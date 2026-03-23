アソビュー！、抽選で50組100名に当たる「志摩グリーンアドベンチャー＜ペアチケット＞プレゼントキャンペーン」を2026年3月23日（月）より開始！

アソビュー株式会社

休日の便利でお得な遊び予約サービス「アソビュー！」（URL：https://app.adjust.com/138x1dst、以下：アソビュー！）を運営するアソビュー株式会社（所在地：東京都品川区、代表執行役員CEO：山野智久、以下：当社）は、「志摩グリーンアドベンチャー＜ペアチケット＞」が抽選で50組100名様に当たるプレゼントキャンペーンを、2026年3月23日（月）より開始します。

「志摩グリーンアドベンチャー」は伊勢志摩の大自然を舞台にした、アトラクション＆グランピング複合リゾートです。目玉はうつ伏せ姿勢として日本最長約620mを誇るジップラインや、世界初の大小２棟連結型アスレチックタワー！さらに赤外線レーザーバトルやドローン体験など、20種類の多彩なアトラクションが揃います。遊び疲れた後は、英虞湾を望む豪華なグランピングで贅沢なひとときを。大人も子供も、一日中アクティブに遊び尽くせるスポットです。

志摩グリーンアドベンチャー＜ペアチケット＞プレゼントキャンペーン概要- キャンペーン名：志摩グリーンアドベンチャー＜ペアチケット＞プレゼントキャンペーン- 賞品：志摩グリーンアドベンチャー フィールドパス（入園券）ペアチケット- - ※大人（中学生以上）、小学生、シニアの券種は問いません。- - ※小学生未満の入園は無料です。- - ※～2026年6月28日（日）までご利用いただけるチケットです。- - ※営業時間等につきましては別途公式サイト(https://golf-resort.kintetsu-re.co.jp/shima-greenadventure/calender/)にてご確認ください。- 応募期間：2026年3月23日（月）～ 2026年3月29日（日）- 応募資格：アソビュー！アカウントをお持ちの方、または当選後にアソビュー！アカウントを作成いただける方／日本国内在住／本規約に同意いただける方（未成年者は親権者の同意が必要）- 応募方法：下記Googleフォームにて、必要事項（氏名・電話番号・メールアドレス）を入力してご応募ください。- - ※Googleフォームに記入したメールアドレスと、アソビュー！に登録（または登録予定）のメールアドレスが一致しない場合、抽選対象外となります。- 応募URL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7cRCSQ4UBOlcrIITChlThQkp_bTbNJamyg58FokM8IEPYLA/viewform- 当選発表：2026年3月30日（月）頃にアソビュー！アカウントにご登録のメールアドレス宛に当選案内を送付いたします。- - ※当選発表日は、運営上の都合により多少前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。規約（抜粋）- 当キャンペーンにご当選された場合、電子チケットでのご提供となります。お受け取りにはアソビュー！のアカウントが必要となります。- 本キャンペーンの運営に関して、当社が必要と判断した場合には、予告なく応募条件の変更、本キャンペーンの中断・終了、その他適切な措置を講じることができるものとします。- 本キャンペーンの当選権利を第三者に譲渡または転売することはできません。

そのほか詳細は、下記 キャンペーン応募規約 をご確認ください。

キャンペーン応募規約：https://www.asoview.com/note/7360

アソビュー！について

全国約10,000店舗の事業者と提携し、国内の遊び・体験プログラムを約620ジャンル・約28,000プランを紹介している、週末の便利でお得な遊び予約サービスです。「パラグライダー」や「ラフティング」など地の利を活かしたアウトドアレジャーのほか、「陶芸体験」や「そば打ち体験」など地域に根ざす文化を活かした魅力的な体験、「遊園地」や「水族館」などのレジャー施設、日帰り温泉など、様々な遊びを掲載しています。

WEBサイト：https://www.asoview.com/

アプリDLはこちら：https://app.adjust.com/138x1dst

アソビュー株式会社について

「生きるに、遊びを」をミッションとし、“遊び”が衣食住に並ぶ人生を豊かに彩るものとして、Well-Beingな社会の実現を目指しています。

休日の便利でお得な遊びの予約サービス「アソビュー！」、大切な人に思い出を送る体験ギフト「アソビュー！ギフト」、観光・レジャー・文化施設向けDXソリューション事業を提供しています。

設立年月：2011年3月14日

資本金：10億円

代表者名：代表執行役員CEO 山野 智久

本社所在地：東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー8F

事業内容：遊びやレジャーアクティビティの予約マーケットプレイス事業、レジャー業界向けDX推進事業など

URL：https://www.asoview.co.jp/