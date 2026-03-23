俳優の北川景子さんがキッコーマン豆乳の新TVCMに初出演！新TVCM「実は意外と豆乳も」篇 放映決定

キッコーマンソイフーズ株式会社

キッコーマンソイフーズ株式会社（本社：東京都港区西新橋2-1-1）は、俳優の北川景子さんが出演する新TVCM「実は意外と豆乳も」篇を、2026年3月25日（水）より全国で放映開始します。北川景子さんは、当社TVCMに初出演となります。

新TVCMでは「実は、豆乳もたんぱく質がしっかりとれる」という意外と知られていない事実に着目しました。忙しい朝でも、豆乳で手軽に「朝の満たんぱく」習慣を取り入れられることを、北川さんの自然体でやわらかな笑顔とともに表現しています。※出典：日本食品標準成分表(八訂)増補2023年より

■ 新TVCMについて

新TVCM「実は意外と豆乳も」篇では、卵やヨーグルト、納豆などの、たんぱく質を意識する際に思い浮かぶ朝食の定番食材と並べながら、豆乳にも同程度のたんぱく質が含まれていることを、朝の空気感に溶け込んだ、あたたかみのある表現で描きました。

朝の光が差し込む空間で、豆乳を飲んだ後にふっと満足そうな表情を浮かべる北川さんの姿を通じて、忙しい朝でも、豆乳でたんぱく質を手軽にとる新習慣を提案しています。

■撮影現場レポート

撮影は12月に都内スタジオで行われました。北川さんは「家族みんな豆乳が好きで、自宅に常備しています！」と笑顔で話し、撮影は終始、穏やかで和やかな空気のなかで進行しました。

ムービー撮影では、1カット目から一発OKを決め、現場からは思わず「ナイス！」という声が上がるひと幕もありました。商品の持ち方や見せ方に悩む場面もありましたが、監督のフィードバックを受けると、次のカットで即座に修正。その対応力に、監督からは「最高です」と声がかかり、北川さんも安堵の笑顔を見せていました。

ボードから顔をひょこっと出すカットでは、1センチ単位での細かな指示にも完璧に対応し、スタッフから感嘆の声が上がる場面もありました。商品を持ったまま振り向く難易度の高いカットでは、モニターを何度も確認しながら細かく調整。OKが出た瞬間には、思わずガッツポーズを見せるなど、真剣さとチャーミングさが垣間見える撮影となりました。

撮影終了後には、花束と豆乳のサプライズプレゼントをお渡ししました。さらに、豆乳でクリスマスツリーをかたどったモニュメントをつくり、その周りには、ポーチ、キーホルダー、クッションなどのさまざまな豆乳グッズのお土産を並べました。

北川さんは、それら豆乳グッズの中から、大きなクッションや子ども服などを選んで手に取り、笑顔で現場を後にしていました。

■TVCM概要

・タイトル：「実は意外と豆乳も」篇 （15秒）

・出演：北川景子

・放映開始日：2026年3月25日（水）

・放映地域：全国

・URL（キッコーマン豆乳公式YouTubeチャンネル）：https://youtu.be/II6Hf35RsAk

商品概要

■調製豆乳

もっともポピュラーな豆乳です。大豆の青臭みを極限まで抑え、まろやかな味わいに仕上げました。

内容量：200ml / 500ml / 750ml / 1000ml

大豆固形分：7％

賞味期限：未開封の場合180日 ※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお飲みください。

原材料：大豆（カナダ又はアメリカ）（分別生産流通管理済み）、砂糖、天日塩／乳酸カルシウム、香料

■おいしい無調整豆乳

大豆と水だけでつくりました。大豆の香りがほのかに香るすっきりとした味わいの豆乳です。

内容量：200ml / 500ml / 1000ml

大豆固形分：9%以上

賞味期限：未開封の場合180日 ※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお飲みください。

原材料：大豆（カナダ又はアメリカ）（分別生産流通管理済み）

■砂糖不使用 調製豆乳

すっきりおいしい！“砂糖不使用”の調製豆乳です。

調製豆乳のおいしさはそのままに、砂糖を使用せず、大豆のやさしい甘みが感じられます。

そのまま飲むのはもちろん、コーヒーや紅茶と合わせたり、料理に使用したりと、広くお楽しみいただけます。

内容量：200ml / 1000ml

大豆固形分：7％

賞味期限：未開封の場合180日 ※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお飲みください。

原材料：大豆（カナダ又はアメリカ）（分別生産流通管理済み）、天日塩／ 乳酸カルシウム、香料

■特濃調製豆乳

コレステロールが気になる方へ。特定保健用食品、日本人間ドック健診協会推薦の豆乳です。通常の調製豆乳より大豆固形分が10％多く含まれています。（当社比）

内容量：200ml / 1000ml

大豆固形分：8%

賞味期限：未開封の場合180日 ※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお飲みください。

原材料：大豆（カナダ又はアメリカ）（分別生産流通管理済み）、砂糖、天日塩／乳酸カルシウム、乳化剤、糊料（カラギナン）、香料、ビタミンD