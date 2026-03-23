ねずみの警察官マッピーが渋谷でお仕事ちゅう！？ 3/23(月)より渋谷複数ビジョンでマッピーの「ニャームコ大捜査作戦」が展開中！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメント（本社：東京都港区、代表取締役社長：宇田川 南欧）は、SNSショートアニメシリーズ「まっぴーちゅう！」の動画広告が、渋谷の複数のビジョンで放映されることが決定したことをお知らせいたします。

マッピーの「クスっと」笑えるニャームコ大捜索作戦が渋谷の街で実施ちゅう！警察官マッピーの仲間となって泥棒猫ニャームコを一緒に捜索しよう。

渋谷センター街ヒットビジョン

街の皆さんにニャームコ捜索を呼びかけるマッピーが渋谷の大動脈「センター街」に登場します。なんだか頼りないマッピーに皆様もお力をお貸しください。

実施期間：2026年3月23日(月)～3月29日(日)

※ビル・テナントへのお問合せはご遠慮ください

渋谷シンクロ7

キョロキョロとお宝を探すニャームコの姿をご覧いただけます。

実施期間：2026年3月23日(月)～3月29日(日)

※ビル・テナントへのお問合せはご遠慮ください

3/28(土)3/29(日)限定でニャームコの手配書も配布！

3/28と3/29の土日限定でニャームコの手配書を配布します。

裏面にはマッピーとニャームコが暮らす”超平和”なのに大小様々な事件が発生する港町カンニャイの紹介も載っています。「きみの世界の、ちょい隣。」カンニャイ町の情報が満載で、ファン必見の内容となっています！

Xでのプレゼントキャンペーンも同時開催！

マッピー公式Xにてプレゼントキャンペーンも実施中です。ニャームコ大捜索キャンペーンに参加すると10,000円分のデジタルギフトが5名様に当たります。

【マッピーのニャームコ捜索Xキャンペーン】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2125_1_ccd39c42a834fbce76a6d78327a8a518.jpg?v=202603231251 ]

※当選者はDMにて通知

※詳細は公式SNSをご確認ください。

※予告なく開催時期などが変更になる場合がございます。予めご了承ください。

詳細URL:https://x.com/mappy_kannyai/status/2035906880913187081?s=20

■「まっぴーちゅう！」とは

「まっぴーちゅう！」は、1983年にアーケードで稼働を開始した「マッピー」をアレンジし、TikTok、 YouTubeにて各話30秒ほどで展開しているショートアニメシリーズです。

”超平和” なのに大小様々な事件が発生する港町カンニャイを舞台に、ねずみの警察官マッピーが、持ち前の強すぎる正義感を武器にドタバタ奮闘している様子を毎週お届けしています。

■「マッピー」とは

1983年にアーケードで稼働を開始した「痛快！追いかけっこゲーム」。家庭用ゲーム機にも移植され、約70万本も出荷されたナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)を代表するビデオゲームです。

TikTok(日本語)(https://www.tiktok.com/@mappy_kannyai) YouTube(日本語)(https://www.youtube.com/@MAPPY_kannyai) X(日本語)(https://x.com/mappy_kannyai)

まっぴーちゅう！(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

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