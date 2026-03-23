『Zipper 2026年春号』の表紙はアイナ・ジ・エンド！3月30日(月)発売！

株式会社DONUTS《アイナ・ジ・エンドさん》

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が編集制作・発行するファッションクリエイターズマガジン『Zipper』は、2026年3月30日(月)に最新号を発売します。

『Zipper 2026年春号』は、TVアニメ『ダンダダン』など数々の話題作で主題歌を担当し、国内外のチャートでヒットを記録。また、俳優としても『キリエのうた』で映画初主演を務めるなど、音楽・映像の両分野で存在感を放つアーティストのアイナ・ジ・エンドさんが表紙を飾ります。

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・『Zipper 2026年春号』(定価880円/税込): https://amzn.to/4rGe56u

■アイナ・ジ・エンドさんが表紙に登場

『Zipper 2026年春号』の表紙はアイナ・ジ・エンドさんが初の『Zipper』単独表紙で登場！目が覚めるような鮮やかなレッドのスーツをまとい、グリーンのハウススタジオを背景に、鏡に映るアイナさんの鋭い眼差しが印象的な表紙となっています。「私のイメージカラーが赤なので、すごくしっくりくる」と感想を語った衣装に注目してください。

特集企画では「AiNA THE END NOT A DOLL」と題して、アイナ・ジ・エンドというひとりの女性の“今”を写すファッション・ストーリーをお届けします。自立や自由を謳歌する感覚を持つ1960年代のファッションをヒントとし、今の時代の空気に落とし込んだ個性的な4スタイルは必見です。

■“時代”をテーマにしたファッションから春のトレンドまで目白押し

『Zipper』初登場となった山田杏奈さんが出演する「ANNA YAMADA, THROUGH TIME」企画では、1960年代から2000年代までの各年代のファッションを切り取り、今の感性で表現。また、山田さんの幼少期から現代に至るまでの軌跡をインタビュー取材し、演じること、そして表現することへの向き合い方を深掘りしました。

「Girls, be 奥田彩友の今、着たい服」企画では、現在SNSを中心に注目を集め、アイドルの一面とモデルの一面のギャップに魅了される方が急増している奥田彩友さん(SWEET STEADY)が登場。奥田さんがまさに今着たいファッションの気分をお届け。スタイリングや、ファッションアイテム、写真の撮り方まで奥田さんのこだわりが詰まったファン必読の企画になっています。

そして、「STYLE ALTERNATIVE」企画ではアイドル、女優、モデル、タレントと今をときめく35名が集結し、既成概念にとらわれない春のスタイルを提案しています。出演者によるサイン入りチェキプレゼントも。応募は、今号に付属する応募券をはがきに貼り、指定の方法でお送りください。詳細は誌面でご確認ください。(締切:2026年4月30日(木)消印有効)

■『Zipper 2026年春号』について

2026年3月30日(月)に発売する『Zipper 2026年春号』の表紙はアイナ・ジ・エンドさんが務めます。1960年代からインスピレーションを受け、現代的に着飾ったアイナ・ジ・エンドさんのファッション・ストーリーや、山田杏奈さんによる1960年代から2000年代までの時代をテーマとしたファッションイシュー、奥田彩友さん(SWEET STEADY)が今の気分をファッションで表現する企画など、『Zipper』らしい自由なファッションが充実。変わることを恐れず、好きなものをアップデートしていく。そんなファッションクリエイターに贈る、この春の「自分らしさ」に出会える1冊となっています。

【商品情報】

『Zipper 2026年春号』

表紙 : アイナ・ジ・エンド

価格 : 880円(税込)

発売日 : 2026年3月30日(月)

Amazon : https://amzn.to/4rGe56u

■ファッションクリエイターズマガジン『Zipper』について

『Zipper』は、“みんなと同じスタイルは「NO」！”をコンセプトに、1993年に創刊された原宿発のファッション誌。2017年の休刊までの24年にわたり「個性を大事にして、自分らしくおしゃれを楽しもう」という提案をし続け、数多くの読者やモデルから愛されてきました。休刊後も復活を希望する根強い声があり、2022年3月に季刊誌として復刊いたしました。新生『Zipper』は、『私の「おしゃれ」は自分で決める！ファッションクリエイターズマガジン』をテーマに、雑誌に加えて、TikTok、Instagram、Xなどのデジタルメディアも運用し、より価値観の多様性が広がった原宿発の令和ファッションカルチャーをオンライン・オフライン両方で広く発信していきます。

公式サイト : https://www.zipper.jp/

公式X : https://x.com/zipperjp

公式Instagram : https://www.instagram.com/zipperjp/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@zipperjp

【発行元・発売元】

発行元: 株式会社DONUTS ( https://www.donuts.ne.jp/ )

発売元: 株式会社祥伝社 ( https://www.shodensha.co.jp/ )

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/