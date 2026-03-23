「教えるなら横浜」 横浜の次代の教育を担う人材を大募集します！【申込開始4/8～】

横浜市

令和８年度実施横浜市公立学校教員採用候補者選考試験【夏実施】について、募集人員等をお知らせします。

また、受験申込受付期間にあわせて説明会を開催しますので、受験を検討されている方、受験を迷われている方、ぜひ御参加ください。

令和８年度実施横浜市公立学校教員採用候補者選考試験【夏実施】募集概要

募集人員【令和９年度採用予定】

小学校 約630名

中学校・高等学校 約320名

特別支援学校 約45名

養護教諭 約10名

高等学校（情報、工業、商業） 各教科若干名

※大学３年生チャレンジ推薦特別選考（特別選考８.）を除く

募集人員【令和10年度採用予定】

小学校 約60名～120名

中学校・高等学校 各教科若干名

特別支援学校 若干名

※大学３年生チャレンジ推薦特別選考（特別選考８.）のみ

※「大学３年生チャレンジ推薦特別選考」とは、大学の推薦を受けた大学３年生を対象とする特別選考です。

申込期間

４月８日（水）～５月11日（月）午後５時まで

パンフレット・受験案内公表日

４月６日（月）

ホームページからダウンロードできるほか、横浜市市民情報センター（市役所３階）や市内18区役所などの窓口でも配布します。

ぜひお手に取って御覧ください！

教員採用試験に関する説明会

４月～５月にかけて、横浜の教育の魅力や教員採用試験情報などに関する説明会を開催します。

昨年度に引き続き、現役教員が登壇する横浜会場に加え、全国４都市（仙台、名古屋、大阪、神戸）

で開催します。

会場にお越しいただくことが難しい方は、オンライン説明会も全５回実施します。

日程や会場、申込方法などの詳細は、ホームページからご覧ください。

横浜教育イノベーション・アカデミア会員登録受付中

横浜教育イノベーション・アカデミアでは、会員を募集しています。

アカデミア会員に登録すると、アカデミア関連各種イベントや教員採用試験に関する情報をメールでお届けするほか、今後拡充する会員限定オンラインコンテンツの視聴や交流サイトに参加することができます。

横浜教育イノベーション・アカデミアとは横浜教育イノベーション・アカデミアは、横浜の教育の更なる充実と教職の魅力向上を目指し、教職員、大学、企業、学生等との共創により、次世代の学びをデザインするプラットフォームです。

昨年度からの主な変更点はこちら

https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/kyoiku/bosyusaiyou/seiki/kyouinsaiyou/kyoin.files/20260210kyoinsaiyou.pdf

ホームページ

https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/kyoiku/bosyusaiyou/seiki/kyouinsaiyou/kyoin.html

お問い合わせ

横浜市教育委員会事務局

教職員人事課

045-671-3246