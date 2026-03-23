VTuber事務所「のなめぷろだくしょん」に「日ノ隈らん」が加入決定！チャンネル登録者数16万人の注目VTuberが新たなステージへ

SAZARE株式会社

VTuber事務所「のなめぷろだくしょん」は、YouTubeチャンネル登録者数16万人を誇るVTuber 「日ノ隈らん」 が新たに所属タレントとして加入したことをお知らせいたします。

本加入により、のなめぷろだくしょんはタレントラインナップのさらなる強化を図るとともに、配信コンテンツ、音楽活動、リアルイベント、デジタルグッズ領域における展開を一層加速してまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KacbqG-X890 ]

日ノ隈らんについて

日ノ隈らんは、ゲーム配信や企画配信などを中心に活動するVTuberです。

明るいキャラクターと親しみやすい配信スタイルで多くのファンから支持を集めており、YouTubeやSNSを中心にコミュニティを形成しています。

YouTube：https://www.youtube.com/@Ran_Hinokuma

Twitch：https://www.twitch.tv/ran_hinokuma

X（旧Twitter）：https://x.com/Ran_Hinokuma

のなめぷろだくしょんについて

のなめぷろだくしょんは、「個人の表現を尊重し、自走できるタレントと共に成長する」ことを理念に掲げるVTuber事務所です。

画一的な育成ではなく、タレント一人ひとりの強みを活かした活動設計を行い、表現を仕事にしていくための環境づくりを行っています。



公式サイト：https://noname.tokyo

公式X(旧Twitter)：https://x.com/Noname_Pr

公式Youtube：https://www.youtube.com/@Noname_0fficial

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