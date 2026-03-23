福岡PARCOラストイヤー「Hey！PARCO」冠公演！【PARCO最後のワクワク大冒険】ギンギラ太陽´ｓ　新作公演 開催決定！

株式会社パルコ

福岡PARCO(福岡市中央区天神2丁目/店長 長江 良和)は、ラストイヤーキャンペーン「Hey！PARCO～パルコらしさは、止まらない。～」の一環で、福岡で長年愛される´かぶりモノ´劇団「ギンギラ太陽´ｓ」の新作公演『PARCO最後のワクワク大冒険-Hey！みんな「一番おもしろいさよなら」を一緒に作るわよ。-』の冠スポンサーとして特別協力し、タイアップを展開します。

3月よりスタートしたティザーキャンペーンのエンタテインメント企画の第１弾として、2027年2月末で営業終了を発表した福岡PARCOが立地する、天神交差点の一等地である旧岩田屋跡の歴史を紐解き、天神の過去と未来に想いを馳せる冒険活劇を上演します。

【新作公演概要】

ギンギラ太陽´ｓ×西鉄ホール提携公演

福岡PARCOラストイヤー「Ｈｅｙ！PARCO」サポートプレゼンツ

「PARCO最後のワクワク大冒険 -Hey！みんな「一番おもしろいさよなら」を一緒に作るわよ。-」

□上演日程：※開場は開演の30分前

・2026年6月5日（金）19:00開演

・6月6日（土）13:00/18:00 開演

・6月7日（日）13:00開演 計４公演

□会場：西鉄ホール (天神ソラリアステージ6F)

□チケット料金：5,000円（税込み） 全席指定

※「Ｈｅｙ！ＰＡＲＣＯ」缶バッジ付（当日会場で配布）

□チケット発売日：2026年4月25日(土)10:00～

□ギンギラ太陽公式HP：https://gingira.com/

※旧岩田屋跡が残存する階段で撮影□新作公演／あらすじ

来年2月の営業終了が決まった「福岡PARCO」が主役の大冒険活劇です。

「本店ビルが閉店となった電器店の家電業界ネタ」「天神をド派手に走り回る広告トラック軍団」「生まれ変わる旧岩田屋ビルのモノ語り」「同じく来年引退予定の500系新幹線」「絶対に退かない例のビル」などなど、最新の街ネタが続々登場します！

福岡PARCOの特別協力でモノ語る「ギンギラ最新作」。パルコ閉店までのラストイヤーをみんなで一緒に盛り上げていきましょう！

―競争が激化する流通荒野に挑む乙女ビル「パルコ」―

相棒のパルヒコーキと共に流通荒野を旅する乙女ビル「パルコ」。新鮮なイベントや、

若者大人気のブランドを集めた「ワクワクフロンティア・スピリット」を武器に、流通ライバルや

横暴な広告トラック軍団と戦います。

■ギンギラ太陽´ｓとは

1997年に劇団として活動を開始。出演者は「活動を支える中心メンバー」と「公演ごとのメンバー」で構成されており、地元福岡を題材とし「擬人化されたビルや乗りモノ」が登場、歌舞伎さながらの早変わりで一人何役も役を演じるのが特徴。

「天神ビッグバンの再開発にあわせたタイムリーな街のモノ語り」「コロナ禍で健康をテーマにしたドラッグストア戦争」「西鉄大牟田線１００周年記念ライブ」など、「地元の今」をモノ語りにする活動を続けています。

■はじめての地方公演が東京・PARCO劇場

2005年に劇団初の地方公演は東京・PARCO劇場で上演。約2,000名の動員でチケットが完売し、話題となりました。その後も福岡西鉄ホールでの本公演を中心に、親不孝通り「天神劇場」でのライブ公演や福岡県内の自治体や企業からのオーダー公演などを上演し続けており、現在に至ります。

■福岡PARCOとの連携実績

直近では、2025年4月、隣接の「ワン・フクオカ・ビルディング開業」に合わせ、渡辺通り・天神交差点のコチラ側からアチラ側へ、開業お祝いエールを贈るため、初披露となる「ワンビル」キャラが、パルコちゃんと握手するセレモニーを開催。過去には、ギンギラ太陽´ｓ初となる展覧会「ギンギラ太陽´ｓＦＡＣＴＯＲＹ」を、2010年10月に福岡PARCOイベントスぺ―スで開催するなど、開業時より、連携を深めてきました。

★参考：福岡PARCOラストイヤーキャンペーン「Hey！PARCO」

『さぁ、みんな一緒に合言葉は「Hey！PARCO」』＋「パルコらしさは、止まらない。」をコンセプトに、ラストイヤーを飾るティザーキャンペーンが、OOHの大型広告を中心に3月より始動しています。