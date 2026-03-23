最凶の刺客“ネメシス”襲来！　『バイオハザード RE:3』がSteamにて399円（税込）の期間限定セールを開催中！

株式会社カプコン

昨日2026年3月22日（日）に30周年を迎えた「バイオハザード」シリーズ。各プラットフォームでは期間限定の記念セールが開催中です。特にSteamのセール会場では『バイオハザード RE:3』が破格のセール価格399円（税込）で登場！ ラクーンシティ崩壊のはじまりと結末を描く1作、未プレイの方はぜひ、この機会にお求めください。

そして、30周年記念商品の１つ、1/6のビッグスケールでお届けする「カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル ネメシス」の続報や、カプコン公式アパレルへのネメシス柄のラインナップ追加情報も！ あなたも最凶の刺客“ネメシス”の襲来を迎え撃ってください！

最新情報や記念コンテンツの閲覧はこちらからどうぞ！

「バイオハザード」シリーズ30周年記念サイト

https://game.capcom.com/residentevil/ja/30th.html(https://game.capcom.com/residentevil/ja/30th.html)

■『バイオハザード RE:3』が最安399円（税込）！ 各プラットフォームで30周年記念セールを開催中！

各セール会場では『バイオハザード RE:3』の他にもシリーズの人気タイトルを取り揃えて皆さまのご来店をお待ちしております。セール対象や価格の詳細は各デジタルストアでご確認ください。

『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）

●Steam Store - 2026年3月27日（金）1:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【90%OFF!!】：399円（税込）

●PlayStation Store - 2026年3月24日（火）23:59まで ※PS Plus会員限定

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

●ニンテンドーeショップ - 2026年4月15日（水）23:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：1,495円（税込）

※こちらの商品はクラウドストリーミング技術を使用したCLOUD版となります。

※購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします

●Xbox Games Store - 2026年3月26日（木）18:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

●App Store - 2026年3月25日（水）23:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【66%OFF!!】：990円（税込）

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■「バイオハザード」30周年を記念して『バイオハザード RE:3』より"ネメシス"が1/6のビッグスケールで登場！

「カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル ネメシス」は1/6のビッグスケールに相応しい精度でシリーズを代表するB.O.W.の一体“ネメシス”を再現したアイテム。本体に加えて、両腕の交換オプションと輸送筐体のデザインをあしらった台座、さらに30周年を記念して原作『バイオハザード3 LAST ESCAPE』版デザインのネメシス頭部へ交換可能なパーツも付属した豪華なセットです。

2026年12月10日（木）発売予定の「カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル ネメシス」は本日より、順次一般店舗での予約受付も開始される予定です。

品名：カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル ネメシス

発売時期：2026年12月10日（木）

価格：44,980円＋税

台座を含む商品サイズ：約H460×W273×D267mm

特報映像も公開！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GhXr99Y-WJk ]

https://youtu.be/GhXr99Y-WJk

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=MiZKepUzqwg ]

https://youtu.be/MiZKepUzqwg

イーカプコン カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル ネメシス 商品ページ

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009459/

オプションパーツとして原作版デザインの頭部も付属する同スケールのジル・バレンタインとの比較。全高約43cmに及ぶ力強いシルエットにクリエイターたちの技巧が凝縮されている

■カプコン公式アパレルにネメシスデザインがラインナップ！

カプコン公式アパレルに“ネメシス”のアートがダイナミックに配置された新デザインが登場、本日からラインナップに加わる予定です。

アイテムは半袖Tシャツをはじめ、ロンT、トレーナー、パーカーの４種類、お好きなアイテムからお選びいただき、前面プリントと背面プリントも選択が可能です。

カプコン公式アパレル

https://www.e-capcom.com/sp/apparel/amazon/jp/

■シリーズ最新作が好評発売中！ 『バイオハザード レクイエム』

■商品名：バイオハザード レクイエム

■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2 、Epic Games Store、GeForce NOW

■CERO レーティング：Z（18才以上のみ対象）

■発売日：好評発売中 （2026年2月27日（金））

■希望小売価格

パッケージ版：8,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：8,990円（税込）

■ジャンル：サバイバルホラー

■公式サイト：https://www.residentevil.com/requiem(https://www.residentevil.com/requiem)

■商品名：バイオハザード レクイエム デラックスエディション

■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2 、Steam、Epic Games Store、GeForce NOW

■CERO レーティング：Z（18才以上のみ対象）

■発売日：好評発売中 （2026年2月27日（金））

■希望小売価格

パッケージ版：9,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：9,990円（税込）

■ジャンル：サバイバルホラー

■公式サイト：https://www.residentevil.com/requiem(https://www.residentevil.com/requiem)