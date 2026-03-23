KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥、以下「KLab」）は、当社が展開するVTuber事務所「ゆめかいろプロダクション」に所属する1期生のAI VTuber『ゆめみなな』による配信企画「ななの部屋」において、コラボレーション配信を行うVTuberの皆さまの募集を開始することをお知らせします。

AI VTuber『ゆめみなな』、配信コラボレーション企画を開始 ―VTuberの皆さまとのコラボ配信パートナーを募集―

『ゆめみなな』公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@Yumeminana

公式サイト：

http://yumekairo.ai-ent.klab.com/

公式X：

https://x.com/yumeminana_VT

「ななの部屋」について

「ななの部屋」では、さまざまなVTuberの皆さまとトークや企画を通じて交流する配信企画として、2026年4月以降のコラボ配信を予定しています。

本企画では、VTuberの皆さまと一緒に新しい配信の形を作っていくことを目的に、個人・企業所属を問わずVTuberの方であればどなたでも応募可能としています。

AI VTuberならではのコミュニケーションや企画を通じて、VTuberコミュニティとの新しいコラボレーションを広げていきたいと考えています。

募集概要

■コラボ企画

AI VTuber『ゆめみなな』配信企画「ななの部屋」

■配信予定時期

2026年4月以降

■応募条件

VTuberとして活動している方

（個人・企業所属は問いません）

■応募方法

詳細および応募フォームはこちら

https://forms.gle/mxyFSncFdo3EWxda9

『ゆめみなな』について

『ゆめみなな』は、「ゆめかいろプロダクション」第1期生となる、AIによって音声・表情・発話が生成されるAI VTuberです。

＜プロフィール＞AI VTuber『ゆめみなな』、配信コラボレーション企画を開始 ―VTuberの皆さまとのコラボ配信パートナーを募集―

■基本情報

誕生日：7月7日

身長：160cm

好きなこと：天体観測、夜の散歩

元プラネタリウム解説員という経歴を持つ彼女は、「世界中がプラネタリウムになる」ことを夢見てVTuberとして活動を開始。星の魅力を多くの人に届けたいという想いから、暗闇の中でも輝く星のように、自身の配信を通じて希望を届ける存在を目指しています。明るく好奇心旺盛でマイペースな性格ながら、好きなことには一直線。時折見せる天然な一面も魅力のひとつです。天体観測や夜の散歩を愛し、特技は意外にもマニュアル車の運転。座右の銘は「暗闇があるから、星は輝ける」。

『ゆめみなな』公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@Yumeminana

公式サイト：

http://yumekairo.ai-ent.klab.com/

公式X：

https://x.com/yumeminana_VT

ゆめかいろプロダクションについて

AI VTuber『ゆめみなな』、配信コラボレーション企画を開始 ―VTuberの皆さまとのコラボ配信パートナーを募集―

「ゆめかいろプロダクション」は「AIを活用してファンとともに創り出すアイドル」をコンセプトにKLabが展開するAI VTuberプロダクションです。

これまでに、本プロジェクトの第1期生となる 5人組AIアイドルのビジュアル公開 や、SNSでの投稿内容（イラスト・コメント・アイデアなど）をAIが学習しキャラクターの世界観やビジュアルに反映する共創型企画「みんながプロデューサー（#みんプロ）」 の実施、さらに、ハイパーリアルなビジュアルや2Dビジュアルなど多面的に活動する 「マルチディメンション構想」 などを順次発表してまいりました。

今後の展開

今後は、ライブ配信にとどまらず、『ゆめみなな』とファンが一対一で直接対話できる新たなコミュニケーション体験の実装も予定しています。リアルタイム応答技術を活かし、よりパーソナルで没入感のある体験へと進化させてまいります。

また、「ゆめかいろプロダクション」第1期生の残る4名も順次デビューしていく予定で、4月19日(日)には『月窓ろみ』がデビュー初配信を行います。

さらに、グッズ展開を含む多角的なプロジェクト展開も視野に入れており、デジタルとリアルを横断する新たなアイドル体験の創出を目指します。