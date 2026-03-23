【J:COM】「プロ野球愛宣言！」 柳町達選手がホークス3連覇への鍵を語る

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JCOM株式会社では、プロ野球の公式戦徹底放送&ライブ配信の取り組みへの一環として、現役選手、OB選手、著名人が野球への“愛”を語る「プロ野球“愛”宣言！」を連載しています。第14回は昨年パ・リーグ王者の福岡ソフトバンクホークスと、セ・リーグ王者の阪神タイガースの主力選手へインタビューを実施しました。福岡ソフトバンクホークスからは柳町達選手が登場します。

＜第14回に登場した柳町達選手＞ (C)福岡ソフトバンクホークス

連載「プロ野球“愛”宣言！」は、J:COMご加入者さま向け番組ガイド誌「ジェイコム マガジン」ならびに“エンタメをもっと楽しむWebマガジン”「J:magazine!」（読み：ジェイマガジン）で毎月日本全国のプロ野球ファンにお届けしています。2年目からは、従来の著名人ファンに加え、現役選手やOB選手も交えて、プロ野球愛を語っていただきます。第14回は、「2026年の目標は3割＆2ケタ本塁打」という柳町達選手の“プロ野球愛”をお楽しみいただけます。

━━昨季は最高出塁率を受賞するなど、優勝に貢献されました。

柳町：NPBアワードの表彰式に呼ばれて、「ドラフト５位でプロに入った僕が、賞をもらえるようになったんだな」と感慨深かったです。「プロになれた」とようやく実感が湧きました。

━━今季の目標を教えてください。

柳町：チームがリーグ３連覇するために、僕は打率3割、2ケタ本塁打を目標にしています。昨季はフェンス直撃など、あと少しで本塁打にできなかった当たりが多かったので、もう少し飛距離を伸ばせるようになって、今季はそこを超えていきたいです。あとは日本ハムに移籍した有原航平さんとの対戦を楽しみにしています（笑）。

━━今季も開幕を迎えました。プロ野球ファンの方へひとことお願いします。

柳町：野球の楽しさは、シンプルだと思うんです。投げる、打つとそれぞれに役割があって、大谷翔平選手（ドジャース）のような華やかな選手は、僕も見ていて興奮します。その中にはいろんなタイプがあって、変化球でかわす技巧派投手もいれば、僕のようなヒットを打つのが得意な打者もいる。選手たちが試行錯誤しながら駆け引きをする姿を、ぜひ今シーズンも楽しんでいただきたいです。

▼「プロ野球“愛”宣言！」掲載媒体

“エンタメをもっと楽しむWebマガジン”「J:magazine!」（読み：ジェイマガジン）

柳町選手のインタビュー全文はこちら：https://jmagazine.myjcom.jp/category/sports/post001211/(https://jmagazine.myjcom.jp/category/sports/post001211/?utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_20260323_sports-post001211)

J:COMは「ずっと野球で熱くなる！」をキーメッセージに、シーズンを通じてプロ野球に関するさまざまなコンテンツを発信しています。今後も、TVはもちろんパソコン・スマートフォン・タブレットでご覧いただけるプロ野球のライブ配信※1や多彩なコンテンツなど、お客さまに新たなプロ野球の楽しみ方を提案してまいります。

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<参考情報>

▼「J:COM プロ野球中継」公式サイト

https://www2.myjcom.jp/npb/ （または…「jcom プロ野球」で検索）

▼福岡ソフトバンクホークスの長編ドキュメンタリー 『映画 HAWKS SP!RIT-273日の記憶-』

(C) Fukuoka SoftBank HAWKS Corp. All Rights Reserved.

■配信期間

「J:COM STREAM」の見放題にて配信中

https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00601315?type=group(https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00601315?type=group&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_260323_softbank_detail)

■ストーリー

待望の2025年シーズンがスタートしたものの、開幕3連敗、主力選手の大量離脱、そして12年ぶりの単独最下位…思い描いていた戦い方は崩壊した。しかし、小久保裕紀監督が勝利のために下した“大きな決断”がチームを変える。プロとして、人間として、自問自答を繰り返しながら それぞれの「HAWKS SPIRIT」を見つけていく。試合映像だけでは知ることのできない裏側の様子から見える、選手たちの苦悩・信念・覚悟。小久保監督が「日本一奪還」を宣言してから273日。 密着カメラが見届けた「真実のドラマ」とはー。逆境を乗り越えた「生きざま」がここにある。

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