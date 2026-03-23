HTB「onちゃん！６チャン!!ファイターズ」3月28日は特別番組と開幕第2戦を生中継でお届け！

北海道テレビ放送株式会社

１０年ぶりのパ・リーグ制覇、そして日本一に挑む北海道日本ハムファイターズ。

宿敵・福岡ソフトバンクホークスとの開幕第２戦、試合前にはスペシャルインタビュー企画を交えた特別番組も！

現地・福岡から生中継でお届けします！！

HTBのファイターズ中継は「イチオシ!!ファイターズ」から「onちゃん！6チャン!!ファイターズ」へ。

デザインは、HTBマスコットキャラクターonちゃんのイエローと北海道の空と海をイメージしたファイターズブルーを融合。

HTBならではの中継で、10年ぶりの日本一に挑むファイターズをお伝えしていきます。

3月28日(土) 試合前のひる12時35分からは、スペシャル企画を交えた特別番組を放送。午後1時25分からは、北海道日本ハムファイターズと 宿敵・福岡ソフトバンクホークスとの開幕第２戦を現地・福岡から生中継でお届けします。

番組では、選手同士の対談や清宮選手への単独インタビュー、さらには福岡名物のラーメンも当たるスペシャルプレゼント企画も！

ひる12：35～ 「onちゃん！6チャン!!ファイターズ 開幕SP」

試合直前のみずほPayPayドーム福岡の様子を生中継でお届け！

選手の情報や、ファンの熱気、さらに、岩本勉さんに開幕第2戦の注目ポイントを解説していただきます。

また、開幕4番サードが内定している郡司裕也選手の特別企画も！

“道民の孫”山縣秀選手、“ミレニアム世代” 水野達稀選手とのSP対談が実現。

トークも持ち味の郡司選手が、知られざるチームメイトの魅力を引き出します。

さらに、新選手会長・清宮幸太郎選手の単独インタビューも！

今シーズンにかける意気込み、スローガンに込めた思い、など熱く語ってくれました。

■番 組 名 ：onちゃん！6チャン!!ファイターズ 開幕SP

■放送日時：2026年3月28日(土) ひる12時35分～午後1時25分

■出 演 者 ：五十幡裕介(HTBアナウンサー)

岩本勉（野球解説者）

菊地友弘（HTBアナウンサー）

午後1：25～「onちゃん！6チャン!!ファイターズ 福岡ソフトバンク×北海道日本ハム」

開幕第2戦、王者・福岡ソフトバンクとの試合を生中継！

就任5年目を迎えた新庄剛志監督のもと、頂点を目指すファイターズ。

解説には岩本勉さんを迎え、注目選手や優勝へのポイントを分かりやすくお伝えします。

新シーズンの幕開け。午後1時30分から始まる熱戦の模様を、ファイターズの魅力を交えてお届けします。

さらには、福岡名物のラーメンも当たるスペシャルプレゼント企画も！

■番 組 名 ：onちゃん！6チャン!!ファイターズ 福岡ソフトバンク×北海道日本ハム

■放送日時：2026年3月28日(土) 午後1時25分～午後4時30分(最大延長 午後5時30分)

■出 演 者 ：実況 五十幡裕介(HTBアナウンサー)

解説 岩本勉（野球解説者）

リポーター 菊地友弘（HTBアナウンサー）