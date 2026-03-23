株式会社事業人、フィジカルAI特化の起業家支援プログラム「フィジカルAI Thinka」に講師として参画

株式会社事業人

株式会社事業人（本社：東京都港区、共同代表：宇尾野 彰大 、西村 晃）、以下「事業人」）は、ファーストライト・キャピタル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岩澤 脩）が2026年4月より開始するフィジカルAIに特化した起業家支援プログラム「フィジカルAI Thinka（シンカ）」に、代表・宇尾野 彰大が講師として参画することをお知らせします。

■ 参画の背景

フィジカルAI領域における起業・スタートアップ支援は、技術力・資金調達と並んで、「ヒト・組織」の構築が事業成長の重要な鍵となっています。技術系スタートアップが急拡大する局面において、採用戦略・組織設計・幹部人材の獲得といった人事・組織面の課題は避けて通れません。

事業人は、大手企業・成長スタートアップ・地方企業など多様な組織において社外CHROとして組織戦略の策定・実装を行ってきた実績を持ちます。こうした経験を活かし、フィジカルAI起業家が直面する組織・人事の課題解決に貢献するため、本プログラムへの参画を決定しました。

■ 「フィジカルAI Thinka」について

「フィジカルAI Thinka」は、日本の基幹産業が直面する構造的な課題をフィジカルAIによって解決し、次世代の産業基盤を創出することを目的とした、6か月間の起業家支援プログラムです。ファーストライト・キャピタル株式会社が主催し、シード調達前後の起業家または起業準備中の方を対象としています。

専門家による合同セッション・個別メンタリングと、PMR（初期市場調査）・ICP（理想顧客像）特定などの実践的なワークを両輪に、各参加者の事業前進を支援します。最終日には事業会社・VCへの直接ピッチ機会も提供されます。

プログラム実施期間：2026年4月 ~ 2026年10月

詳細ページ：https://firstlight-cap.notion.site/physical-ai-thinka

対象者

- シード調達前後の起業家または起業準備中の方- 起業前（在学中・在職中）の研究者・エンジニア（本プログラム採択後に創業予定の方）- 対象とする産業領域の例※下記は代表的な例示であり、既存のカテゴリーに囚われず、定義の本質である「現実世界への物理的介入」を伴う、野心的な新しいアプローチを歓迎します。- - インフラ&建設：熟練工の激減やインフラ老朽化という危機に対し、建設機械の自動化や、現場全体を俯瞰する「空間知能」を実装する。- - 物流&モビリティ：物流クライシスや移動弱者の課題に対し、自動運転や群制御技術で、物理的な移動ネットワークを再構築する。- - 製造&生産：これまでのFA（ファクトリーオートメーション）では難しかった「柔軟性」をAIで実現し、技術承継や人手不足の壁を越える- - 一次産業：広大なフィールドと予測不能な自然環境に対し、センシングとロボティクスで「持続可能な食料生産」を実現する。- - サービス・生活・社会基盤：医療、介護、災害対応など、失敗の許されない環境や、ホスピタリティが求められる現場で、人を支え、守る。- - 汎用ヒューマノイド&基盤モデル：特定のタスクではなく、「あらゆる環境」に適応する「汎用人型ロボット」や、それを動かすための「ロボット用基盤モデル」の開発。

■ 講師 プロフィール

宇尾野 彰大 ｜株式会社事業人 代表取締役・共同代表

早稲田大学卒。株式会社リクルート入社後、営業・事業開発・経営企画など複数事業・複数職種を経験し、ゲーム開発会社で開発統括・PMOを担う。株式会社ユーザベース人事統括、株式会社ニューズピックスにて人事責任者／HRBPを経て、株式会社事業人を創業、共同代表。大手企業、地方成長企業、急成長スタートアップ、学校法人などで社外CHROを担い、組織戦略の策定・実装、幹部採用、PMI案件に多数関与。組織づくりのリーダー「FutureEnabler」の輩出を目指し、経営と現場の両輪で伴走支援・育成に取り組む。一般社団法人日本HRBP協会理事、Podcast「おいしい組織」MC、株式会社インバウンドプラットフォーム（東証5587）社外取締役。

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会社名：株式会社事業人

事業内容：

・社外CHROチーム組成（組織づくり全体の総合支援）

・FutureEnabler輩出支援・HRBP/CHRO向けトレーニング

・組織の健康診断

代表者：宇尾野彰大（共同代表）

所在地：東京都港区六本木7丁目2-29 VORT乃木坂I501

https://jigyojin.com/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社事業人 担当：祝迫 メールアドレス：group@jigyojin.com