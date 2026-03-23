サガテレビ春のアップデート「朝をもっと豊かに、夕方はもっと身近に」

【朝をもっと豊かに】

株式会社サガテレビ

「めざましテレビ」から「ももち浜ストア」まで「ノンストップ！」でお楽しみください！

■「めざましテレビ」がパワーアップ！

3月30日スタート 月～金 5時25分～9時00分

フジテレビ・伊藤 利尋アナ(左) 井上 清華アナ(中央) 生田 竜聖アナ(右)

朝の情報番組「めざましテレビ」が、この春から放送枠を拡大し、パワーアップします。

ニュースや天気、スポーツ、エンタメ、最新情報を更に充実させて、朝の視聴者の気持ちに寄り添い、１日のスタートをこれまで以上に心地よく、前向きに支えていきます。

■「ノンストップ！」で情報をキャッチ

3月30日スタート 月～金 9時00分～9時50分

設楽統(左) フジテレビ・三上 真奈アナ(右)

MC設楽統(バナナマン)が、エンタメや生活情報に加え、時事、スポーツ、天気も扱う総合情報番組。生活に役立つ情報を明るくノンストップ！でお届けします。

■「ももち浜ストア」が佐賀までエリア拡大！

3月30日スタート 月～金 9時50分～10時50分

左上から時計回りで テレビ西日本・大谷 真宏アナ 五十嵐 悠香アナ 坂梨 公俊アナ 高木 晴菜アナ

福岡の情報番組「ももち浜ストア」が佐賀エリアまで拡大されることで、佐賀で福岡の

最新情報を楽しめ、また佐賀の魅力も福岡に届けることができるようになります。

福岡・佐賀がより身近に感じられる番組です。

【夕方はもっと身近に】生活を彩る「くらしのパートナー」へ

■「かちかちLIVE」がアップデート!

月～金 16時50分～19時00分

月・木・金 平川邦明アナ（左） 火・水 原竹凌太朗アナ（右）

26年目を迎える夕方のニュース・情報番組「かちかちLIVE」は今年度さらに進化します。

“佐賀の「今」がわかる、「明日」がかわる”をテーマに、くらしに役立つ情報を分かりやすくお伝えします。17時台は視聴者参加型の親しみやすいコーナーなどを展開、18時台はタイムリーなニュースをキャスター解説も交え、地元ならではの視点で深堀りします。

■天気情報が充実！気象キャスター・菅野友乃

天気コーナーが大幅リニューアル。毎日、気象予報士が生出演し、天気や防災情報などを

データに基づき詳しく解説します。17時台の天気は、お笑い芸人・おほしんたろうも交えて、生活に役立つ気象情報を楽しくお伝えします。

季節の話題から防災まで、くらしを守る“信頼できる天気情報”をお届けします。

■新メンバーは、超有名歌手！前川清

前川清が、新レギュラーとしてかちかちLIVEに！

コーナータイトルは本人が発案した「前川清のさがしさがし求めて」。佐賀の街を訪れ、県民とのふれあいを心豊かにお届けします。前川さんが、佐賀の良さや魅力を、さがしさがし求めます。

【最初の1週間は特別編成でヤバイよヤバイよ】

改編スタート初週は、特別企画を展開します。

■出川哲朗の充電させてもらえませんか？シュガーロードの旅ＳＰ！【福岡⇒佐賀】

3月29日(日) 13時30分～16時00分

(C)テレビ東京

人気タレント 出川哲朗さんがリアルに“ガチ”で佐賀を巡る充電旅を放送。

まさかのサガテレビ訪問も…？

■特別企画「曜日対抗 新タマネギぴったんこチャレンジ」

かちかちLIVEの出演者が毎日、旬の新タマネギ“ぴったり5kg”を目指して計量します。

番組公式LINEから勝敗予想を送ると、豪華景品が当たるかも！

さらに、今回は毎日参加による皆勤賞も！(抽選で1人に新タマネギプレゼント！)

企画詳細はこちらから サガテレビHP(https://www.sagatv.co.jp/program/20260330)

朝は１日の始まりを豊かに。夕方は１日の締めくくりを、より確かで身近に。

サガテレビは、地域とともに歩む情報局として、これからも佐賀の暮らしを支える存在であり続けます。