『GMO賃貸DX オーナーアプリ』とAI賃料査定「ちんさてくん」が連携物件情報を自動連携し、不動産管理会社のオーナー提案業務を効率化【GMO ReTECH】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO ReTech株式会社（代表取締役社長：鈴木 明人 以下、GMO ReTech）と株式会社住宅テックラボ（代表取締役：梶 宏輔 以下、住宅テックラボ）は、GMO ReTechが提供する不動産管理会社向けアプリ『GMO賃貸DX オーナーアプリ』と、住宅テックラボが提供するAI賃料査定ツール「ちんさてくん」のサービス連携に向けた協業を、2026年3月23日（月）より開始しました。



本連携により、『GMO賃貸DX オーナーアプリ』の管理画面から「ちんさてくん」を利用できるようになり、不動産管理会社の賃料査定や空室対策、提案資料作成の工数を削減し、オーナーへの提案業務を効率化します。なお、今回のサービス連携は2026年5月の開始を目指しています。

【サービス連携の背景】

総務省の調査では全国の空き家率は13.8％、賃貸住宅の空き家は約443万戸にのぼります（※1）。不動産管理会社にとって、空室を減らすための施策や賃料改定のタイミングで行われるオーナーへの提案は重要な業務ですが、物件情報の入力や資料作成、周辺事例の調査・比較などに多くの時間を要するという課題があります。

こうした状況を背景に、GMO ReTechは「GMO賃貸DX」を通じて不動産管理会社の業務支援を行い、住宅テックラボはAI賃料査定システム「ちんさてくん」によって市場動向と相場を反映した査定を提供することで、不動産管理会社の業務効率化に寄与してきました。

両社の強みを掛け合わせることで、査定・分析業務、提案資料作成にかかる工数削減や、オーナー提案業務の品質向上を目指す取り組みとして、サービス連携に向けた協業が実現しました。本連携を通じて、不動産管理会社は限られた人員でより多くのオーナーに質の高い提案を行えるようになり、不動産管理会社が効率的かつ効果的に提案業務を行える環境整備を進めます。

（※1）総務省「令和5年住宅・土地統計調査」（https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/g_kekka.pdf）

【サービス連携の概要】

今回の連携は、『GMO賃貸DX オーナーアプリ』から「ちんさてくん」への導線を整備する取り組みです。

『GMO賃貸DX オーナーアプリ』の管理画面に登録されている物件情報をワンクリックで「ちんさてくん」に連携でき、自動で査定画面へ切り替わるため、物件情報を再入力する必要はありません。これにより、不動産管理会社は賃料査定から提案資料の作成、オーナーへの送付までを効率的に行えるようになります。

【今後の展望】

今後は、両社の強みを活かし、提案から実行、報告・管理までを一貫して支援できる体制の構築を進めていきます。

具体的には、以下の取り組みを検討しています。

・管理物件情報を活用した定期的な自動賃料診断

・『GMO賃貸DX オーナーアプリ』との連携による査定レポートの即時共有

・提案履歴と成果を可視化し、継続的な改善を支援する仕組みの構築

管理業務の効率化にとどまらず、収益力強化につながるDX基盤の整備を進め、不動産賃貸業界全体の競争力向上に貢献していきます。

【「GMO賃貸DX」について】

「GMO賃貸DX」は、不動産管理会社・オーナー・入居者を横断的につなぐ業界特化型の総合DXプラットフォームです。業務効率化にとどまらず、オーナー・入居者の満足度とロイヤリティの向上を同時に実現し、賃貸経営の新たな価値創造を支援します。

▶「GMO賃貸DX」サービスサイト：https://chintaidx.com/

【「ちんさてくん」について】

「ちんさてくん」は、不動産ビッグデータとAI技術を活用した、最先端のAI賃料査定システムです。全国の建物データベースとの賃貸募集データの活用で、市場動向と相場をリアルタイムに反映した査定を提供しています。わずか1分で査定完了、最大30ページ超の詳細レポートを自動作成するなど、業務効率と提案力を実現しています。

▶「ちんさてくん」詳細：https://www.j-techlab.com/chinsate-kun

【株式会社住宅テックラボについて】

会社名 ：株式会社住宅テックラボ

代表取締役 ：梶 宏輔

設立 ：2022年9月

所在地（本社）：東京都渋谷区道玄坂2丁目29-5 渋谷プライム7F

URL ：https://www.j-techlab.com/

住宅テックラボは、不動産に関わる全ての方にビッグデータを利用した業務効率化サービスを提供しています。「不動産会社の可能性を開放する」をミッションに掲げ、物件オーナーの名簿提供サービスや、営業BPOサービス、AI査定サービスを提供している会社です。

【GMO ReTech株式会社について】

GMO ReTechは「賃貸運営を楽にする」をミッションに掲げ、不動産テックのサービスブランド「GMO賃貸DX」のもと、『GMO賃貸DX オーナーアプリ』『GMO賃貸DX 入居者アプリ』『GMO賃貸DX オーナーCRM』を提供し、不動産賃貸領域におけるDXを推進するサービスを展開しています。「GMO賃貸DX」を通じて、今後も賃貸運営に関する煩雑な業務や手仕事による業務をいかに楽にしていくかを追求したサービスを展開してまいります。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

●GMO ReTech株式会社 営業部

TEL：03-6416-5500 FAX：03-5489-6371

E-mail：sales@gmoretech.com

【GMO ReTech株式会社】（URL：https://gmoretech.com/(https://gmoretech.com/)）

会社名 GMO ReTech株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 鈴木 明人

事業内容

AIで未来を創る賃貸オーナー・入居者向けのアプリケーションプラットフォームや、不動産賃貸手続きにおける契約の電子化サービスなどの不動産テック事業

資本金 1億円

【GMO TECHホールディングス株式会社】（URL：https://hd.gmotech.jp/(https://hd.gmotech.jp/)）

会社名 GMO TECHホールディングス株式会社 （東証グロース市場 証券コード：415A）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長CEO 鈴木 明人

事業内容 連結会社の経営管理ならびにこれに付帯または関連する業務

資本金 1億円（2025年10月1日時点）

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証 プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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