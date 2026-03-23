人気作家・みずのまい最新作！　不良とプリンスの兄弟の間でゆれる恋!?　胸キュン必至の学園ラブストーリー。『きみがついたウソ　～それでもきみがスキなんだ～』発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月23日に『きみがついたウソ ～それでもきみがスキなんだ～』を発売いたしました。本作は、小・中学生の女の子の「今」に寄り添う新シリーズ「ショートケーキBOOKS」の創刊ラインナップの1冊です。

恋だけじゃない、一歩踏み出したいあなたへ

「自分を変えたいけれど、どうすればいいかわからない」「恋も友情も、今の自分には難しい……」。そんな悩みを抱える小・中学生の背中をそっと押してくれる物語が誕生しました。人気作家・みずのまいが描くのは、正反対なふたりの「王子様」との出会いを通じて、自分の殻を破っていく少女の成長物語です。ドキドキの三角関係に胸をときめかせながら、読み終わるころには「明日から自分も変われるかも」という希望を感じられる1冊になっています。

■「不良×プリンス」！？ 正反対なふたりの正体はなんと……兄弟！

物語の主人公は、不良が大嫌いな中学2年生の夢乃（ゆめの）。転校先で彼女が出会ったのは、ぐいぐい距離を詰めてくる不良グループのリーダー・月斗（つきと）と、優しくて完璧な「学園のプリンス」こと翔陽（しょうよう）でした。性格も見た目も正反対なふたりに振り回される夢乃ですが、実は彼らには「血のつながっていない兄弟」という驚きのヒミツがあったのです！

■「この出会いは偶然？ それとも、最初から決まっていた運命――？」

優しく包み込んでくれる翔陽に惹かれつつも、月斗が見せる不器用な優しさに、「不良なんてキライ」なはずの夢乃の胸はキュッとして……。嘘とヒミツが交錯するなかで、夢乃が最後に選ぶ本当の“運命の相手”はどちらなのか？ 人気イラストレーター・U35による透明感あふれる挿絵が、物語の世界観を美しく彩ります。

■小・中学生女子に向けた待望の新シリーズ「ショートケーキBOOKS」始動！

「ショートケーキのように、甘くて、ちょっぴり甘ずっぱい……」。そんな「青春」の気持ちを詰め込んだ新シリーズ「ショートケーキBOOKS」が、満を持して創刊されました。 本作『きみがついたウソ』のほか、アイドルを目指す少女たちの成長と友情を描いた『アイドル推されノート(https://hon.gakken.jp/book/1020633100)』や、名作「フランダースの犬」をパトラッシュ目線で描いた『いつまでもネロといっしょ。(https://hon.gakken.jp/book/1020632600)』の、3タイトルが同時発売。今後、バラエティ豊かなラインナップで小・中学生の読書体験を楽しくサポートしていきます。

【あらすじ】

中学2年生の夢乃（ゆめの）は、不良が大っきらい！

なのにある日、転校先の町で不良グループに絡まれて、なぜかそのリーダー・月斗（つきと）に気に入られてしまう。

ドキドキしながら迎えた転校初日。

今度は学園のプリンスと呼ばれる、優しくて完璧な翔陽（しょうよう）と運命的な出会いをして……。

ぐいぐい距離をちぢめてくる不良の月斗。

そっと包みこむように守ってくれるプリンス・翔陽。

正反対なふたりに振り回される夢乃だけど、実はこのふたり、血のつながっていない兄弟だった！

優しい翔陽に惹かれていく夢乃だけど、

「不良なんてキライ」なはずなのに、月斗の不器用な優しさにも、胸がキュッとして……。

そんなある日、月斗と敵対する不良グループに夢乃がさらわれる事件が起きて……。

この出会いは偶然？ それとも運命？

夢乃が最後に選ぶ、本当の“運命の相手”はどっち！？

小・中学生女子に向けた新シリーズ、「ショートケーキBOOKS」の1冊。

【著者プロフィール】

○著：みずのまい

2010年「お願い！フェアリー」（ポプラ社）で作家デビュー。シリーズ全23巻の大ヒット作となる。ほかに『万葉恋ばな ～春夏秋冬～』『鏡のうらのカガミさん』（ともにGakken）、『たったひとつの君との約束（全9巻）』『スターになったらふりむいて』『流れ星の約束』（すべて集英社みらい文庫）、『放課後オンライン』『クリエイティ部！』『12星座男子』（すべてポプラ社）など著書多数。

○絵：U35

イラストレーター、漫画家、キャラクターデザイナー。児童文庫やライトノベルの装画や挿絵を多数手がけるほか、アニメやゲームのキャラクターデザイナーとしても活躍。主に携わった作品は「白い砂のアクアトープ」「ラピスリライツ」「シンスメモリーズ」「進化の実」など。漫画「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 アナザーストーリー 第1章」コミカライズ連載中。夏が好き。

［商品概要］

■ショートケーキBOOKS『きみがついたウソ ～それでもきみがスキなんだ～』

著：みずのまい 絵：U35

定価：1,320円（税込）

発売日：2026年3月23日

判型：四六判／296ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-206333-6

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020633300(https://hon.gakken.jp/book/1020633300)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052063333(https://www.amazon.co.jp/dp/4052063333)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494825/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494825/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107684433(https://7net.omni7.jp/detail/1107684433)

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSVWLMXX/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSVWLMXX/)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/1a2f0a38da22326fb0620ccae2355e8c/(https://books.rakuten.co.jp/rk/1a2f0a38da22326fb0620ccae2355e8c/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開