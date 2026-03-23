はじめての磯・砂浜でもこれ1冊あれば楽しく安全に遊べる！　『子どもと海あそび』4月発売

株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『子どもと海あそび』を、2026年4月に発売いたします。

『子どもと海あそび』書影令和の海あそびの決定版。自由研究のヒントいっぱい！

「磯とは何か」という基本的な解説から、プロ直伝の生き物観察の方法、夏休みの自由研究にそのまま活かせる観察のヒントなどを網羅した一冊。はじめて訪れる磯や砂浜でも、親子で楽しく安全に過ごせる具体的なアイデアが満載で、必ず知っておきたい安全対策や環境問題についても分かりやすく解説しています。令和の時代の海遊びに必要な知識を学びながら、自然への好奇心を育むことができる、ガイドブックです。

＜本書イメージ＞

＜目次＞

＜著者プロフィール＞

磯の基本から学ぼう磯での楽しみ方自由研究にも使える生き物図鑑海あそびの体験から学ぶ安全対策chapter1 磯であそぼうchapter２ 砂浜であそぼうchapter３ 海が教えてくれることchapter４ 大人も子どもも知っておきたい 海のルールと安全対策

茂木みかほ（モテキミカホ）

群馬県生まれ、葉山在住。海あそびナビゲーター。「おさかなラボ」主宰。日本さかな専門学校講師。逗子・葉山をメインフィールドに、子どもたちと海あそびを楽しむ。趣味は、磯と干潟の生き物観察。ネコと魚がすき。元水族館職員。観音崎自然博物館ボランティア。

＜書籍情報＞

『子どもと海あそび』書影

書名：子どもと海あそび

著者：茂木みかほ

発売日：2026年4月

仕様：A5判 並製 総152頁

定価：1,980円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-3957-0

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766139577/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18568104/

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定価：1,980円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-3944-0

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766139445/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18153162/

プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000513.000084584.html

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