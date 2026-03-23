濁りが特長のビール『アサヒ 贅濁』

アサヒビール株式会社

アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は、濁りが特長の無ろ過ビール『アサヒ 贅濁（ぜいだく）』を新商品テスト販売サイト「アサヒ空想開発局」で3月23日から数量限定で発売します。

通常、ビールは透き通った液色を実現するため、アルコール発酵・熟成を終えた後に酵母や原材料由来の成分を取り除き、ろ過しています。本商品はあえてろ過をしない無ろ過製法を採用することで、しっかりとしたコクや深みのあるうま味、きめ細かな濁りを実現しました。

パッケージは淡いゴールドをベースに、注いだ瞬間にグラスの中に広がる濁りをイメージした“ZEIDAKU”のアイコンを大きく配置しました。“上質、無濾過。”のフレーズを記載することで商品の特長を分かりやすく訴求します。

「アサヒ空想開発局」は「好きだから空想する。好きだからカタチにする。」をスローガンにこれまでもお客さまがワクワクするアイデアを商品として具現化し、期間限定・数量限定でテスト販売を実施してきました。今後も商品を購入したお客さまに商品の味やパッケージに関するアンケートに答えていただき、寄せられた声を商品開発に反映していきます。

【商品概要】

商品名：アサヒ 贅濁

品目：ビール

容器・容量：缶350ml×6本セット

アルコール分：6％

純アルコール量：缶1本あたり16.8g

販売価格：2,310円（送料込・税込）

発売日：3月23日（配送は注文から1～2週間程度を予定）

購入サイト：アサヒ空想開発局 https://fantasy.asahibeer.co.jp/