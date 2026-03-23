「100年人生サポート認証」第三期および新規入会の受付開始

介護関連サービス事業協会

一般社団法人 介護関連サービス事業協会（所在地：東京都港区、代表理事：水野 友喜、以下「CSBA」）は、認証制度（100年人生サポート認証）を産業インフラとして定着させるため、四半期ごとの定期的な審査実施を計画しており、このたび「第三期 認証審査」のスケジュールを公開いたしました。

2026年4月1日（水）より第三期の申請受付を開始するにあたり、3月31日（火）に「第三期 認証制度 ガイダンス・申請対策セミナー」をオンライン開催いたします。

■ 「第三期 認証審査」募集要項およびスケジュール

CSBAでは、四半期ごとに認証審査を実施いたします。第三期につきましても、「生活支援サービス」「配食サービス」の2領域にて募集を行います。

1. 募集対象領域

■ 生活支援サービス

介護保険・医療保険・障害者総合支援法の給付対象外のサービスが対象です。

- 例- - 会話・交流（趣味の相手、話し相手 等）- - 家事支援（買い物代行、調理、掃除、洗濯 等）- - その他家事支援（大掃除、衣替え、庭仕事、 等）- - 外出支援（外出先への移動・移乗介助、付き添い 等）- - 通院・入退院支援（通院付き添い、入退院準備・付き添い 等）- - 身体介護を伴うサービス（食事介助、入浴介助、排泄介助、見守り的援助 等）

■ 配食サービス

特定かつ多数の高齢者等に対し、主に在宅での摂取用として、主食・主菜・副菜の組み合わせを基本とする調理済みの食事（冷凍・チルド食品等を含む）を継続的に宅配する事業が対象です。

※対象外の例：外食、小売店販売の弁当、宅配寿司・ピザ等（不特定多数・継続的でない利用）、食材料宅配、単品ゼリー・ムース等

2. 申請資格

本認証制度への申請は、CSBAの一般会員に限ります。

入会と認証の同時申請も可能です。認証取得をご希望で当協会に未入会の事業者様は、ぜひ入会と併せてご申請ください。

なお、CSBAでは認証審査と同様に四半期ごとに会員入会の受付を行っています。入会受付も4月1日（水）より開始いたします。詳細は当リリース下部の「■ 会員入会受付について」をご参照ください。

3. 審査スケジュール

申請から認証付与まで、約3ヶ月間のプロセスとなります。

4. 審査プロセスと内容

- 説明会- - 3月31日（火）13:00-15:00- - 第三期 ガイダンス・申請対策- 申請受付- - 3月23日（月）～4月6日（月）終日中- 審査期間- - 4月中旬～6月下旬- 認証付与- - 7月中に付与- - 認証マークおよびロゴマーク活用ガイドラインを付与します。

◆ 1次審査

- 1次審査は認証対象となる法人か否かを審査します。- こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1F3r_kwLC-q3QgqOPTKmnSs_vAcGcOofML3mMuDYFTq5Alg/viewform?usp=header)のフォームより、必要事項を記載の上送信ください。- 審査の合否はメールにてご案内します。- フォーム送信日から、3営業日以内にお送りします。

◆ 2次審査

- 2次審査はガイドラインを遵守した運営がされているか書面で審査します。- 具体的な審査項目は、下記を参照ください。- - 生活支援サービス：こちら(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gl7qWfrlzQ-j9TsMNl-SpOEBhLpqPhlT4wGvnerl2FA/edit?usp=sharing)を参照- - 配食サービス：こちら(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X39v_OiUjVmkysKgUNmTvBM0IgDBx2jj0hadHmTdPAE/edit?usp=sharing)を参照- 審査資料の提出期間は、4月7日（火）～4月27日（月）終日中となります。- - 提出方法は、1次審査を通過した法人にメールでご案内します。- - 複数事業所（拠点）の審査が必要な法人は、上記期間中までに該当事業所全てご共有ください。- 当協会事務局の審査は、書類受理後から5営業日以内に実施します。- 審査した際に、証跡不備がある場合、1度のみメールで不備項目をお伝えします。お伝え後3営業日以内に追加証跡をご提出ください。- 追加で提出いただいた証跡を踏まえて、2次審査の最終判断をします。- 2次審査の合否は審査完了後、順次お送りします。- - こちらで不合格となった際は、第4期（7月）の審査以降に持ち越し可能です。審査は四半期に一度受付する予定です。（1月、4月、7月、10月）

◆ 3次審査

5. 審査費用について

- 3次審査は2次審査合格法人について、外部 有識者/機関 による審査を行います。- 審査員の情報は、2次審査合格者へメールでお伝えします。- 審査期間は、6月中となります。- 3次審査で不備が確認された場合、1度のみメールで不備項目をお伝えします。- - 追加証跡の提出は6月末日までとなります。短期間でのご対応となりますが了承ください。

こちら(https://drive.google.com/file/d/1hTc24KhFZkKm6zZlfbiIcB6NuWwm125R/view?usp=sharing)の資料のP2を参照ください。

■ 会員入会受付について

CSBAでは、認証審査と同様に四半期ごとに会員入会の受付を実施しています。入会受付は以下のスケジュールで行います。

- 受付期間： 3月23日（月）～4月6日（月）終日中- 対象： 介護サービス（介護保険外サービスを含む）を提供する事業者- 入会区分： こちら(https://csba.work/terms/#:~:text=%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%83%BB%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%99%BA%E4%BF%A1-,%EF%BC%88%E4%BC%9A%E5%93%A1%E7%A8%AE%E5%88%A5%EF%BC%89,-%E7%AC%AC4%E6%9D%A1)からご確認ください。- お申し込み：こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDp7q5YqQbiXJHX5JB01qyKRHQj4R8zxdyg1--3K4QrnXXqw/closedform)よりお申し込みください。

認証取得をご検討中の事業者様へ：入会と認証申請の同時受付が可能です。まだ会員でない方も、第三期の申請受付期間中にぜひ入会と合わせてご申請ください。

■ 第三期 認証制度 ガイダンス・申請対策セミナー

申請を検討されている事業者様向けに、制度の概要だけでなく、第2期の審査傾向を踏まえた「審査のポイント」や「申請準備のコツ」を解説いたします。

【本件に関するお問い合わせ先】

- 日時： 2026年3月31日（火） 13:00～15:00- 形式： オンライン（Zoomウェビナー）- 参加費： 無料- お申し込み： こちら(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qzEzmUgNQ0W2lbLuReE-rw)のフォームよりご予約ください。- - ※当日ご参加が難しい方も、審査を希望する場合は必ずご予約ください。アーカイブ（見逃し）動画をお申込みいただいたメールアドレスへお送りいたしますので、後日視聴いただけます。

一般社団法人 介護関連サービス事業協会 事務局

E-mail：contact@csba.work / HP：https://csba.work/