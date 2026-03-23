『新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz 特別篇』が初の4Kリマスター化！「新機動戦記ガンダムWEndless Waltz 特別篇　4KリマスターBOX」３月25日発売

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、『新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz 特別篇』の4K ULTRA HD Blu-ray とBlu-rayをセットにした「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別篇 4KリマスターBOX」（11,000円／税込）を2026年3月25日に発売します。

▲「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別篇 4KリマスターBOX」

(C)創通・サンライズ

■「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別篇 4KリマスターBOX」商品特長

本商品は、1998年に劇場公開された『新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz 特別篇』を初めて4Kリマスター化し、4K ULTRA HD Blu-rayとBlu-rayにそれぞれ収録しています。

映像特典として、『新機動戦記ガンダムＷ』TV放送30周年を記念して制作された新規映像『新機動戦記ガンダムＷ -Operation 30th-』を本編ディスクに収録。音声特典として、キャストによる新規オーディオコメンタリーを収録しています。

また、特典ディスク（Blu-ray）には、2025年のDolby Cinema(R)版上映の際に行われた舞台挨拶の模様や、TVシリーズダイジェスト映像「ゼロから分かるガンダムＷ！ （NA：デュオ・マックスウェル）」等を収録。さらに、スペシャルブックレットには新規映像『新機動戦記ガンダムＷ -Operation 30th-』の原画などを収録しています。

＜ストーリー＞

A.C.（アフターコロニー）196年。全ての武力を放棄し、平和への道を歩み出した世界。

かつてのガンダムパイロットたちはカトルの発案で、ガンダムを太陽へと廃棄しようとしていた。

だが、また新たな戦乱が地球圏を襲う。かつて世界国家元首であったトレーズ・クシュリナーダの娘を名乗るマリーメイアを戴く、謎の軍隊が地球圏に宣戦布告をしたのだ。唯一ガンダムを手放さなかったパイロット、五飛はマリーメイアに協力し、やがてトロワも軍門に下る。責任を感じたカトルは、身を挺してガンダムを回収に向かう。一方、今は亡きトレーズの遺志を継いで秘密裏に地球圏の平和を維持してきた特務機関プリベンターのレディ・アンやノイン、サリィもまた、マリーメイア軍への対応に奔走する。そんな彼女たちの前にゼクス・マーキスが姿を現す。だが、圧倒的なマリーメイア軍の前に人々は苦戦を強いられる。

その時、4機のガンダムを携えカトルが帰還。ヒイロが搭乗したウイングガンダムゼロが、その翼を羽ばたかせる。

■A-on STORE 限定有償特典付き商品

バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイト「A-on STORE」では、本商品の有償特典付き商品（14,000 円／税込)を発売します。同商品には「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別篇 4KリマスターBOX」に加え「新規描き下ろしイラスト使用アクリルパネル（A4サイズ）」が付属します。

▲新規描き下ろしイラスト使用アクリルパネル（A4サイズ）

(C)創通・サンライズ

※「新規描き下ろしイラスト使用アクリルパネル（A4サイズ）」については、準備数に限りがございます。有償特典は無くなり次第終了となります。

※詳細につきましては、A-on STORE内の「【A-on STORE 有償特典付き】 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別篇 4KリマスターBOX」商品情報ページ

（https://a-onstore.jp/item/item-1000237138/）をご確認ください。

■法人共通購入特典

対象店舗にて本商品をご購入の方を対象に「キャスト複製サイン入りイラストカード（５枚セット）」（複製サイン：緑川 光（ヒイロ役）／関 俊彦（デュオ役）／中原 茂（トロワ役）／折笠 愛（カトル役）／石野竜三（五飛役））がプレゼントされます。対象店舗等の詳細は、アニメ公式サイトの商品紹介ページ（https://gundam-official.com/feature/gundam-w-30th/news/video-music/01_18613/）をご確認ください。

▲キャスト複製サイン入りイラストカード（５枚セット）

※特典対象外設定の商品がある場合がございます。特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。

※対象法人であっても、一部取扱の無い店舗がある場合がございます。

※特典は予告なく変更となる場合がございます。

■『新機動戦記ガンダムW』について

宇宙世紀とは異なる世界観を描いたオルタナティブシリーズの第2弾として登場したTVアニメ作品『新機動戦記ガンダムW』は、1995年4月から1996年3月まで全49話が放送されました。その後もTV総集編や、続編OVA『新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz』（1996～1997年発売、全３話）が発売され、1998年にはOVA全３話をベースに新作カットを追加した劇場版『新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz 特別篇』が公開されるなど大ヒットとなり、TV放送30周年を迎えた今もなお、多くのファンを魅了し続けています。

■商品概要

商品名 ：「新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz 特別篇 4KリマスターBOX」

価 格：10,000円（税込） 11,000円（税抜）

発売日 ：2026年３月25日

収録時間：254分

【本編UHD BD】95分（本編90分+特典5分）

【本編BD】95分（本編90分+特典5分）

【特典BD】64分

スペック：【本編UHD BD】ﾄ゛ﾙﾋ゛ｰｱﾄﾓｽ・ﾘﾆｱPCM（ｻﾗｳﾝﾄ゛）・ﾄ゛ﾙﾋ゛ｰﾃ゛ｼ゛ﾀﾙ（ｽﾃﾚｵ）・

一部ﾘﾆｱPCM（ｽﾃﾚｵ）／HEVC／100G／4:3<2160p Ultra High Definition>・

一部16:9<2160p Ultra High Definition>／日本語・英語字幕付（ON・OFF可能）

※本編のみ

【本編BD】ﾄ゛ﾙﾋ゛ｰｱﾄﾓｽ・ﾘﾆｱPCM（ｻﾗｳﾝﾄ゛）・ﾄ゛ﾙﾋ゛ｰﾃ゛ｼ゛ﾀﾙ（ｽﾃﾚｵ）・

一部ﾘﾆｱPCM（ｽﾃﾚｵ）／AVC／BD50G／4:3<1080p High Definition>・

一部16:9<1080p High Definition>／日本語・英語字幕付（ON・OFF可能）※本編のみ

【特典BD】ﾘﾆｱPCM（ｽﾃﾚｵ）／AVC／BD25G／

16:9<1080p High Definition・一部1080i High Definition>・

一部4:3<1080p High Definition>

封入特典：●特典ディスク（１枚）

１.ゼロから分かるガンダムＷ！（NA：デュオ・マックスウェル）

２.Dolby Cinema(R)版『新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz 特別篇』

公開記念舞台挨拶（2025年9月7日開催）

３.『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別篇』LAST IMPRESSION Special Digest

●スペシャルブックレット（『新機動戦記ガンダムW -Operation 30th-』 原画集ほか）

映像特典：●『新機動戦記ガンダムＷ』30周年記念映像『新機動戦記ガンダムＷ -Operation 30th-』

●劇場予告編

音声特典：●新規オーディオコメンタリー

［Part 1］緑川 光（ヒイロ・ユイ役）／関 俊彦（デュオ・マックスウェル役）／

折笠 愛（カトル・ラバーバ・ウィナー役）

［Part 2］緑川 光（ヒイロ・ユイ役）／石野竜三（張 五飛役）／

置鮎龍太郎（トレーズ・クシュリナーダ役）

［Part 3］緑川 光（ヒイロ・ユイ役）／矢島晶子（リリーナ・ドーリアン役）／

子安武人（ゼクス・マーキス役）

他、仕様：新規描き下ろし収納ボックス

発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス

■関連サイト・SNS

◎新機動戦記ガンダムＷ 30周年記念特設サイト：https://www.gundam.info/feature/gundam-w/

◎新機動戦記ガンダムＷ 公式X：https://x.com/GundamW_Info

◎バンダイナムコフィルムワークス 作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/