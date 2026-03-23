YouTube番組「スタートアップ投資TV」が6周年！日頃のご視聴に感謝を込めたプレゼントキャンペーンを開催

Gazelle Capital株式会社

既存産業領域のDXを推進するベンチャーキャピタルGazelle Capital株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：石橋孝太郎）が運営するYouTube番組「スタートアップ投資TV」は、初配信開始の2020年3月23日から本日で6周年を迎えました。

2020年の配信開始以降、140社以上のVC/CVCのほか、数多くの起業家、業界専門家の皆様にご出演いただき、2025年4月の新スタジオ・番組リニューアル以降もスタートアップ情報番組として、多様な動画コンテンツを配信しております。（2026年3月時点）

スタートアップ投資TV：https://www.youtube.com/@Startup-TV(https://www.youtube.com/@Startup-TV)

■6周年記念キャンペーンの概要

今回、ご視聴いただいている皆様への日頃の感謝と6周年を記念して、「スタートアップ投資TV 6周年記念キャンペーン」を実施いたします。ぜひご確認ください。

プレゼント内容：抽選で66名様にAmazonギフトカードを1,000円分プレゼント

対象者：「スタートアップ投資TV」の視聴者様

条件：指定のアンケートにご回答いただき、送信完了した方

開催期間：2026年3月23日～2026年5月1日まで

■今後のスタートアップ投資TV

キャンペーン詳細はこちら :https://gazellecapital.vc/sttv-media/6year-campaign/

2025年4月の新スタジオ・番組リニューアル以降、新しい動画企画のほか、Webメディアやショート動画といった媒体拡大も進めてまいりました。

今後はスタジオ収録を超えて、日本全国のスタートアップのいまをお伝えするような動画企画や投資ピッチなど、さらなるコンテンツ展開を推し進めていく予定です。

ぜひ今後の展開もご期待ください。

またスタートアップ投資TVでは、限定枠ではございますが、番組スポンサーを募集しております。

ご関心をお持ちの企業様は、Gazelle Capital公式サイトよりお問い合わせください。

■代表取締役 石橋コメント

お問い合わせはこちら :https://gazellecapital.vc/

早いもので、「スタートアップ投資TV」を開始して、無事に6周年を迎えることができました。 これもひとえに、日頃からご視聴いただいている皆様、そして貴重な知見を共有してくださった多くのゲストの皆様のご協力の賜物と、心より感謝申し上げます。

私たちはこの6年間、閉ざされたスタートアップ投資業界のリアルな情報をオープンにし、起業に挑戦する人を一人でも多く増やすことを目指してまいりました。

インターネット上で様々な情報が手に入る現代だからこそ、今後も他では得られない専門的で深い洞察や、スタートアップ起業家、VC/CVCの投資家、業界専門家のリアルな視点をお届けしてまいります。Gazelle CapitalのVCファンドとしての資金提供にとどまらず、スタートアップ起業家を生み出し、助け、支えていけるよう、挑戦を続けてまいります。

■提供するメディア・サービス一覧

スタートアップ投資TV

資金調達や創業時に役立つ情報を配信するYouTube番組「スタートアップ投資TV」を運営しています。

YouTube：https://youtube.com/@Startup-TV

Webサイト：https://gazellecapital.vc/sttv-media/

X（旧Twitter）：https://x.com/StartupToushiTV

資金調達の窓口

創業期の起業家向けにスタートアップの急成長を実現するための投融資の紹介や補助金・助成金の申請サポートを行っています。

特設ページ：https://lp.gazellecapital.vc/lp-financing-contact-startup-2

二人組合形式のCVC組成・運用支援

スタートアップ企業に関心のある事業会社にCVC形態のご提案から、ファンドの組成を支援します。また、組成後の運用を通して、企業発掘から投資検討、投資実行、その後の支援や協業創造までの事業投資を全面的にサポートしています。

特設ページ：https://lp.gazellecapital.vc/lp-cvc

シェアオフィス「GROWTH神田」の運営

住友不動産のインキュベーションオフィス「GROWTH」シリーズの1施設であり、シードステージや創業期のスタートアップ向けのシェアオフィスとして運用し、定期的にイベントを開催しています。

プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000049420.html

■会社概要

会社名：Gazelle Capital株式会社

代表者：代表取締役 石橋 孝太郎

所在地：東京都千代田区内神田1-9-5 SF内神田ビル 8F

URL：https://gazellecapital.vc

事業内容：

1. VCファンドの運営

2. 二人組合形式のCVC組成・運用支援

3. メディア「スタートアップ投資TV」、サービス「資金調達の窓口」の運営

4. シェアオフィス「GROWTH神田」の運営

【本リリースに関するお問い合わせ先】

Gazelle Capital株式会社 広報担当

メールアドレス：info@gazellecapital.jp