2026年シーズン開幕直前！ファイターズ推しのための応援ガイドブック『るるぶ北海道日本ハムファイターズ』2026年3月23日（月）発売

株式会社JTBパブリッシング

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、『るるぶ北海道日本ハムファイターズ』を2026年3月23日（月）に発売いたします。

北海道を本拠地とするプロ野球球団「北海道日本ハムファイターズ」の魅力を詰め込んだ、球団公認の応援ガイドブックが「るるぶ」から登場！

郡司裕也選手、達孝太投手ら注目の若手６選手のスペシャルインタビューから、エスコンフィールドHOKKAIDOの観戦ガイド、球団の歩みのほか、観戦前後のお出かけに役立つ北海道グルメ・観光スポット情報まで充実の内容でお届けします。

昔から応援していた人も、最近ファンになった人も、ますますファイターズのことが好きになる、情報満載の一冊です！

＜内容紹介＞

■特別付録：スペシャルカード4枚

撮りおろし写真を使用したスペシャルカードが付録に！推し活にも嬉しい、スマホ裏に挟めるサイズです。

■巻頭スペシャルインタビュー

・郡司裕也選手×野村佑希選手

・水野達稀選手×奈良間大己選手

・達孝太投手

野球への熱い思いからチームメイトの裏話まで、盛りだくさんの内容でお届けします！

■北海道日本ハムファイターズ選手名鑑2026

2026年シーズンを戦う全メンバーをご紹介。チームの意外な特徴が分かる“超!!選手名鑑”付き。

■北海道ボールパークFビレッジに行こう！

開放的なビアガーデンや、試合を見ながら入れるサウナ、アクティビティ施設などが集結し、観戦以外の楽しみも満載な北海道ボールパークFビレッジの魅力を徹底ガイド！本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOのおすすめ座席やグルメガイドなど、観戦に役立つ情報も満載でお届けします。

■もっと！深掘りファイターズ

「ファイターズ2026大展望」では、球場リポートなどでも活躍する北海道テレビ（HTB）の菊地アナウンサーに、2025年で印象的だった試合と2026年の展望を語っていただきました。球団年表や名選手アルバム、ユニフォームコレクションなど、これまでのファイターズも深掘りします。

■もっと！ファイターズ推し

「田宮裕涼の推し活通信」では、”推す”側でもあり”推される”側でもある、田宮選手流の推し活に関するインタビューをお届け！現地イベント情報や蔵出しPhotoなど、推し活コンテンツをまとめました。

■るるぶ的推し旅のすすめ

観戦前後に訪れたい観光SPOTや北海道グルメを、選手のおすすめコメント付きでご紹介。

■もっと楽しむ！ファイターズ

ファーム観戦や春季・秋季キャンプなど、さらにファイターズを楽しめる情報をお届けします。

＜書誌概要＞

【書 名】『るるぶ北海道日本ハムファイターズ』

【定 価】1650円（10％税込み）

【発売日】2026年3月23日（月）

【仕 様】AB判（天地257mm×左右210mm）本誌96ページ（オールカラー）、付録「スペシャルカード」

【発 行】株式会社JTBパブリッシング

【販 売】全国の書店、ネット書店、球団直営店

Amazon：https://amzn.asia/d/0bcmYdfY

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18522190/

本件に関するプレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-612-5e6bcde9a5838861f39670215dc71c9d.pdf