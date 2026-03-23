【香川県内の学校で初導入】坂出第一高等学校が「７つの習慣J(R)」を導入（ＦＣＥ）

株式会社ＦＣＥ

株式会社ＦＣＥ（東京都新宿区、代表取締役社長：石川淳悦、証券コード：9564）は、当社が提供する教育プログラム「７つの習慣J(R)」が、2026年４月より香川県の私立・坂出第一高等学校（香川県坂出市）に導入されることが決定したことをお知らせします。なお、香川県内の高等学校で「７つの習慣J(R)」が導入されるのは今回が初めてです。

７つの習慣J(R) 公式サイト ＞ :https://7hj.jp/

導入の背景

文部科学省が示す学習指導要領では、「学びに向かう力・人間性等」の育成が掲げられ、主体的に学び、他者と関わりながら社会の中で生きる力を育てることが求められています（※1）。

坂出第一高等学校は、1907年の創設から100年を超える歴史をもつ伝統校で、普通科・食物科の生徒たちが日々切磋琢磨しながら学んでいます。

「７つの習慣J(R)」は、世界的ベストセラー『７つの習慣』（スティーブン・Ｒ・コヴィー博士著）をベースに、中高専門学生向けに体系化した教育プログラムで、これまでに日本全国約100校で導入され、累計36万人以上が学んできました。

同校では従来より人間性教育を重視した教育活動を展開しており、2018年より進めてきた学校改革の一環として、このたび「７つの習慣J(R)」を導入します。同プログラムが同校の教育方針を体系的に実践・発展させるものと評価され、導入に至りました。2026年４月より、普通科１年生の「総合的な探究の時間」で、主体性の土台作りとして取り組みが始まる予定です。

※１ 文部科学省（４．教育課程の実施と学習評価）より(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/senseiouen/mext_01498.html)

問い合わせ ＞ :https://7hj.jp/contact/

１．「生徒が主役」の学校改革の歩み

坂出第一高等学校では、7年前の2018年より「生徒が主役の学校づくり」を掲げ、段階的に学校改革を進めてきました。「どんな生徒も力を持っている。その力を引き出すのが学校である」という信念のもと、生徒の主体性育成に取り組んできました。

その結果、制服や校則の見直しを生徒自身が議論・決定する生徒会に変化し、現在では全校生徒の約３割が関わる組織へと発展しています。こうした動きは地域にも広がり、連携を深めながら、地域と共に成長する学校へと変化しています。

坂出第一高等学校（科・コース）２．なぜ今、「７つの習慣J(R)」なのか

同校では、学力向上に加え、社会に送り出す一人の人間としての「人格形成」を教育の中核に据えています。これまでの取り組みにより「生徒が主役」という環境が整いつつありますが、次の段階として、生徒一人ひとりが内面から「自分こそが人生の主役である」と実感できる教育を目指しています。多くの教育プログラムがスキル習得に焦点を当てる中、「７つの習慣J(R)」は心の在り方に働きかけ、主体的な行動変容を促す点に特徴があります。その理念が同校の教育方針と合致し、導入に至りました。

３．生徒・教員・家庭・地域が連携する教育へ

７つの習慣J(R) 公式サイト ＞ :https://7hj.jp/

今回の導入で同校は、生徒の成長に加え、教員自身が「７つの習慣J(R)」の考え方を体現し、生徒と共に学び、成長することを目指します。これにより、知識を一方向に伝えるティーチング型の授業だけでなく、伴走しながら内省を促すファシリテーション型の教育も取り入れていきます。さらに、家庭や地域とも理念を共有し、連携しながら人間性を育む教育を推進していく方針です。

４．目指すのは「人間性を育む学校」

同校が描く５年後の姿は、「人間性教育・人格教育に力を入れている学校」と評価されることです。これまで築いてきた“生徒主体”の土台をさらに深化させ、生徒自身が「自分こそが人生の主役である」と実感できる学校づくりを進める方針です。香川県初の「７つの習慣J(R)」導入校として、地域に根ざした主体性を育てる教育の新たなモデルを同校と当社が協力し、発信してまいります。

校長メッセージ 坂出第一高等学校 三谷 雄治 氏坂出第一高等学校 三谷 雄治 氏

本校はこれまで、「生徒が主役」を掲げ、生徒の秘めた可能性を信じて任せる学校改革を推進してまいりました。その結果、生徒たちは自信を取り戻し、地域社会と連携しながら主体的に活動できるようになりました。この改革をさらに進化させるため、次なるステップとして「７つの習慣J(R)」を導入いたします。生徒自身が自分の内面を深く見つめ、自らの意思で「内から」行動できる力を育むことが必要だと考えたからです。社会に出た時に真に求められるのは、どんな困難も乗り越えるたくましさと、多様な他者と信頼関係を築き協力し合える人間性です。知識を授けるだけでなく、生徒自身が自分の心に栄養を蓄え、人格（キャラクター）を磨く教育こそが、これからの本校の使命です。「７つの習慣」という共通言語を通じ、生徒も教員も共に成長し、真の意味で生徒一人ひとりが自立した人間として輝く学校づくりに邁進してまいります。

問い合わせ ＞ :https://7hj.jp/contact/

「７つの習慣J(R)」について

「7つの習慣J(R)」は、スティーブン・R・コヴィー博士のベストセラー『7つの習慣』を中高専門学生向けに体系化した教育プログラムです。自ら考え主体的に行動する力、仲間と協力し信頼関係を築く力を育むことを目的としています。

授業やワークを通じて、人生を自分で選択する意識やリーダーシップを体験的に学び、非認知能力や人間力を伸ばすことができます。これまでに全国100校以上の私学・専門学校・短大で採用され、延べ36万人以上が受講しており、教育現場で幅広く活用され、未来を生き抜く力の育成に大きな実績を上げています。教材提供に加え、教員向け研修や指導支援を組み合わせ学校の教育方針や実態に応じた形で支援しています。

▼「７つの習慣J(R)」とは（PR TIMES STORY）

https://prtimes.jp/story/detail/db8z1qtgdMx

▼岡山学芸館高等学校における「７つの習慣J(R)」導入事例（関連記事）

https://prtimes.jp/story/detail/5rmyR9UY9lr

導入をご検討中の学校様へ

「７つの習慣J(R)」にご関心をお持ちの学校様は、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

https://ws.formzu.net/dist/S97773599/

株式会社ＦＣＥ

設立：2017年4月21日

代表取締役社長：石川淳悦

証券コード：9564

本社：東京都新宿区西新宿２-４-１ NSビル10階

事業内容：DX推進事業、教育研修事業、出版事業

URL：https://fce-hd.co.jp/(https://fce-hd.co.jp/)

当社は「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを使命とし、DX推進事業と教育研修事業を展開しています。

【最強のITツール】として約7,300製品中第１位※2（2024年度には約10,000製品中、第2位※3）を獲得した「ロボパットAI（https://fce-pat.co.jp/）」、社員教育を一つで完結できる定額制オンライン教育システム「Smart Boarding（https://smartboarding.net/）」、世界5000万部、国内270万部発刊の世界的ベストセラー『７つの習慣』の出版（https://fce-publishing.co.jp/）、そして企業の生産性を進化させる AIプラットフォーム「AI OMNI AGENT (https://fce-hd.co.jp/ai-omni-agent/forsales/ )」、など中小企業から大企業まで、また全国の自治体や教育機関を対象に幅広く事業を行っております。

※2：ITreview Best Software in Japan2023より

※3：ITreview Best Software in Japan2024より