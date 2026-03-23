ポケモンカードプレイヤー タマイダイチ選手 「ポケカ専門店 トレカキャンプ」とのスポンサー契約のお知らせ

株式会社centerwave

名古屋市でポケモンカード専門店「トレカキャンプ」を運営する株式会社centerwave（本社 愛知県名古屋市中区 代表取締役：齊藤航省）は、ポケモンカードプレイヤー タマイダイチ選手とスポンサー契約することで合意いたしました。今後、タマイダイチ選手の活動を応援し、ポケモンカードゲームの楽しさを少しでも多くの方へお届けできるよう、サポートしてまいります。

トレカキャンプ コメント

トレカキャンプは、「好きで満たされる世界を創る」という理念のもと、ポケモンカードの対戦シーンの発展と、プレイヤー同士のつながりを広げる取り組みを行っています。

ポケモンカードゲームは、プレイヤー同士が直接対戦し、戦略や駆け引きを通じて生まれる緊張感や熱気、そしてコミュニケーションが大きな魅力の一つです。

このたび、確かな実力と真摯な姿勢で対戦に向き合う、タマイダイチ選手とともに、対戦シーンのさらなる活性化と、ポケモンカードの魅力の発信に取り組んでまいります。

タマイダイチ 選手コメント

このたび、トレカキャンプ様とスポンサー契約を締結させていただく運びとなりました。

私のポケカ人生の大きな転機は、大学の卒業旅行として参加した海外大会でした。現地の熱量にすっかり魅了され、以来、海外遠征に高頻度で足を運ぶようになりました。

国も仕事もまったく違う人たちが、ポケモンカードというたった一つの共通点で打ち解け、友人になる。ポケカがなければ決して存在しえなかったつながりこそが、このゲームの何よりの魅力だと感じています。

今後はトレカキャンプ様のサポートのもと、プレイヤーとしてさらなる高みを目指すとともに、国内外の大会を通じてポケモンカードの楽しさを発信してまいります。これから始める方にも、すでに楽しんでいる方にも、その魅力を届けられる存在でありたいと思っています。引き続き、応援のほど何卒よろしくお願いいたします。

タマイダイチ 選手

1999年1月28日生まれ 東京都出身

X:https://x.com/dr_riddles

大学2年生の時にポケカに出会う。現在は社会人3年目のエンジニアとして働きつつ休日のほとんどをポケカに捧げている。

実績

EUIC 2026 TOP4

Durban SPE 2025 TOP8

EUIC 2025 TOP64

EUIC 2024 TOP64

◆トレカキャンプについて

愛知県名古屋市に店舗を構える、最大級のポケカ専門店。専門店ならではの幅広い商品の取り扱いと納得の高額買取を行なっております。

名古屋大須店では１００席の対戦スペースを併設しており毎日大会を開催しております。

通販店も大好評運営中です、14時までの注文で即日発送、豊富な決済手段、安心梱包で発送いたします。

2026年2月には名古屋駅前店もオープンし、ポケカ専門店として、より多くのお客様に価値を提供できる体制を構築いたしました。店舗・通販の両軸で、ポケモンカードの魅力を全国へ届けてまいります。

https://torecacamp-pokemon.com/

▫️店舗名: Toreca camp トレカキャンプ 大須店

▫️所在地: 名古屋市中区上前津2丁目1-4 栗田商会上前津第1ビル 4F 5F

4階: 販売エリア（広さ 約200平方メートル ショーケース 90面以上）

5階: 買取受付エリア / 対戦エリア（席数100席）

▫️営業時間: 10:00～22:00（買取も同時間まで受付）

▫️店舗名: Toreca camp トレカキャンプ 名古屋駅前店

▫️所在地: 愛知県名古屋市中村区椿町8-3 丸一駅西ビル6F

▫️営業時間: 12:00～22:00