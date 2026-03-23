2016年にシェイクスピア著と認定された幻の作品が初の文庫化！『新訳　タイタス・アンドロニカス／ファヴァシャムのアーデン』が本日発売！

株式会社KADOKAWA

今年2026年はシェイクスピアに注目が集まる年。没後410年で、シェイクスピア夫妻を描いた映画「ハムネット(https://hamnet-movie.jp/)」も4月10日から公開されます。

4世紀以上に渡って世界じゅうで愛される劇作家シェイクスピアについて、まだ知られていないことがあるなんて、と思われるかもしれませんが、ここ50年の間に、「これもシェイクスピア作品!?」と驚かれるような4作品がシェイクスピアの正典（キャノン）のラインナップに加わりました。

日本国内でシェイクスピア作品は「全37作品」と言われることが多いですが、実は「全41作品」なのです。そのうち最も新しくシェイクスピアの筆がみとめられた（2016年）作品が『ファヴァシャムのアーデン』。その幻の作品がこのたび、初めて文庫化されました。

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年3月23日（月）に、『新訳 タイタス・アンドロニカス／ファヴァシャムのアーデン』（シェイクスピア 河合祥一郎＝訳 角川文庫）を発売しました。

なお、訳者の河合祥一郎先生は元日本シェイクスピア協会会長で映画「ハムネット」の字幕監修も行っています。本書の魅力について担当編集がくわしくご紹介します。

本書には『タイタス・アンドロニカス』と『ファヴァシャムのアーデン』という、シェイクスピア作品では異色とも言える二作品を収録しています。

まずはざっくりと、楽しむための5つのポイントについて

本リリースでは、ポイント1と2を深掘りしてご紹介します。

「ゲースロ」にも影響を与えた、復讐劇の元祖『タイタス・アンドロニカス』

『タイタス・アンドロニカス』はローマ史劇。血で血を洗う復讐劇の原型で、世界的に大ヒットした海外ドラマシリーズ「ゲーム・オブ・スローンズ」にも影響を与えたと言われるすごい作品です。あらすじは以下のとおり。

《『タイタス・アンドロニカス』のあらすじ》

勇猛な将軍タイタスはゴート族の美しき女王タモーラと王子らを捕虜として引き連れ、祖国ローマに凱旋。女王の願いを無視し、王子を惨殺する。ところが新皇帝が女王を娶（めと）り、立場が逆転。女王による復讐が始まる。

過激でダーク。「こんなひどいことが……」と冷や汗をかき戦慄。なのになぜか面白い！

過激でダーク。そして、「えっ、こんなひどいことが……！（冷や汗）」という悪魔的な展開なのに、なぜか面白いという、人にはすすめづらい作品です。

「うわ～……！（戦慄）」となる内容なので、読んでいると、これを楽しんでいいのだろうか、と罪悪感もわくのですが、本当に面白い。

ページターナー！ そして、シェイクスピアはこんな作品も書けたのか！ と驚く。

前述もした陰謀＆復讐ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」を観ている感覚で、これが面白いなんて、自分は人として問題があるのではないだろうか、などと考えながらも、ページターナーでどんどんめくって読んでしまいます。ジェントル・シェイクスピア（やさしいシェイクスピア）と言われる彼の作品としては異色で、「こんな作品も書けたのか！」と作家の幅に驚くと思います。若き日のシェイクスピアだからこそ書けた作品と言えるかもしれません。

映画「ハムネット」の時代の若き日のシェイクスピアによる筆が……

『タイタス』はシェイクスピア最初期の悲劇で、こういった過激な作品は若いうちにしか書けないのかもしれません。映画「ハムネット」のころの若いシェイクスピアがロンドンにやってきて、この作品を書いたのかな、と思うと、感慨深いです。

2016年にシェイクスピア作品と認められたのに、なぜか日本ではスルーされていた幻の作品『ファヴァシャムのアーデン』。実際に起きた殺人事件がモデル!?

つぎに、『ファヴァシャムのアーデン』は、2016年に新オックスフォード・シェイクスピア全集に収められ、最も新しく認められた作品と言えます。国内のシェイクスピア全集では未邦訳で、文庫化も今回が初です。シェイクスピア作品として訳されたのも、この河合訳がはじめてで、いわば幻の作品です。

本国イギリスでは正典（キャノン）のラインナップに入っているのですが、なぜか日本ではスルーされていました。

《『ファヴァシャムのアーデン』のあらすじ》

1551年。ファヴァシャム市の元市長アーデンは妻アリスに男がいるのではないかと疑っている。それはたしかに事実で、妻には若い恋人がいるのだが、その不倫の恋を成就させようと、妻は夫の殺害を企み、人殺しを雇う。当時実際にあった殺人事件をモデルにした物語。

若きシェイクスピアが書いたか、長年にわたって議論の的に！ 「いわくつき」の幻の作品。

「シェイクスピアが実際の事件をモデルにした戯曲を!? しかも殺人事件??」と驚かれるかもしれません。この作品は、シェイクスピアが若き時代に他の複数の作家と共同執筆したと言われており、長年にわたって、本当にシェイクスピアの筆が入っているのか？と議論のまとになっていた、「いわくつき」の作品です。

「ほんとにシェイクスピア作品？」という疑いを華麗に吹き飛ばす見事な解説

訳者あとがきに詳しく解説されていますが、コンピューターによる統計学的な計量文体分析などを経て、『アーデン』は2016年に正典入りしました。コンピューターなんかで本当に決められるの？と、心配になるのですが、そこは訳者の河合先生がシェイクスピア学者として、この作品にシェイクスピアの筆が入っていると信じるに足る理由を見事に論じています。

詳述するとネタバレになるので、ここでは省きますが、あるドラマティックな展開について、シェイクスピアの名作『リチャード三世』と照らし合わせて、共通点を語っているのです。

これぞシェイクスピア・マジック！ と感動

それは現実では到底ありえない展開なのですが、シェイクスピアの筆にかかると、とたんに圧倒的なリアリティと説得力が生まれ、感動的なシーンに変わってしまう。まさにシェイクスピア・マジックです。

吉田鋼太郎さん、推薦！ 蜷川版「タイタス」についても解説で紹介

彩の国さいたまシェイクスピア・シリーズは、さいたま市のさいたま芸術劇場で1998年より催されているシリーズ公演です。シェイクスピアの37作品が上演され、初代芸術監督は演出家の蜷川幸雄さん。そして二代目芸術監督は俳優で演出家の吉田鋼太郎さん。その吉田さんが今回、本作に推薦のコメントを寄せてくださっています。

「祥ちゃん！ 待ってました！ 次のタイタスはこれでやってみたい!!」

じつは、蜷川版の「タイタス・アンドロニカス」で、吉田さんはタイタスを演じました。

血の表現として赤いテープが用いられ、その斬新かつ強烈な演出は、本拠地ストラットフォード・アポン・エイヴォンのロイヤル・シェイクスピア劇場でスタンディングオベーションの大絶賛を受け、新聞雑誌が称賛の劇評を掲げました（2006年）。河合先生は、その場にいたときの感動の体験について、訳者あとがきで語っています。そのお話もすごく面白いのですが……ぜひとも本書でお楽しみください。

さあ、ここまでくわしく述べてまいりましたが、『新訳 タイタス・アンドロニカス／ファヴァシャムのアーデン』にご興味をお持ちいただけましたでしょうか？

シェイクスピアに注目の集まる今年。映画や舞台だけでなく、本書に触れることで、若き日のシェイクスピアの才能のほとばしりを感じて、物語を存分に楽しんでいただけたらと思います。

書誌情報

『新訳 タイタス・アンドロニカス／ファヴァシャムのアーデン』（角川文庫）

著者：シェイクスピア

訳：河合祥一郎

発売：2026年3月23日（月）

定価：1,595円（本体1,450円＋税）

判型：文庫判

ページ数：352ページ

ISBN：978-4-04-115366-6

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322405000587/)

著者プロフィール

著者：ウィリアム・シェイクスピア

1564年、イギリス中部のストラットフォードで、町長も務めた父と旧家出身の母との間の第三子として生まれる。1582年、18歳で8歳年長のアン・ハサウェイと結婚、一男二女をもうける。故郷をはなれ、やがてロンドンで詩人・劇作家として幸運なスタートを切る。1594年、新しく組織された劇団「宮内大臣一座」の幹部座員として名を連ね、俳優兼座付作者として活躍。およそ20年以上劇作に専念し、劇作家として名をなす。1616年没。

訳：河合祥一郎（かわい・しょういちろう）

1960年生まれ。東京大学およびケンブリッジ大学より博士号を取得。現在、東京大学教授（2026年3月退官）。著書に第23回サントリー学芸賞受賞の『ハムレットは太っていた！』（白水社）、『シェイクスピア 人生劇場の達人』（中公新書）、『NHK「100分de名著」ブックス シェイクスピア ハムレット』（NHK出版）など。角川文庫よりシェイクスピアの新訳、『不思議の国のアリス』、「新訳 ドリトル先生」「新訳 ナルニア国物語」シリーズなどを刊行。