゲーミングコミュニティ「vaultroom（ボルトルーム）」と初のコラボレーションモデルを、3月24日(火)より発売開始

ヘインズジャパン株式会社

へインズジャパン株式会社（本社:東京都新宿区）では、120年以上にわたり世界中の人々に親しまれるベーシックアパレルブランド Hanes（ヘインズ）にて、2020年よりスタートした招待制のゲーミングコミュニティ「vaultroom(ボルトルーム)」と初となるコラボレーションアイテムを、2026年3月24日(火)にvaultroom公式オンラインストアおよびヘインズ公式オンラインストアにて発売いたします。

今回ベースとなるプロダクトは、ヘインズのマルチパックの代表アイテム「3P Pack T-Shirt（3枚入りパックTシャツ）」、赤ラベルクルーネックTシャツです。首元にネームデザインをプリントするタグレス仕様で襟ネームの肌当たりを解消。袖口と裾口は表からは縫い目が目立ちにくいブラインドステッチ仕様。そしてコットン100％の柔らかい肌触りと脇に縫い目のない丸胴編みによるストレスフリーの心地良さ、着こむほどに出る独特のクタリ感、着丈長めのボックスシルエットが特長。

まさにヘインズの王道といえるインナー用パックTシャツです。

今回のコラボレーションでは、ホワイトに加えインラインには無いブラックをカラーバリエーションに取り入れた2色の特別ラインナップ。

襟ネームと裾部分にロゴデザイン、そしてパッケージはvaultroomのオリジナルキャラクター「ボルトくん」がTシャツから飛び出してきたような、キャッチーでコレクター心をくすぐるアートワークが特徴となっています。

【コラボレーションモデル 特徴】

【ベースプロダクト】

ベースとなるプロダクトは、ヘインズのマルチパックの代表アイテム「3P Pack T-Shirt（3枚入りパックTシャツ）」、赤ラベルクルーネックTシャツです。

首元にネームデザインをプリントするタグレス仕様で襟ネームの肌当たりを解消。袖口と裾口は表からは縫い目が目立ちにくいブラインドステッチ仕様。コットン100％の柔らかい肌触りと脇に縫い目のない丸胴編みによるストレスフリーの心地良さ、着こむほどに出る独特のクタリ感、着丈長めのボックスシルエットが特長。

まさにヘインズの王道といえるインナー用パックTシャツです。

ブラックはインラインには無い今回のコラボレーション特別カラーで、着回し力の高い定番の「ホワイト」と「ブラック」の2色をラインナップします。

【コラボレーションデザイン】

襟ネームには2つのブランドのロゴを配置し、ミニマルながらも両ブランドのアイデンティティが共存するデザインに仕上げています。

フロント裾部分にはワンポイントアクセントとして、vaultroomのロゴを配置。ホワイトボディにはシックなブラック、ブラックボディには鮮やかなオレンジのロゴをあしらっています。

【PACKAGE】

本コラボ最大のポイントは、ヘインズ伝統のパッケージデザインを大胆にアレンジしたパッケージです。

ヘインズの象徴的なピクトグラムやレイアウトを活かしつつ、vaultroomのオリジナルキャラクター「ボルトくん」がＴシャツから飛び出してきたような、キャッチーでコレクター心をくすぐるアートワークが特徴です。

【コラボレーションモデル 概要】

商品名：Hanes x vaultroom 3P赤ラベルクルーネックTシャツ

品番：HM1-D712S

素材：綿100%

カラー：ホワイト、ブラック

サイズ：S, M, L, XL

価格：6,600円(税込)

数量：3枚入り

発売：2026年3月24日発売予定

【発売日と販売店】

・3月24日（火）深夜0時頃 vaultroom オンラインストア：

https://vaultroom.shop/

・3月24日（火）12:00頃 ヘインズ公式オンラインストア：

https://www.hanesbrandsinc.jp/hanes/c/c10/

■vaultroomについて

2020年よりスタートした招待制のゲーミングコミュニティ「vaultroom(ボルトルーム)」。

東京に拠点を構え、ゲーム業界だけでなくファッション、アート、音楽業界などのゲーム好きが集う日本最大のゲームコミュニティ。 不定期にVCC(Vaultroom Community Cup )という独自のゲームコミュニティイベントを開催。

ヘインズ公式SNS

X: https://x.com/hanes_japan/

Instagram: https://www.instagram.com/hanes_japan/

YouTube: https://www.youtube.com/c/HanesJapan

about Hanes

1901年、広大なコットン畑が広がる アメリカ ノースカロライナ州ウィンストンセーラムの地に誕生したヘインズ。

肌着やTシャツなどベーシックなアパレルブランドとして多くの人々に親しまれ、アメリカ国内のアンダーウェアではトップシェアを誇ります。 「コンフォート(快適さ)」を最も大切なコンセプトとして、数々の魅力あふれる製品を生み出し、常に身近で親しみやすいブランドとして世界中で愛されています。 “THE KING OF PACK T-SHIRTS”のヘインズは ベーシック アパレルブランドとして肌着からカジュアルアイテム、 ボトムスやソックスに至るまで快適で気持ちのいい製品を通して 、これからも生活者のコンフォートライフをサポートしていきます。