HTB「onちゃん！６チャン!!ファイターズ」3月28日は特別番組と開幕第2戦を生中継でお届け！

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北海道テレビ放送株式会社

１０年ぶりのパ・リーグ制覇、そして日本一に挑む北海道日本ハムファイターズ。


宿敵・福岡ソフトバンクホークスとの開幕第２戦、試合前にはスペシャルインタビュー企画を交えた特別番組も！


現地・福岡から生中継でお届けします！！





HTBのファイターズ中継は「イチオシ!!ファイターズ」から「onちゃん！6チャン!!ファイターズ」へ。



デザインは、HTBマスコットキャラクターonちゃんのイエローと北海道の空と海をイメージしたファイターズブルーを融合。


HTBならではの中継で、10年ぶりの日本一に挑むファイターズをお伝えしていきます。



3月28日(土) 試合前のひる12時35分からは、スペシャル企画を交えた特別番組を放送。午後1時25分からは、北海道日本ハムファイターズと 宿敵・福岡ソフトバンクホークスとの開幕第２戦を現地・福岡から生中継でお届けします。


番組では、選手同士の対談や清宮選手への単独インタビュー、さらには福岡名物のラーメンも当たるスペシャルプレゼント企画も！



ひる12：35～ 「onちゃん！6チャン!!ファイターズ　開幕SP」

試合直前のみずほPayPayドーム福岡の様子を生中継でお届け！


選手の情報や、ファンの熱気、さらに、岩本勉さんに開幕第2戦の注目ポイントを解説していただきます。



また、開幕4番サードが内定している郡司裕也選手の特別企画も！


“道民の孫”山縣秀選手、“ミレニアム世代” 水野達稀選手とのSP対談が実現。


トークも持ち味の郡司選手が、知られざるチームメイトの魅力を引き出します。


さらに、新選手会長・清宮幸太郎選手の単独インタビューも！


今シーズンにかける意気込み、スローガンに込めた思い、など熱く語ってくれました。







■番 組 名 ：onちゃん！6チャン!!ファイターズ　開幕SP


■放送日時：2026年3月28日(土) ひる12時35分～午後1時25分


■出 演 者 ：五十幡裕介(HTBアナウンサー)


　　　　　　岩本勉（野球解説者）


　　　　　　菊地友弘（HTBアナウンサー）


午後1：25～「onちゃん！6チャン!!ファイターズ　福岡ソフトバンク×北海道日本ハム」

開幕第2戦、王者・福岡ソフトバンクとの試合を生中継！


就任5年目を迎えた新庄剛志監督のもと、頂点を目指すファイターズ。


解説には岩本勉さんを迎え、注目選手や優勝へのポイントを分かりやすくお伝えします。


新シーズンの幕開け。午後1時30分から始まる熱戦の模様を、ファイターズの魅力を交えてお届けします。


さらには、福岡名物のラーメンも当たるスペシャルプレゼント企画も！




■番 組 名 ：onちゃん！6チャン!!ファイターズ　福岡ソフトバンク×北海道日本ハム


■放送日時：2026年3月28日(土) 午後1時25分～午後4時30分(最大延長 午後5時30分)


■出 演 者 ：実況 五十幡裕介(HTBアナウンサー)


　　　　　　解説 岩本勉（野球解説者）


　　　　　　リポーター 菊地友弘（HTBアナウンサー）