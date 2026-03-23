ドムドムハンバーガー浅草花やしき店限定『パンダカーバーガー』も登場！『ドムドム×花やしき2026』

株式会社花やしき

株式会社花やしき（東京都台東区、代表取締役社長 西川豊史）が運営する日本最古の遊園地「浅草花やしき」は日本最古のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」とのコラボレーションイベントとして、『ドムドム×花やしき2026』を2026年4月1日（水）～4月26日（日）の期間で開催いたします。

コラボイベントの開催を記念して、ドムドムハンバーガー浅草花やしき店限定の『パンダカーバーガー』を販売します。ジューシーなダブルパティの力強い旨みと濃厚チーズのコクがアクセル全開で押し寄せるパンダカーをイメージした限定バーガーです。



また、園内全体で体験する『ドムドムハンバーガーメニューさがしラリー』や、お祭り気分が味わえる「マルハナ縁日」でコラボ限定の景品が登場します。そのほか園内でコラボ限定の装飾や限定グッズ販売など、遊園地ならではのコンテンツもお楽しみいただけます。



さらに、花やしきオリジナルどむぞうくん（全２種）とラリー、ノベルティがセットになったスペシャルチケットを、ご好評にお答えして３月24日（火）12時より数量限定で追加販売いたします。

昭和に誕生した日本最古のハンバーガーチェーンと、江戸時代に誕生した日本最古の遊園地がコラボした、おなかも心も満たす、ちょっとレトロなコラボレーションイベントです。みなさまのご来園を心よりお待ちしております。

『ドムドム×花やしき2026』イベント概要

【開催期間】2026年4月1日(水)～4月26日 (日)

【期間内休園日】2026年4月7日（火）、4月21日（火）

【営業時間】10:00～18:00

※天候により変動あり ※最終入園は閉園30分前

【特設ページURL】https://www.hanayashiki.net/events/event/domdom2026/

※掲載内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

■ドムドムハンバーガー浅草花やしき店限定！『パンダカーバーガー』

花やしきの人気アトラクション『パンダカー』をイメージしたオリジナルバーガーをコラボ期間限定で販売いたします。（※ドムドムハンバーガー浅草花やしき店 園内側窓口でのみ購入可）

パンダカーバーガー

ジューシーなダブルパティの力強い旨みと濃厚チーズのコクがアクセル全開で押し寄せます。そしてシャキッとレタスが爽やかな風を吹かせます。見た目はキュート。味わいはパワフル。浅草花やしきを象徴するパンダカーのようなバーガーです。

【販売場所】 ドムドムハンバーガー浅草花やしき店

※園内側窓口でのみ購入可。

【販売価格】 880円（税込）

【購入特典】 どむぞうくんカード（全16種）を、ランダムで1枚プレゼント

■ドムドムハンバーガーメニューさがしラリー

イベント期間中、園内を周遊しながらドムドムハンバーガーのメニューを探してお楽しみいただくキーワードラリーが登場します。

参加特典として、ドムドムハンバーガーのメニューデザインの下敷きをお渡しします。さらにクリアした方にはオリジナルステッカーを1枚プレゼントします。

【参加料金】500円（税込）

※1会計につき2枚まで（並びなおし可）

【受付時間】10:00～17:00

※最終報告時間(クリア特典引き換え) 17:30

【受付及び最終報告場所】園内お土産店舗「マルハナ商店」

■ドムドムハンバーガーマルハナ縁日コラボ

お祭り気分が味わえる「マルハナ縁日」にコラボ限定景品が登場します。「まとあて」または「わっかなげ」に挑戦して景品を手に入れよう！

【料金】500円（税込）

【受付時間】10:00～閉園15分前

※1回につきコラボ限定景品は1個までのお渡しです。

※無くなり次第終了

■LINEで参加『ドムドムスタンプラリー～メリードムをさがせ！～』

花やしき公式LINEアカウントを友だち登録していただくと、無料で楽しめるどむぞうくん探しが登場します。園内に隠れている5つの『メリードム』をすべて見つけると、限定デザインのスマホ壁紙をプレゼントいたします。

※メリードムイメージ※浅草花やしき 公式LINEアカウント

【料金】無料 ※入園料別途

【受付時間】開園時間中

【体験方法】体験には花やしき公式LINEアカウントの友だち登録が必要です。

■花やしきオリジナルどむぞうくんぬいぐるみボールチェーン

コラボイベントを記念して、花やしきオリジナルどむぞうくんぬいぐるみキーチェーンが2種類登場します。花やしきの看板アトラクションの1つである『パンダカー』になりきった、もっふりした手触りが特徴の『パン田のるぞう』。花やしきのロゴ刺繡と、おしりのお花がトレードマークの『まるはなくん』。かばんなどにつけて、園内のアトラクションを一緒にお楽しみください。（※数量限定）

パン田のるぞうまるはなくん

【販売開始日時】2026年4月1日（水）10:00～

【販売価格】各1,790円（税込）

【販売場所】

・浅草花やしき：園内お土産店舗「マルハナ商店」

※1会計につき、各種1個ずつ（合計2個）まで（並びなおし可）

・ドムドムハンバーガー：公式オンラインショップ https://www.domdom1970.com/(https://www.domdom1970.com/)

■【追加販売決定】 “確実に”花やしきオリジナルどむぞうくんが付いてくる！

『ドムドム×花やしき2026スペシャルチケット』

花やしきオリジナルどむぞうくんボールチェーンぬいぐるみ2種が“確実に”手に入るスペシャルチケットを数量限定で発売します。コラボコンテンツをじっくり楽しみたいお客さまにもおすすめです。

ご好評につき完売していた日時指定なしチケットを、数量限定で3月24日（火）12:00～追加販売いたします。

【内容】 入園料+どむぞうくんボールチェーンぬいぐるみ2種＋ドムドムハンバーガーメニューさがしラリー＋ノベルティ

【料金】 5,500円（税込）

【チケット券種】日時指定なしスペシャルチケット →追加販売決定

・来園対象日：4月6日（月）～4月26日（日）

・追加販売日：3月24日（火）12:00～

https://ticket.hanayashiki.net/top/products/5cdb6597-cbf5-5f65-b5dd-e95bfd702715?lng=ja

※WEB販売のみ。花やしき入園窓口での販売はいたしません。

※スペシャルチケットには枚数制限がございます。

※イベント混雑緩和のため、4月1日（水）～4月5日（日）は日付指定のチケットとなります。

◆【参考】ドムドムハンバーガー

1970年に誕生した日本最古のハンバーガーチェーンです。私たちドムドムは、“スタッフ・消費者の人生に寄り添い、並走し、共感・共存することでブランドを構築する”という経営指針を基に「美味しいこと。楽しいこと。お客様を笑顔にすること」を実践しています。日本全国にチェーン展開しています。

公式HP：https://domdomhamburger.com/

◆【参考】浅草花やしき

江戸時代末期1853年（嘉永6年）に誕生した日本最古の遊園地「浅草花やしき」。造園師森田六三郎により、牡丹と菊細工を主とした花園「花屋敷」として誕生したところから始まりました。日本現存最古の「ローラーコースター」をはじめ、さまざまなアトラクションと縁日コーナー、飲食店舗が所狭しと立ち並び、浅草観光の１つとして幅広い世代の方に親しまれています。2020年には園内外どちらからも購入できる「ドムドムハンバーガー浅草花やしき店」がオープンしました。