株式会社あるやうむ、西野亮廣氏との西野顧問サービスの月1コンサルを通じて事業強化を推進

株式会社あるやうむ

株式会社あるやうむ（本社：北海道札幌市、代表取締役：畠中 博晶）は、1月より西野亮廣氏が企業の顧問となるサービス「西野顧問」を導入し月に一度のコンサル支援を通じて、当社が推進する「地域おこし協力隊DAO」事業を中心に、地域コミュニティ構築および隊員の活動支援に関する議論を進めていることをお知らせします。

あるやうむが推進する本事業では、地域の中で信頼関係を築きながら、その地域や挑戦に共感する人が地域内外で増えていき、ファンや関係人口の広がりを通じて地域の取り組みが発展していく状態づくりを目指しています。今回のコンサルティングでは、こうした事業の方向性や支援のあり方について議論を重ねています。

「地域おこし協力隊DAO」の取り組み概要

あるやうむが推進する「地域おこし協力隊DAO」は、地域おこし協力隊制度とデジタルコミュニティの仕組みを掛け合わせ、コミュニティを通して関係人口づくりを進める取り組みです。現在、全国16自治体で16人の隊員を支援し、これまでに300名を超える移住希望者と面談してきました。

また、隊員の活動を起点に、地域内外に新たなつながりや応援者が広がり、地域の取り組みが継続的に発展していくことを目指しています。

西野亮廣氏との議論で深まっているのは、「どんな人が地域で活躍しやすいか」という視点

コンサルティングでは、「地域おこし協力隊DAO」の価値の磨き込みに加え、どのような人が地域で活躍しやすいのか、どのように地域の中に入っていくのか、どうすれば隊員の挑戦が広がっていくのかについて議論が重ねられました。地域で動ける人をどう見極めるかが重要な論点となっています。

議論の中では、地域で成果を出すうえで大切なのは、最初から大きく打ち出すことよりも、まず地元の人とつながることだという視点も共有されています。地域のキーパーソンと関係を築き、地域の中に自然に入っていけることが、立ち上がりの段階で大きな意味を持つと考えています。

この視点は、DAOマネージャーにとっても大きな示唆があります。オンライン上でのコミュニティ運営だけでなく、地域の人と自然につながり、場の中に入っていけること自体が価値になる。今回の議論を通じて、あるやうむとしても、そうした力を持つ人が地域で挑戦を広げやすいことを改めて認識しています。

自治体にとっての価値は、採用だけでなく、その後の広がりまで見据えられること

地域おこし協力隊の活用においては、着任後に地域との関係性を築けるか、活動が継続するか、その人の挑戦が次の担い手や応援者につながっていくかが重要です。

あるやうむでは、隊員個人の活動支援に加え、地域内コミュニティとの橋渡し、地域外サポーターとの接続、地域を超えた情報共有や企画連携も含めて支援することで、自治体にとって「採用後」まで見据えた受け入れモデルづくりを目指しています。

本取り組みを発信する背景

今回の発信には、あるやうむが推進する「地域おこし協力隊DAO」が、地域活性化、コミュニティ設計、採用・活動支援の観点から、外部の知見も取り入れながら磨かれていることを自治体に広く知っていただきたいという狙いがあります。

地域おこし協力隊の制度活用では、募集要項や制度設計だけでなく、地域に合う人材との出会い、着任後の活動支援、地域の中での信頼形成、そして地域外の関係人口との接続まで含めて考える必要があります。あるやうむは今後も、こうした実務課題に向き合いながら、自治体ごとの状況に応じた支援を行ってまいります。

今後について

あるやうむでは今後も、西野亮廣氏との議論を通じて得られた視点を事業に反映しながら、「地域おこし協力隊DAO」の支援内容をさらに磨いていきます。

自治体ごとの課題や地域性に応じて、採用、隊員の活動支援、コミュニティ設計、関係人口創出までを一体で支援し、地域に新たな挑戦が生まれやすい環境づくりに取り組んでまいります。自治体からのご相談・連携のお問い合わせも受け付けています。

問い合わせ先

あるやうむ公式サイト お問い合わせ

https://alyawmu.com/contact/

参考情報

・西野顧問 https://chimney.town/contact_nishinokomon/

・西野亮廣エンタメ研究所 https://salon.jp/nishino

株式会社あるやうむについて

DAOやNFTによる地方創生を推進するため、全国の自治体向けにふるさと納税NFT／観光NFT/地域おこし協力隊DAOソリューションを提供する札幌発のスタートアップ。

地域の魅力をのせたNFTをふるさと納税の返礼品とすることや、地域でDAOを運営することを通じて、新たな財源を創出すると共に、シティプロモーションや関係人口の創出に繋げます。

社名「あるやうむ」はアラビア語で今日を意味する言葉。今日、いますぐチャレンジをしたい自治体・地域の皆様にNFTという先端技術を提供し、応援され続ける地域づくりを支援します。

株式会社あるやうむ 会社情報

会社名 ：株式会社あるやうむ

代表者 ：畠中 博晶

所在地 ：札幌市北区北38条西6丁目2番23 カトラン麻生302号室

設立 ：2020年11月18日

資本金 ：1億6449万円（準備金含む）

事業内容 ：NFTを活用した地方創生コンサルティング・開発

URL ：https://alyawmu.com/

Twitter ：https://twitter.com/alyawmu/

Voicy : https://voicy.jp/channel/3545