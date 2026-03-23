株式会社WorCryが早稲田大学新入生交流イベントにスポンサー参加、250名超の学生にAOHARUインターンを直接PR

株式会社WorCry

株式会社WorCry（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木脩平）は、2026年3月27日（金）に中野セントラルパークカンファレンスにて開催される「早稲田情報局主催 第二回 早稲田大学新入生交流イベント」にメインスポンサーとして参加いたします。早稲田大学の新入生250名を対象に、同社が運営する長期インターン紹介サービス「AOHARUインターン」をプレゼンテーションおよびマッチングセッションを通じてPRし、大学1・2年生が社会を体験し成長できる機会の普及に努めます。

■ 参加背景・目的

AOHARUインターンは、大学1～2年生に特化した成長支援型の長期インターン紹介サービスです。「キャリアは、"情報"ではなく”体験”で磨かれる」という信念のもと、学生が本物の仕事に向き合うことで、自分の可能性と社会を深く知る機会を提供してきました。

しかし、長期インターンの存在をまだ知らない大学1年生は多く、入学直後に正しい情報へアクセスする場が限られているのが現状です。そこで今回、早稲田大学の新入生が大規模に集まるこのイベントへのスポンサー参加を決定しました。大学入学を控えた学生たちと直接対話し、AOHARUインターンが提供する「挑戦 → 成果 → 言語化 → 市場価値」のサイクルを、一人でも多くの学生に届けることを目指します。

■ イベント概要

イベント名 ：早稲田情報局主催 第二回 早稲田大学新入生交流イベント

主催 ：早稲田情報局（運営：株式会社ライトローズ）

日時 ：2026年3月27日（金）13:00～17:00

会場 ：中野セントラルパークカンファレンス

〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス1F

対象・参加規模：早稲田大学新入生 250名（予定）

WorCryの参加区分：メインスポンサー

■ AOHARUインターンについて

AOHARUインターンは、株式会社WorCryが運営する大学1～2年生に特化した成長支援型の長期インターン紹介サービスです。サービス開始からわずか5ヶ月でLINE登録者数1,800名を突破し、急成長を続けております。

【サービスの特徴】

・大学1～2年生に特化：就活前の早いタイミングで本物の仕事経験を積める

・成長サイクルの提供：挑戦 → 成果 → 言語化 → 市場価値の確立を支援

・ストック型採用の実現：フロー型（毎年リセット）から貯まり続ける採用へ転換

・企業・学生双方のマッチング：最適な環境での長期インターンを実現