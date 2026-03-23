【働く女性1,000名に調査】「あなたの睡眠時間足りてる？」多くの女性は理想と現実の睡眠時間にギャップあり

P2C Studio株式会社

ウェルネスブランド「mariness」は、30～40代の働く女性を対象に「環境の変化を控える働く女性の“春の疲れ”と睡眠の質」に関する調査を行いました。

春は心弾む季節ですが、一方で体のだるさや朝の目覚めの悪さに悩まされることはありませんか。

環境の変化を控えたこの時期は、心理的なプレッシャーが重なりやすく、自律神経の乱れから睡眠の質が低下しやすいタイミングでもあります。

日中の集中力欠如やイライラといった不調は、実は夜間の「蓄積された疲労」や「睡眠環境の乱れ」に起因しているのかもしれません。

では、実際に環境の変化でストレスを感じている女性はどの程度存在し、どのような方法で環境を心地よく整えたいと考えているのでしょうか。

そこで今回、ウェルネスブランド「mariness」（https://mariness.jp/）は、30～40代の働く女性を対象に「環境の変化を控える働く女性の“春の疲れ”と睡眠の質」に関する調査を行いました。

調査概要：「環境の変化を控える働く女性の“春の疲れ”と睡眠の質」に関する調査

【調査期間】2026年3月2日（月）～2026年3月4日（水）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,000人

【調査対象】調査回答時に30～40代の働く女性と回答したモニター

【調査元】P2C Studio株式会社（https://mariness.jp/）

【モニター提供元】サクリサ

働く女性の7割以上が「春の疲れ」を実感

はじめに、「春は疲れが取れにくいと感じることはあるか」について尋ねたところ、7割以上が『頻繁に感じる（26.1％）』『ときどき感じる（47.9％）』と回答しました。

働く女性の多くが、春は疲れが取れにくいと感じていることが明らかとなりました。

新年度の始まりに伴う環境変化や気温の変動が、働く女性の心身に大きな負荷をかけていることが推察されます。

では、具体的にどのような症状から「疲れが取れにくい」と感じているのでしょうか。

前設問で『頻繁に感じる』または『ときどき感じる』と回答した方に「春は疲れが取れにくいと感じる理由」について尋ねたところ、『常に眠気がある（55.5％）』が最も多く、『朝なかなか起きられない（46.2％）』『体が重だるい（45.8％）』と続きました。

春の疲れを感じる理由として「眠気」や「寝起きの悪さ」を挙げる方が多いことから、春の疲れの背景には、睡眠に関するコンディションの変化が影響している可能性が考えられます。睡眠時間を確保しているつもりでも、実際には体が十分に回復しきれていない「睡眠の質の低下」に悩まされている方が多いことが推察されます。

では、具体的に睡眠に対してどのような変化を感じているのでしょうか。引き続き、春は疲れが取れにくいと『頻繁に感じる』または『ときどき感じる』と回答した方にうかがいました。

「春先にかけて、ご自身の睡眠の質にどのような変化を感じるか」について尋ねたところ、『眠りが浅くなる（熟睡感が得られない、何度も目が覚める）（42.7％）』が最も多く、『日中の強い眠気やだるさを感じる（39.1％）』『寝つきが悪くなる（布団に入ってから眠るまでに時間がかかる）（36.6％）』と続きました。

過半数が『眠りが浅くなる』と回答したことに加え、『寝つきが悪くなる』といった入眠に関する悩みも多く挙げられたことから、睡眠時間の長さよりも、睡眠の「質」やその過程全体に課題を感じている方が多いことが推察されます。また、「日中の強い眠気」が上位に挙がっている点は、前問の疲労感の理由とも共通しており、夜間の睡眠の質が日中のコンディションに影響している可能性がうかがえます。

では、睡眠の質の悪化について、ご自身ではどのような要因が影響していると考えているのでしょうか。

前設問で『特にない』と回答した方以外に「睡眠の質の変化が出る理由として、思い当たるもの」について尋ねたところ、『自律神経の乱れ（55.2％）』が最も多く、『花粉症やその他アレルギー症状による不調（42.2％）』『朝晩や日中の寒暖差が激しい（40.1％）』と続きました。

『自律神経の乱れ』を半数以上が自覚していることから、気圧や気温の変化が大きい春特有の気候が、身体の調整機能に負担をかけている可能性がうかがえます。さらに、「アレルギー症状」などの身体的な不調が重なることで、複数の要因が影響し合い、睡眠を妨げている可能性が推察されます。また、『朝晩や日中の寒暖差が激しい』といった環境要因も上位に挙がっており、気温差への対応が続くことで、心身のバランスを崩しやすい状況にあることが考えられます。

平均睡眠時間は「6～7時間未満」が主流

では、実際の睡眠時間と理想とする睡眠時間には、どの程度の差があるのでしょうか。

「あなたの理想の睡眠時間と、実際の平均睡眠時間はどのくらいか」について尋ねたところ、グラフのような回答結果となりました。

理想としては7時間以上の睡眠を求める声が7割を超えているのに対し、現実には6時間未満の睡眠にとどまっている方が半数以上に上ることが示されました。この結果から、理想と現実の睡眠時間にはギャップがあることが明らかとなりました。背景には、仕事や家事などにより、十分な睡眠時間を確保しにくい生活環境が影響している可能性が考えられます。こうした睡眠不足が続くことで、疲労が蓄積しやすい状況にあると推察されます。

では、理想と現実で睡眠時間に差がある中で、現在の睡眠時間をどのように評価しているのでしょうか。

「現在の睡眠時間や質に満足しているか」について尋ねたところ、約7割が『あまり満足していない（46.1％）』『全く満足していない（22.7％）』と回答しました。

現状の睡眠に満足していない方が約7割に達していることから、働く女性の多くが深刻な睡眠課題を抱えている実態が浮き彫りとなりました。前問で明らかになった、「理想と現実の睡眠時間のギャップ」が、満足度の低さに直結している可能性がうかがえます。 さらに、睡眠不足に加えて、春先の睡眠の質の変化として挙げられた「眠りの浅さ」といった要素も影響している可能性があり、日々の休息に対する満足感の低さと関連している可能性も考えられます。

働く女性が睡眠対策で最も重視するのは「手軽さ・使いやすさ」

多くの女性が睡眠に不満を抱えている現状において、改善に向けた具体的な行動は取られているのでしょうか。

「睡眠について何か対策をしているか」について尋ねたところ、約3割が『はい（27.3％）』と回答しました。

睡眠に不満を感じている方が多い一方で、実際に対策を講じている方は約3割にとどまっていることが明らかとなりました。この結果は、睡眠改善の必要性を感じながらも、日々の忙しさの中で新たな対策に充てる時間や精神的な余裕を確保できていない現状を反映していると考えられます。

では、対策を始めている方は具体的にどのような方法を実践しているのでしょうか。

前設問で『はい』と回答した方に「現在行っている睡眠対策」について尋ねたところ、『湯船につかる（49.8％）』が最も多く、『ストレッチや軽い運動（38.5％）』『寝具（枕、マットレスなど）の改善（32.2％）』と続きました。

『湯船につかる』や「ストレッチ」といった、日常生活の延長で取り入れやすい行動が上位を占めており、特別な道具や多くの時間を必要としないアプローチが好まれていることがうかがえます。また、『寝具の改善』からも、快適な睡眠環境を整えることで日々の生活の中で睡眠の質を向上させようとする意識が見て取れます。前問で対策を講じている方が少数派であったことからも、継続のハードルが低い手軽なセルフケアから始め、日常生活のリズムの中で少しずつ睡眠改善に取り組もうとする傾向がうかがえます。

こうした手軽なケアが主流の中で、睡眠をサポートするアイテムはどのような基準で選ばれているのでしょうか。

睡眠対策をしていると回答した方に「睡眠対策の商品を選ぶ際に重視する点」について尋ねたところ、『手軽さ・使いやすさ（52.4％）』が最も多く、『価格（41.8％）』『安全性・成分（39.6％）』と続きました。

過半数が『手軽さ・使いやすさ』を重視していることから、働く女性にとって生活に無理なく組み込めるかどうかが商品選びの基準であることが示されました。また、『価格』が上位に挙がる一方で『安全性・成分』も求められており、コストパフォーマンスと信頼性のバランスをシビアに見極めている様子がうかがえます。

日常的なケアでは手軽さやコストが重視される一方で、特別なケアを取り入れる場合の意識はどのように変わるのでしょうか。

「頑張っているご自身へのご褒美として、最も質の高い睡眠のために、普段より予算を増やしてでも取り入れたいもの」について尋ねたところ、『オーダーメイド枕や高機能寝具（43.4％）』が最も多く、『リカバリーパジャマ（36.7％）』『高級な入浴剤やバスソルト（24.7％）』と続きました。

「高機能寝具」や『リカバリーパジャマ』など、睡眠環境そのものを根本から向上させるアイテムが上位に選ばれたことから、確かな効果を実感できるものには投資を惜しまない意識がうかがえます。特に、着用するだけ、寝るだけでケアが完了するアイテムへの関心が高く、日常の手軽さを保ちながらも、睡眠の質を高める「コストパフォーマンス」に優れた解決策が求められていると考えられます。また、『高級な入浴剤やバスソルト』も上位に挙げられており、手軽に取り入れられつつも、リラックス効果や非日常感によって睡眠の質を向上させられるアイテムとして人気があることがうかがえます。

【まとめ】働く女性の「春の疲れ」は睡眠負債のサイン。手軽なリカバリー習慣が解決の鍵に

今回の調査で、30～40代の働く女性の多くが直面する「春の疲れ」の背景には、深刻な睡眠課題が潜んでいることが浮き彫りとなりました。

7割以上の方が春特有の疲労感を実感しており、その主な要因として「日中の眠気」や「寝起きの悪さ」が挙げられています。新年度の始まりに伴う環境変化や、激しい寒暖差、花粉症といった外的要因が自律神経を乱し、知らず知らずのうちに睡眠の質を低下させている状況が推察されます。

また、理想の睡眠時間として7時間以上を求める声が多い一方で、現実には6時間未満の睡眠にとどまっている方が半数以上に上り、理想と現実の睡眠時間の間にギャップがあることが明らかになりました。さらに、睡眠不足だけでなく「眠りの浅さ」といった質的な問題も重なり、現在の睡眠に満足している方はわずか約3割にとどまっています。しかし、睡眠に不満を抱えつつも、実際に対策を講じている方も約3割と少数派です。仕事や家事などに追われる多忙な日々の中で、睡眠改善のための新たな時間や精神的な余裕を確保することの難しさがうかがえます。

実際に対策を行っている方の傾向を見ると、「湯船につかる」「ストレッチ」など、日常の延長線上で無理なくできる工夫が中心となっています。睡眠対策アイテムを選ぶ際にも「手軽さ・使いやすさ」が最も重視されていることから、現代の働く女性が求めているのは、特別な労力や時間を必要としないコストパフォーマンスに優れたケアであることがうかがえます。

自分へのご褒美として予算を増やしてでも取り入れたいものについては、「高機能寝具」や「リカバリーパジャマ」など、睡眠環境そのものを根本から向上させるアイテムが上位に挙がりました。これは、確かな効果を実感できるものには投資を惜しまない意識がうかがえます。特に、着用して眠るだけで心身のリカバリーをサポートしてくれるアイテムは、手軽さと効果の両立を重視する女性たちのニーズに合致していると考えられます。

春の不調を一時的なものとしてやり過ごすのではなく、日々のパフォーマンスを維持するための「リカバリー習慣」を見直す良い機会と捉えることが大切です。まずは、毎日の睡眠環境を整え、着るだけで手軽にケアができるようなアイテムを取り入れるなど、ご自身のライフスタイルに合った無理のない範囲で、上質な休息への自己投資を始めてみてはいかがでしょうか。

マリネス ネムリカパジャマ

ネムリカパジャマは、睡眠に着目したリカバリーウェア※です。

独自の遠赤外線素材「NEMUREC Core(R)︎」を搭載し、素材・裁縫・機能までにこだわった「心地良い睡眠環境をサポートするパジャマ」。

通気性・吸湿性に優れている着心地にこだわった柔かな天然コットン(綿)100%のガーゼ生地が特徴です。肌あたりのストレスに配慮した縫い目とアウトポケット仕様により、くつろぎやすさを考慮しております。

保温性が高い襟・裾の構造により外気が入りにくく、体温が逃げにくいようになっているので、体の冷えにも配慮しています。

快適な睡眠空間をサポートする事に、こだわった一着となっております。

※リカバリーウェアは、心地よいリラックス時間をサポートする機能性ウェアのこと

・素材：天然コットン（綿）ガーゼ100%

・カラー展開：ピンク、ネイビー

・販売価格：23,800円（税込）

購入はこちら :https://mariness.jp/products/p0000070986?srsltid=AfmBOoqYNDh9XZ7C5tDgoAyeK4yD0ePwjZ8UJ8oFO1Jppmlq2gxIzwix

■P2C Studio株式会社

P2C StudioはP2C（Person to Consumer,PtoC）領域において「ヒトを起点としたブランドづくり、モノづくり」を実現するプロフェッショナルカンパニー。ブランド、グッズ、ライセンス、デジタルコンテンツ等の多様なモノづくりと、クリエイターの情報発信力を最大化する統合マーケティングコミュニケーション及びEC・店舗販売等を戦略的に展開。

設立 ：2021年6月

代表者 ：代表取締役社長 妹尾 眞治／代表取締役副社長 大道 友樹

所在地 ：東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー28階

株主 ：UUUM株式会社 （100％出資連結子会社）

事業内容：P2C事業、オリジナルグッズ事業、ライセンス事業、EC運営事業

HP ：https://p2cstudio.com/