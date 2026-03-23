誕生日向けソーシャルギフト「えらべる誕プレ」3月23日（月）発売

株式会社 大和

株式会社大和（本社：長野県安曇野市、東京中央区 代表取締役社長：川島 豊）は、誕生日向けソーシャルギフト「えらべる誕プレ(https://presentersroom.jp/ic/eraberutanpure)」 を2026年3月23日（月）に発売します。

「えらべる誕プレ」は、受け取った方が好きなギフトを選べるソーシャルギフトです。20代から60代までの男女のライフスタイルをテーマにした全20コースを展開し、各コースには厳選された5つのアイテムをラインナップしています。価格は3,300円（税込）と5,500円（税込）の2種類。

贈り手は購入後に発行されるURLをSNSやメールで送るだけで、気軽にギフトを贈ることができます。受け取った方はその中から1つを選び、商品は後日指定の住所へ届けられます。

本商品は、当社オンラインショップ「PRESENTERS ROOM(https://presentersroom.jp/)」にて販売します。友人やパートナー、同僚など幅広い関係性において、相手の好みを深く知らなくても安心して贈れる誕生日ギフトとして提案します。

ライフステージに寄り添い、「今ほしい」を贈る

誕生日は、贈る相手の“今”に寄り添う特別な日です。SNSやメールを通じて気軽にギフトを贈るソーシャルギフトの利用が広がる一方で、ライフスタイルや価値観の多様化により、相手の好みに合ったギフト選びは年々難しくなっています。本商品は「何を贈ればいいかわからない」という悩みに応えるために企画しました。

各世代のライフスタイルをもとにテーマを設定し、トレンドを踏まえたアイテムを厳選。「その世代が今、本当に欲しいもの」がお届け可能です。また、各年代を象徴する人物像をイラストで表現することで、ギフト選びの楽しさを演出しています。

20代の、自分らしい毎日を楽しむ彼女へ

30代の、無難を卒業した彼へ

40代の、自分のスタイルがある彼女へ

50代の、余裕を楽しむ彼へ

5つから選べる、迷わないギフト

「えらべる誕プレ」は、受け取った方が5つのアイテムから好きな商品を選べます。選択肢を5つに厳選することで、直感的に自分好みの商品を選べる点が特長です。これにより、「もらったけれど使わない」といったミスマッチを防ぎます。一方、贈り手は性別と年代ごとに分かれたコースから選ぶだけでよいため、贈る相手に合ったギフトを迷わず短時間で選ぶことができます。

テーマに沿って厳選された商品ラインナップは、グルメやスイーツ、ライフスタイル雑貨、コーヒー・紅茶、お酒などをバランスよく構成しています。価格は3,300円（税込）と5,500円（税込）の2種類で、関係性やシーンに応じて選べます。

「今日だ！」と思い立ったその日に贈れるソーシャルギフト

＊商品ラインナップはリニューアルすることがございます

本商品は、購入後に発行されるURLをSNSやメールで送ることで、すぐにギフトを贈ることができます。相手の住所や電話番号を知らなくても贈れるため、誕生日当日でも対応可能。受け取った方は商品を選択し、指定した住所へ後日配送されます。

また、豊富なデザインのメッセージカードを用意しており、お祝いの気持ちを添えることができます。

「えらべる誕プレ」を通じて、誕生日という特別な日に、贈り手の想いと受け取った方の“今ほしい”をつなぐ、新しいギフトのかたちを提案いたします。

▼「えらべる誕プレ」ブランドページはこちら

https://presentersroom.jp/ic/eraberutanpure

■株式会社大和について

・商号：株式会社大和（やまと）

・長野本社：〒399-8204 長野県安曇野市豊科高家1178 -11

・東京本社：〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-10-5 オンワードパークビルディング7F

・代表者 ： 代表取締役社長 川島 豊

・事業内容 ：ギフト商品・カタログギフトの企画制作・販売・運営

・HP：https://www.ymt-yamato.co.jp/

■「PRESENTERS ROOM」オンラインストア

https://presentersroom.jp/

Instagram(https://www.instagram.com/presentersroom/) / LINE(https://page.line.me/060caxpu) / アプリ(https://apps.apple.com/us/app/id6748181020)

▼本件についてのお問い合わせ先

株式会社大和 プロモーション Div.

・TEL：03-6629-1505

・WEBからのお問い合わせ： https://www.ymt-yamato.co.jp/contact/