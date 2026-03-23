今年も開催！大人気コミック『メイドインアビス』原作者つくしあきひと先生のお誕生日5月5日に向けてお誕生日祝福POP UP STOREが始まる！

株式会社竹書房

昨年大好評だった、大人気コミック『メイドインアビス』原作者つくしあきひと先生の

お誕生日祝福POP UP STOREを今年も開催することが決定！

そして今年はなんと！

『ねこようかい』ぱんだにあ先生が描き下ろしたつくし先生新作グッズが登場！！

さらに人気キャラクター「オーゼン」にフィーチャーした新規グッズも同時展開！

みなさんで一緒につくし先生のお誕生日を盛大にお祝いしましょう！ンフフフ...

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『メイドインアビス』原作者つくしあきひと先生の誕生日を記念して、2026年4月23日（木）より、各種イベントを開催いたします。

◼︎開催情報

2026年4月23日(木)～5月10日(日) TSUTAYA BOOKSTORE APIT京都四条

2026年5月2日(土)～5月10日(日) 新宿マルイ アネックス 2F イベントスペース

詳細は特設サイトを要チェック！！

特設サイト：https://eeo.today/store/101/specialfeature/hbd_sir_tsukushi_2026

『ねこようかい』ぱんだにあ先生描き下ろし！つくし先生イラスト

きゅーとすぎるイラストを大公開(ハート)

『ねこようかい』ぱんだにあ先生×『メイドインアビス』つくしあきひと先生の異色コラボは竹書房STOREでしか見れないっ…！！！

新作グッズのご紹介

■ぱんだにあ先生描き下ろし つくしあきひと先生ぬいぐるみ

昨年大人気で即完売した「メイドインアビス」原作者 つくしあきひと先生のぬいぐるみ。

今年のデザインはなんと、「ねこようかい」ぱんだにあ先生の描き下ろし！！

数量限定の受注販売です！この機会をお見逃しなくっ！

※こちらの商品はPOP UP STORE京都会場・東京会場・竹書房STORE公式サイトでの受注販売となります。竹書房STOREでの受注は4/23(木) 12:00-開始を予定しております。

(詳しくは竹書房STORE公式X(https://x.com/take_s_store)より随時ご確認ください)

■ぱんだにあ先生描き下ろし つくしあきひと先生マウスパッド

「メイドインアビス」原作者 つくしあきひと先生のマウスパッド。

デザインは「ねこようかい」ぱんだにあ先生の描き下ろし！

可愛すぎて上に何も置けないかも…！？

■ぱんだにあ先生描き下ろし つくしあきひと先生ミニアクリルブロック

「メイドインアビス」原作者 つくしあきひと先生のミニアクリルブロック。

デザインは「ねこようかい」ぱんだにあ先生の描き下ろし！ちょこんと飾れます。

■つくしあきひと先生 アクリルキャラスタンド 御光ver.

前回・前々回も即完売だったつくしあきひと先生の全身アクスタ。

神秘的な光を放つ、オーロラアクリルを使用。

御光のようなデザインで登場です！

■オーゼンだらけ フルグラフィックT シャツ

人気キャラ、オーゼンで埋め尽くした全面プリントTシャツ！

ファンは必須のオーゼン愛溢れるアイテムです！

■オーゼン アクリルパブミラー

3巻の扉絵、オーゼンのアクリルパブミラー！

お部屋に飾りたくなります。

■トレーディング不動卿アクリルスクエアブロマイド

不動卿とのエピソードシーンを集めたスクエア型のアクリルブロマイド！

コンプリートセットとトレーディング1枚入りの販売がございます。(全10種)

■トレーディング不動卿缶バッジ

コミケ106で展開したナナチ缶バッジ、ボンドルドポップアップショップでの黎明卿缶バッジ、

コミケ107の祈手缶バッジ... に続く、不動卿缶バッジ！(全10種)

コンプリートBOXとトレーディング1種入りの販売がございます。

コンプリートBOX にはシークレット特典1 種付き！

■不動卿アクリルブロック

オーゼンのこの表情は忘れられない...

ライザに結婚報告された時の1 シーンを切り取ったアクリルブロック。

背景には思い出が。

厚みがあるのでこのまま自立します。不動...!?

◼︎オーゼン ンフフフ…アクスタ

オーゼンの原作イラストを使用したアクスタが初登場!!

コミケ107 で大人気だったマルルク お師さま！アクスタと並べてもピッタリです。

◼︎リコとレグとマルルク きゃっきゃっクリアファイル

リコ・レグ・マルルクがきゃっきゃっと盛り上がっているシーンを集めたクリアファイル。

一緒に混ざりたくなります。

◼︎シーカーキャンプ ステッカーシート

監視基地( シーカーキャンプ) をテーマにしたステッカーシート！

◼︎マルルクの涙ハンカチ

リコ・レグとお別れする時、寂しくて泣いているマルルクを集めたハンカチ。

涙を拭いたくなります。

※商品の画像は製作中のイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

竹書房STOREでは、今後も人気作品のオリジナルグッズを順次発表してまいりますので、お楽しみに。

❏特設サイト：https://eeo.today/store/101/specialfeature/hbd_sir_tsukushi_2026

❏竹書房STORE X公式アカウント：@take_s_store(https://x.com/take_s_store)

❏つくしあきひと先生 Xアカウント：@tukushiA(https://x.com/tukushiA)

❏ぱんだにあ先生 Xアカウント：@pandania0(https://x.com/pandania0)

❏ねこようかい公式 Xアカウント：@nekoyoukai_pr(https://x.com/nekoyoukai_pr)

(C)つくしあきひと・pandania／竹書房 (C)つくしあきひと／竹書房