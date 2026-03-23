【長崎県 川棚町】王道から秘境まで！交流人口拡大を目指す観光PR動画と特設WEBサイトを制作

株式会社西日本新聞メディアラボ

株式会社西日本新聞メディアラボ（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：清田慎弥、https://medialab.co.jp）は、長崎県川棚町の観光ＰＲ用動画及び、LPの制作を実施しました。本業務は、動画やWEBサイトを通じて情報発信を行い、長崎県川棚町への来訪を想起させることで、気軽に同町に寄っていただく交流人口を増やすことを目的としております。

波佐見町や佐世保市に隣接し、長崎県のほぼ中央に位置する川棚町は、大村湾の海のきらめきとやさしい山の緑に囲まれた、自然と歴史が豊かな町です。

そんな川棚町の魅力を、様々な媒体を通して皆さんにお伝えするべく、弊社では人気スポットを特集した、「ふらっと川棚～人気スポットを気軽に散策！～」と、まだ知られていない場所を巡った、「ディープ川棚～まだ知られていない秘境へ！～」の計２本のYouTube動画を制作しました。また、あわせて制作したLPは、川棚町の観光スポットを紹介する『WEB版観光ガイド』としてお楽しみいただけます。今回制作した動画は、川棚町の公式YouTubeにて公開されています。

「ふらっと川棚～人気スポットを気軽に散策！～」

川棚町にはじめて訪れる方でも楽しめる王道コースです。約200羽のくじゃくがいる「大崎自然公園くじゃく園」からスタートし、国の登録有形文化財にも登録された海に臨む戦争遺構「片島魚雷発射試験場跡」や、地元で長く愛される菓子処いさみ屋の「川棚かりん」など、川棚町を象徴するスポットをタイムスタンプ形式で分かりやすく紹介しています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=8iMv11dFPMQ ]

「ディープ川棚～まだ知られていない秘境へ！～」

知る人ぞ知る、川棚の自然と魅力に触れる探求コースです。長崎和牛を使ったメンチカツを提供する「川下精肉店」を始め、大村湾を一望できる「虚空蔵山」、女子旅やペット同伴にもうってつけのカフェ「Link cafe petit queue」など、川棚町をもっと楽しみたい方にお勧めなスポットを紹介しています。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pW4iGVLRmjM ]

また、今回制作したLP「川棚町観光ガイド」では、他にも川棚町の様々な観光スポットや、ふるさと納税などの情報を発信しています。

是非YouTubeやWEBサイトをチェックして、川棚町の観光情報をゲットしてみてください。

https://yotteko-kawatana-town.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社西日本新聞メディアラボ

ビジネスプロデュース部：堀田

TEL：092-731-2282

［平日 10:00～17:00］

MAIL：horita@medialab.co.jp