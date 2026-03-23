StepUpp(健康経営 & エンゲージメント向上ソリューション)の実証パートナー(限定3団体様)募集のお知らせ

株式会社GlobeNexus

2026年2月、株式会社GlobeNexus（本社：京都府京都市、代表：寺尾忠久）は、一般ユーザー様向けにウォーキングSNSアプリ、StepUppの提供を開始致しました。このアプリはスマホの歩数計機能+写真投稿型のSNS機能を通じて、世界中の人々と楽しみながらウォーキングの継続を目指すためのアプリです。今回は法人・団体様向けの専用アプリ+管理者向けダッシュボード開発に向けた実証パートナー(限定3団体様)公募のお知らせになります。

従業員や職員の方々のウェルビーイングとエンゲージメントを向上させたい方はどなたでも対象になります。主には企業/団体の経営者様、人事部様、管理職様を想定しております。自社もしくは自部門に本ソリューションを導入し、その効果を検証してみませんか？

実証実験のスキーム

実証期間：最大3ヶ月

弊社の役割：StepUppの法人・団体様向けの専用アプリ+管理者向けダッシュボード並びに導入支援の無償提供 *交通費等の実費のみ請求させていただきます。

貴社の役割：自社もしくは自部門内での周知、各種社内イベントの企画・運用、StepUpp改善フィードバックのご提供

実証実験後の有償プランへの移行を前提とするものではありません(実証実験のみの参加で問題ございません)。本実証実験で得られる各種データ(歩数、SNS投稿数等)は健康経営優良法人申請等に活用いただくことが可能です。詳細に関しましては個別ミーティングにてすり合わせをさせていただきます。少しでもご興味のある方は以下お問合せボタンよりご連絡下さい。24時間以内にご連絡させていただきます。

お問合せ :https://globenexus.co.jp/contact/

StepUppアプリ機能 (iOS/Android対応)

StepUppは、「誰でも簡単な操作で楽しく継続出来る」をコンセプトに、以下のような"毎日目標を決めて歩く"という行動変容のための機能を備えております。

・歩数自動取得機能：Apple HealthKit/Health Connect APIを使用し、スマホから自動で歩数データを取得、手入力対応なし

・歩数可視化機能：日次(パイチャート)、週次(棒グラフ)、月次(カレンダー)、年次(折れ線)で歩数データをシンプルに可視化。7色(シアン/グリーン/イエロー/パープル/レッド/ピンク/オレンジ)から選択可能

歩数ランキング機能 写真+歩数投稿機能 プロフィール機能

・匿名ログイン機能：匿名での参加を可能にすることでプライバシーに配慮

・歩数ランキング機能：その日の歩数データを元にStepUppコミュニティでランキング表示

・写真+歩数投稿機能：その日のベストな写真に自分の歩数データとコメントを加えて投稿。いいね(Cheers)ボタンでStepUppコミュニティから励まし合う仕組みを提供

・プロフィール機能：自分のプロフィールをStepUppコミュニティに公開。他メンバーのプロフィール閲覧も可能

ニュースフィード機能

・ニュースフィード機能：最新のニュースや健康情報をフィード。2026年2月時点で日本語、英語、中国語、スペイン語、ロシア語、インドネシア語の6ヶ国語対応(カスタマイズ可能)。日本人従業員のみならず、外国人従業員も等しく参加が可能です。

StepUppダッシュボード機能 (ウェブサイト)

*本イメージはダミーデーターで作成しております。

企業/団体の管理者側のダッシュボードには日/週/月/年単位で、最新の全社指標サマリーと、各種データ(平均歩数、SNS投稿数等)の時系列でのトレンド、そして個人別のランキングが見れる仕様となっております。またユーザークラスター分析により、参加者別に4つのグループ(スーパーアクティブ、歩数アクティブ、SNSアクティブ、休戦中)に分け、分析結果を提供しております。

本実証実験で得られる各種データ(歩数、SNS投稿数等)は健康経営優良法人申請等に活用いただくことが可能です。詳細に関しましては個別ミーティングにてすり合わせをさせていただきます。少しでもご興味のある方は以下お問合せボタンよりご連絡下さい。24時間以内にご連絡させていただきます。

お問合せ :https://globenexus.co.jp/contact/