人気VTuber ぽんぽこ＆ピーナッツくんが仕掛ける禁断の展示体験『Who_Is_Pokopea_?展』名古屋会場　入場チケット事前購入情報解禁！

株式会社パルコ

株式会社パルコ 名古屋店(愛知県名古屋市中区）は、『ぽこピー展』『続・ぽこピー展』『ぽこぴーの回覧板』などを手がけてきたバーチャルYouTuberの甲賀流忍者ぽんぽことピーナッツくんによる個人勢ユニット「ぽこピー」の、かつてない没入型展示体験『Who_Is_Pokopea_?展』を2026年4月25日（土）より開催いたします。

本企画はぽんぽこ＆ピーナッツくん自らが構想し、CG・実写・アニメーションを横断する制作集団・釣部東京が制作を担当。ぽんぽことピーナッツくんという「存在」の裏側を、オカルトやホラーの視点で照らし出す、これまでにない展示体験をお届けします。本展は渋谷を皮切りに、仙台・静岡の3都市へ巡回。ついに名古屋に上陸します。

『Who_Is_ Pokopea_?展』とは

本展は、「ぽこピー」の正体とその背後に潜む“創造者”の実態に迫るべく、 調査機関WIP（Who_Is_Pokopea_?）が行った捜査と研究の痕跡をたどる展示である。 会場には押収品・映像・記録・仮説などが並び、 来場者は不穏な証拠や断片的な情報を通じて、隠された驚愕の真相を目撃することとなる。 ただ“見る”だけにとどまらない、“巻き込まれる展示”という体験が本展の特徴です。

※渋谷会場 イメージ開催日時/場所

日程：2026年4月25日（土）～2026年5月１０日（月）

場所：名古屋PARCO 南館10F・EVENT SPACE

時間：10:00～20:00（最終入場19:20）

※最終日のみ：10:00～18:00（最終入場17:20）

展覧会HP：https://art.parco.jp/parcofactory/detail/?id=1887

※営業時間が通常と異なる場合がございます。

※やむを得ない事由で開催日程・会場等が変更になる場合がございます。

※本展は全日程日時指定制となります。

チケット

【チケット料金】 1,650円（税込）

※入場特典付き（なくなり次第終了）

※体験に必要な端末は全て会場にてお貸し出しいたします。

※大丸松坂屋お買い物優待券を含む全ての優待・割引対象外。

※小学生以下無料

※小学生以下の入場には保護者同伴が必要。保護者はチケットをご購入下さい。

※入場特典は有料入場者のみ対象となります。

【入場チケット(先着)事前購入サイト】 URL：https://livepocket.jp/t/a8ee9(https://livepocket.jp/t/a8ee9)

・対象期間：2026年4月25日(土)～2026年5月10日(日)

・販売期間：2026年3月29日(日)18:00～

※時間帯毎に参加できる上限人数を設定しております。

※各回入場枠に空きがある場合には、当日入場時間までLive Pocketにてご購入いただけます。

※会場受付でのチケット販売はございません。

主催：ぽこピー、株式会社パルコ

企画：ぽこピー

企画協力：株式会社GATARI

制作：釣部東京

協力：ブレイクポイント株式会社

協賛：nwm（ヌーム）／NTTソノリティ株式会社

制作：釣部東京

CG・実写・アニメーションを横断し、映像作品、MV、グラフィック、ライブ映像などを手がける制作集団。

主な作品に「観測：中村佳穂」、「長谷川白紙Q13」、柴田聡子「ぼちぼち銀河」MV、ピーナッツくん「Gordon Kill the Thomas」MV、YOASOBI「PLAYERS」MV、PAS TASTA「GRAND POP ODYSSEY」ライブ映像演出など。

https://tsuributokyo.com/

「巻き込まれる展示」体験を生み出す--Mixed Realityプラットフォーム「Auris（オーリス）」

本展の内容をさらに楽しませるのが、Mixed Realityプラットフォーム「Auris（オーリス）」。

スマートフォンのカメラが空間をスキャンし、来場者の位置や向き、行動を認識することで展示が「巻き込まれる展示」体験へと変貌します。来場者の動きに連動して、音声・効果音・ナレーションなどが空間から自然に響き、まるで展示物や資料たちが語りかけてくるかのような没入感により「巻き込まれる展示」という未体験の感覚体験を生み出します。

音響デバイスには、「共存（Co-being）」をコンセプトとするNTTグループ初の音響ブランド「nwm（ヌーム）」の耳をふさがないオープンイヤー型イヤホン「耳スピ」シリーズの「nwm WIRED (USB Type-C)」を採用。スピーカーのような開放感と臨場感のあるサウンドなのに、NTT独自のPSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）技術により周囲への音漏れが気にならず、会場内の音も聴きながら「巻き込まれる展示」を楽しめる新しい音声体験を実現します。

※体験時は入口にて本展専用のスマートフォンを貸出いたします。

「Auris」公式webサイト： https://gatari.co.jp/auris-intro/

nwm（ヌーム）／NTTソノリティ株式会社：https://nwm.global/

■ぽこピープロフィール

甲賀流忍者 ぽんぽこ

甲賀流忍者 ぽんぽこ

滋賀の山の中に住む、タヌキの忍者。ネットで見かけた人間の真似ごとをしてYouTubeをはじめる。いろんなことに興味津々で100均、激辛、VRゲーム、やってみた系、24時間生放送など多岐に渡る活動をしている。

・甲賀流忍者!ぽんぽこ公式YouTube

https://youtube.com/channel/UC1EB8moGYdkoZQfWHjh7Ivw

・甲賀流忍者!ぽんぽこ公式X

https://twitter.com/ponpokoka

ピーナッツくん

ピーナッツくん

ショートアニメ「オシャレになりたい！ピーナッツくん」の主人公であるが、ぽんぽこの相方としてVtuberの活動をしている。また、アーティストとしても活動の幅を広げている。

・ピーナッツくん公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCmgWMQkenFc72QnYkdxdoKA

・ピーナッツくん公式X

https://twitter.com/osyarenuts