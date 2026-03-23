【HIKEグループ】3DCG制作の「しいたけデジタル」を「株式会社Infinity1（インフィニティワン）」に社名変更。制作領域の拡大、リブランディングによる組織強化を加速

株式会社HIKE

株式会社HIKE Holdings（本社：東京都新宿区、代表取締役：三上 政高、以下「当社」）は、当社グループ子会社の株式会社しいたけデジタルの社名を「株式会社Infinity1」（読み：インフィニティワン、代表取締役：堀口 広太郎）に変更いたしました。あわせて、新たなビジョンを象徴するコーポレートサイトを公開いたしました。

株式会社Infinity1公式サイト：https://infinity1.co.jp/

社名変更の背景：25年の歴史を次世代のアニメーション制作へ

旧しいたけデジタルは、創業以来25年以上にわたり3DCG制作の第一線で技術を磨き続け、2024年にHIKEの完全子会社となりました。

これまで培ってきた高い技術力を基盤に、HIKEグループのグローバルアニメーションレーベル「100studio」との連携を深化。この度、双方の機能と役割を明確化し、グループ全体のアニメーション制作能力を最大化させるべく、リブランディングという大きな転換点を迎えることとなりました。

新社名「Infinity1（インフィニティワン）」の由来

新社名は、旧しいたけデジタルのコアメンバーが議論を重ね、25年間の歩みと未来へのビジョンを込めて決定。100studioと対になる「001」という数字をベースに、以下の3つのメッセージを軸として命名されました。

Infinite Ideas, One Vision（無限のアイデア、一つのビジョン）

OO1: The beginning of infinite possibilities（無限の可能性、始まりは1から）

Infinite Innovation Begins from 1（無限大のイノベーションは1から始まる）

今後の展望：3DCGの枠を超え、作品全体の価値を創るスタジオへ

Infinity1は、2DアニメとのハイブリッドやセルルックCG、キャラクターアニメーションに強みを持っています。能動的に作品制作に向き合い続ける現場主義の精神はそのままに、アニメーションの新しい可能性を追求し続けるとともに、以下の展開を加速させます。

制作領域の拡大と元請体制の構築

3DCGの制作協力のみならず、100studioとの共同制作を含め、作品全体を統括するスタジオへの進化を目指します。

リブランディングによる組織強化

今後予定している意欲的な作品群の制作体制を整えるためには、新たな仲間が必要不可欠です。今回のリブランディングを通じて自分たちの立ち位置を再定義し、クリエイターが情熱を注げる「より良いチーム作り」に邁進してまいります。

スタジオ間シナジーの最大化

HIKEグループ内での人材交流や技術研修を促進し、個々のクリエイターの成長を支援します。

株式会社Infinity1（インフィニティワン）について

アニメーション制作担当実績

・2020年 TVアニメ『リスナーズ』：CG元請、CGIディレクター

・2023年 TVアニメ『キボウノチカラ～オトナプリキュア'23～』：CG元請、3DCG監督、CGアニメーション、CGモデリング

・2023年 劇場版『劇場版セーラームーンCosmos（後編）』：CG元請、3DCG監督、CGアニメーション、CGモデリング

・2023年 映画『ブラッククローバー 魔法帝の剣』：CG元請、CGIディレクター、CGアニメーション、CGモデリング

・2025年 劇場版アニメーション 『ベルサイユのばら』：3DCGアニメ・3DCGモデリング協力

・2025年 劇場上映アニメ 『ヤマトよ永遠に REBEL3199第三章』：3DCGアニメーション協力

スタジオ概要

事業内容：TV・劇場・配信・ゲーム・MVなどアニメーション映像全般の企画・制作

設立：1998年9月24日

代表取締役：堀口 広太郎

拠点：代々木上原

公式サイト：https://infinity1.co.jp/

100studioについて

「アニメーションを通じて人の心を豊かにする」ことを目指し、「クリエイターを支えるスタジオ」として2021年5月に発足。TV・劇場・配信・ゲーム・MVなどアニメーション映像全般の企画と制作を行っている。

アニメーション制作担当実績

・2024年6月公開 劇場オリジナルアニメーション『数分間のエールを』（Hurray!×100studio）

・2024年7月放送 TVアニメ『この世界は不完全すぎる』（100studio×studioぱれっと）

・2025年4月放送 TVアニメ『中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。』

・2025年11月8日配信開始（Prime Video） アニメ『藤本タツキ17-26』（※100studioは『人魚ラプソディ』、『予言のナユタ』のアニメーション制作を担当）

・2026年7月放送開始 TVアニメ『BLACK TORCH』

・2026年放送 TVアニメ『朱色の仮面』

スタジオ概要

事業内容：TV・劇場・配信・ゲーム・MVなどアニメーション映像全般の企画・制作

スタジオ代表：堀口 広太郎

拠点：100studio Tokyo（西荻窪）、100studio Osaka（大阪）、100studio Taipei（台北）、100studio Seoul（ソウル）

公式サイト：https://100studio.jp/

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンタテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

【情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします】

(C)HIKE Inc.

(C) Infinity1.Inc

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。