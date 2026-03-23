西麻布を揺るがす「炎上焼肉」の全貌がついに解禁。個室3部屋の隠れ家『うしと』、3月23日オープン

■3月23日、新たな焼肉の歴史が始まる

glam株式会社

2026年3月23日。東京・西麻布に、すでに巷で「炎上焼肉」としてその名を轟かせている『うしと』が、いよいよ開店します。

■ SNSを席巻する「炎上焼肉」

巷で話題の”炎上焼肉”

開店前から「あの炎上している焼肉屋」として、感度の高い大人の間で話題になっている『うしと』。

名物「ヒレ炎上藁焼き」の、暗転した中で焼き上げる「京の火」の演出や、見た目も美しく華やかな「八寸」、侘び寂びを表現した「枯山水デザート」など。

単なる視覚的なインパクトを超え、肉や素材の旨味を極限まで引き出した『うしと』ならではの秘技が際立つコースになっております。

■ 一皿一香の体験へ

香りまでを食す体験を。

メディアを賑わす「炎上」という動的な一面に対し、店内に広がるのは「京都の静寂」という本質的な価値です。

清水焼の器で楽しむ繊細なお料理の数々。圧巻の肉質は、厳選された和牛のみを使用するというこだわり。サイフォンで抽出されるきのこ出汁は香りまでもが味わい深く、記憶に残る逸品になること間違いありません。

西麻布にふさわしい洗練された空間と「一皿一言（ひとさらいっこう）」の料理が、訪れる者を深い余韻へと誘います。

■ 予約は「毎月1日」の争奪戦のみ

『うしと』は、個室3部屋のみの極めて限られたプライベート空間です。

4月分の予約解放は、4月1日 12:00より、オフィシャルサイト(https://ushito.jp/)にて一斉に開始いたします 。

西麻布の夜を塗り替える「炎上」の物語。

その目撃者になるためのカウントダウンが、今、始まります。

【店舗情報】

店名： うしと

電話番号：03-6432-9996

所在地： 東京都港区西麻布1-10-15-1F

価格： コース 30,000円（税抜・サ別）

構造： 1部 18:00（コース）

HP : https://ushito.jp/

Instagram：@ushito_nishiazabu(https://www.instagram.com/ushito_nishiazabu/)