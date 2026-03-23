15秒で先着枠が申込満了、静岡県・伊東温泉の“源泉かけ流し温泉付き”ヴィラに投資家殺到｜別荘投資「COCO VILLA Owners」

ココザス株式会社

ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤義人）は、200万円から別荘が所有できる小口別荘投資「COCO VILLA Owners」の新規拠点説明会を2026年3月18日（水）に実施しました。

この説明会内で実施した先着販売において、ご用意していた8口が販売開始から15秒で申込満了。

さらに、抽選枠を含む全24口も40秒で応募上限に達し、想定を大きく上回る反響となりました。

第36弾 COCO VILLA 伊東温泉

リノベーション前 外観

COCO VILLA 伊東温泉は、温泉付き拠点として3拠点目となるプロジェクト。

源泉かけ流し温泉やサウナ、オーシャンビュー、焚き火やBBQなど、複数の滞在体験を一棟に集約し、グループ利用にも適した空間を設計しました。

詳細を見る :https://owners.coco-villa.jp/villa/ito-onsen-36/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260323-ito-onsen

COCO VILLA 伊東温泉の6つの魅力

1：源泉かけ流し温泉という、収益の核リノベーション前 源泉かけ流し温泉の内風呂

地下1,000mから汲み上げた天然温泉を、そのまま楽しめる源泉かけ流し仕様。

内風呂に加え、外気を感じられる露天風呂も備え、温泉地ならではの滞在体験を提供します。



本物件では、鉱泉権を保有することで権利金や月額利用料、更新費用などのコストを大幅に抑制。

運営負担を最小限に抑えながら、“温泉付き”という強い訴求力を維持できる希少な条件を備えています。

2：温泉とサウナが掛け合わさる“ととのい体験”サウナブース イメージ

1Fから屋外に出ると広がるのは、サウナ、水風呂、ととのいスペース、露天風呂が並ぶブース。



露天風呂スペースと一体で設計された動線により、移動のストレスなく一連の流れを完結。

外部の視線を気にせず過ごせるプライベート空間の中で、一箇所で何度も楽しめる“ととのい体験”を実現しています。



温泉単体の価値に、サウナを掛け合わせることで宿泊価値を形成し、宿泊単価の向上に寄与します。

3：景色が価値になるロケーション拠点からの景色 イメージ

海と山、そして街並みを見下ろす開放的なロケーション。

伊東では年間を通じて複数回の花火大会が開催され、本拠点からはその景色を望むことが可能です。

こうした“その日だけの体験”を提供できることは、宿泊単価を引き上げる明確な要因となり、ハイシーズンの売上最大化が期待されます。

4：グループ滞在を支える、焚き火とBBQBBQ イメージ

敷地内には、焚き火やBBQを楽しめるプライベート空間を設置。

外壁に囲まれた独立性の高い設計により、周囲の視線を気にせず滞在を楽しむことができます。



食事や団らんといった“滞在の中心時間”を屋外で楽しめる設計により、体験満足度を高めます。

そうした体験は滞在後の評価や口コミにもつながりやすく、リピート利用や指名予約を生み出す重要な要素となります。

5：選ばれ続ける伊東という市場

伊東は年間約600万人もの観光客が訪れる人気温泉地。

温泉・海・自然といった観光資源が集積し、季節を問わず安定した人流が生まれています。



一碧湖や伊東オレンジビーチ、小室山、さくらの里など、季節ごとに訪れる理由となる観光スポットが点在しており、需要が途切れない構造が形成されています。



さらに近年は、市が過去最高規模の投資を行い、国内観光客の取り込みを強化。

インバウンドに依存せずとも継続的に成長していく、強いまちづくりが進められています。



こうした背景から、伊東は円建てで安定した収益を生み出す“基盤となる観光地”であり、ポートフォリオの中核を担う堅実な投資先といえます。

6：“近さ”が生み出す、平日稼働の強さ

東京から、新幹線と電車で約90分。

気軽にアクセス可能な立地により、週末利用に加えて、ワーケーションや短期滞在といった平日需要も取り込みやすい環境です。



“行きやすさ”は滞在のハードルを下げる要素となり、突発的な予約や連泊利用にもつながります。

繁忙期に依存しない稼働構造は、平日を含めた安定した客室稼働率の確保に寄与します。

室内からの景色 イメージサウナ内観 イメージ駐車場 イメージエントランス イメージ焚き火スペース イメージ

COCO VILLA 伊東温泉 施設基本情報

名 称：COCO VILLA 伊東温泉

住 所：〒414-0055 静岡県伊東市岡1391-30

駐 車 場 ：3台

間 取 り ：3LDK

定 員：11名 ※ 予定

設 備：源泉かけ流し温泉、サウナ、水風呂、露天風呂、BBQ、焚き火

詳 細：https://owners.coco-villa.jp/villa/ito-onsen-36/(https://owners.coco-villa.jp/villa/ito-onsen-36/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260323-ito-onsen)

Google Maps：https://maps.app.goo.gl/mocG73mwp5TnQvyx9

※ 宿泊開始前に変更になる場合がございます

【 アクセス 】

最寄りIC：西湘バイパス「石橋IC」より約60分

最寄り駅：伊東線「伊東駅」より車・タクシーで約7分

COCO VILLAとは

海・山・湖・川、そして観光地まで。

その土地ならではの環境を活かした、完全無人・一棟貸しの宿泊施設です。

自然に囲まれた静かな環境の拠点もあれば、湖や海の景観を楽しめる施設、観光地に近く利便性の高いロケーションの施設もあり、それぞれに異なる特徴を持っています。

すべての施設に共通しているのは、その土地の環境を活かした空間設計と、プライベートサウナが備わっていること。

誰にも邪魔されず、気兼ねなく過ごせる一棟貸しの環境で、自分たちのペースで滞在を楽しめることが特徴です。

COCO VILLAは現在、関東・東海・甲信越エリアを中心に複数の拠点を展開。

今後も、さまざまなロケーションに合わせたヴィラを全国に展開します。

COCO VILLAとは :https://owners.coco-villa.jp/about/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260323-ito-onsen特徴や宿泊できるヴィラを詳しくご紹介

COCO VILLA 那須白河（温泉付き）COCO VILLA 湯河原温泉（温泉付き）COCO VILLAの関連リンク

公式宿泊予約サイト ： https://coco-villa.jp/(https://coco-villa.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260323-ito-onsen)

COCO VILLA Owners： https://owners.coco-villa.jp/(https://owners.coco-villa.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260323-ito-onsen)

公式Instagram ： https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/

公式YouTube ： https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing(https://www.youtube.com/channel/UCope9lmkw4aPCWUxymCnsbw)

COCO VILLA sauna ： https://coco-villa-sauna.com/(https://coco-villa-sauna.com/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260323-ito-onsen)

COCO VILLA SHOP ： https://cocovilla.base.shop/(https://cocovilla.base.shop/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260323-ito-onsen)

COCO VILLA Ownersとは

COCO VILLA Ownersは、手頃な価格で別荘所有ができる上、資産として収益も得られる新しい仕組みです（特許出願中）

COCO VILLA Ownersの仕組み

オーナーは、年間最大120泊（※1）を自己利用できるほか、利用しない日数を貸別荘として運営し、その収益をランニングコストに充て、余剰分を各オーナーへ分配します。

宿泊にはCOCO VILLA Owners独自の「COCO VILLAポイント」を利用し、所有する別荘だけでなく、全国各地にある、所有していないCOCO VILLAにも宿泊できます。

また、所有権を持つことができるため、売却（※2）や相続、さらには減価償却による節税メリットも得られます。

※1 1物件あたりオーナー全員で宿泊できる最大日数（旅館業法の適用物件では年間120泊、民泊物件では年間180泊を貸し出し可能）

※2 3年間の保有義務があり、その後、当社が転売活動を行います

拠点説明会 インフォメーション登録 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6fqY7KjVpmZQM8JquI0WaCRqhlxKxX3bq7Q-Gp8TtupBk6Q/viewformオーナーになるには、まずは説明会にご参加ください

サービス概要：https://owners.coco-villa.jp/scheme/(https://owners.coco-villa.jp/scheme/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260323-ito-onsen)

資料請求 ：https://owners.coco-villa.jp/document-request/(https://owners.coco-villa.jp/document-request/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260323-ito-onsen)

運営会社情報

社 名：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤 義人

設 立：2016年7月11日

所 在 地 ：〒105-0014 東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園 1F・7F

会 社 HP：https://cocozas.jp/(https://cocozas.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260323-ito-onsen)

事業内容：バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」の展開（企画・立ち上げ支援、運営代行「＆ やど管理」など）、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営、共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開、都市型プライベートサウナ事業（「COCO VILLA sauna」の運営）、個人向けライフデザイン事業（資産形成／転職支援／住宅関連）