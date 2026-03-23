ハイアット セントリック 銀座 東京 NAMIKI667のランチとアートアクアリム美術館の金魚アート鑑賞で銀座の春を満喫♪

アートアクアリウム製作委員会

アートアクアリウム美術館 GINZA（所在地/銀座三越）では、ハイアット セントリック 銀座 東京

ホテル内3階のレストラン「NAMIKI667」で楽しむ贅沢ランチと、アートアクアリウム美術館入場券がセットになった春の特別コラボプランチケットを3月24日（火）～4月22日（水）の期間限定で販売いたします。

※ハイアット セントリック 銀座 東京からアートアクアリウム美術館へは徒歩約6分

大好評のコラボプランが春も登場！乾杯ロゼスパークリングワイン付き、お好きなメニューを選べる春のランチコースです。旬の食材をふんだんに使用した贅沢ランチコースを堪能したあとは、アートアクアリウム美術館の特別企画で春の訪れ感じ“めっちゃ桜”な空間をお楽しみください。

■NAMIKI667の春のランチコース

ハイアット セントリック 銀座 東京 3階のレストラン「NAMIKI667」でお楽しみいただける贅沢なランチコース。

旬の食材をふんだんに使用し、前菜・メイン・デザートをお楽しみいただけるシェフこだわりのプランです。開放感あふれる空間でお気軽に銀座でのランチをお楽しみくださいませ。

内容：プリフィックスランチコース

〈乾杯ロゼスパークリングワイン付〉

・アミューズ

・冷前菜※

・スープ

・メインディッシュ※

・デザート※

・コーヒー または 紅茶

※メニューよりお好きなアイテムをお選びいただけます。

ハイアット セントリック 銀座 東京 NAMIKI667×アートアクアリウム美術館 ランチセットプラン 概要

料金：9,458円/1名（税込）※料金には、NAMIKI667のランチ と、アートアクアリウム美術館 GINZAの入場料が含まれています。（コースセット以外でお客様がご注文された場合は、当日お支払いください）

【期間】2026年3月24日（火）～4月22日（水）

【予約時間】11時30分～14時 ※チケットサイトでご希望のお時間を選択ください

（選択チケットの時間は、ハイアット セントリック 銀座 東京 3階 NAMIKI667にご来店いただくお時間となります）

※お時間に遅れる場合は、以下連絡先まで必ずご連絡ください。その場合、ご案内まで少しお待ちいただく場合がございます。

〈ハイアット セントリック 銀座 東京 3階 NAMIKI667 TEL 03-6837-1300〉

※アートアクアリウム美術館へは、時間指定なし（ご予約日当日に限る）でご入場いただけます。

※ハイアット セントリック 銀座 東京からアートアクアリウム美術館へは徒歩約6分です。

【予約方法】アートアクアリウムチケットサイトにて「NAMIKI667のランチセット券」をご予約ください。https://ticket.artaquarium.jp/

※ご利用日の前日18時までの販売となります。

※ご予約後のキャンセルは承っておりませんのでご了承ください。

●ハイアット セントリック 銀座 東京 3階 NAMIKI667

“自宅のようにくつろげる街のレストラン”をコンセプトに、誰もが気軽に立ち寄れる温かな空間を提供しています。ライブ感あふれるショーキッチンやオーブンから立ちのぼる香り、そして素材の持ち味をいかした料理が、五感で愉しむ食体験へと誘います。並木通りに面したテラスからは、季節ごとに表情を変える銀座の景色を望むことができます。吹き抜けの開放的な空間には、活版文字をモチーフにしたアートワークや、人々が行き交う銀座のように多様な素材を織り込んだインテリアが施され、この場所ならではの心地よい雰囲気を生み出しています。個室や多目的スペースも備えており、日常のひとときから特別なシーンまで、幅広い用途でご利用いただけます。

東京都中央区銀座6-6-7 ハイアット セントリック 銀座 東京 3階

https://maps.app.goo.gl/wgnLyqALnC2XKM5E9

■春の企画展「めっちゃ桜2026」～喧騒忘れて、幻想へ～

4月22日まで

今年もアートアクアリウムの春は、“めっちゃ桜”！

金魚泳ぐ幻想空間を桜が舞う―

毎年お送りする「めっちゃ桜」の季節がやってきます。

おでかけも楽しいこの春の季節に、金魚と桜が織りなすここだけの春景色をぜひご体験ください。

日比谷花壇とのコラボレーションエリアもお見逃しなく！

施設概要

施設名称 アートアクアリウム美術館 GINZA （英語表記：ART AQUARIUM MUSEUM GINZA）

入場料 WEBチケット（公式サイト） 2,500円 https://ticket.artaquarium.jp/

当日券 2,700円（当日券は銀座三越新館9階にて発売）

所在地 銀座三越新館8階（入口は9階）（東京都中央区銀座4-6-16）

アクセス ・東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」直結

・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」（9番出口）より徒歩5分

・都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」銀座駅方面地下通路経由徒歩2分

・JR「有楽町駅」（中央口・銀座口）より徒歩9分

営業時間 10：00～19：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 18：00

休館日 銀座三越の休館日に準ずる（加えて、メンテナンス等により不定期で休館の場合が

ございます。詳しくは公式サイトをご確認ください）

公式HP http://artaquarium.jp/

公式SNS Instagram https://www.instagram.com/artaquarium_museum_official/

TikTok https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official

Facebook https://www.facebook.com/artaquariumofficial

X https://twitter.com/artaquarium_jp

ご注意事項 ベビーカーの持ち込み、ペットを連れての入場はできません。

お荷物用のロッカーはございません。

主催 株式会社Kiranah Resort

企画・制作 株式会社Amuseum Parks

運営 株式会社Amuseum Parks

協力 株式会社三越伊勢丹 銀座三越