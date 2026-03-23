2026 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第3戦「SUPER BIKE RACE in KYUSHU」5/30(土)～31(日)開催!!

一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会

株式会社オートポリス（大分県日田市）は、2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間、大分県・オートポリスインターナショナルレーシングコースにおいて、「2026 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第3戦 SUPER BIKE RACE in KYUSHU」を開催いたします。

本大会は、全7戦で構成される2026年シリーズの第3戦として開催されます。国内最高峰のJSB1000クラスでは、土曜・日曜の各日に決勝を行う「2レース制」を採用しており、チャンピオンシップの行方を占う重要な一戦となります。 また、併催として「MFJカップ JP-SPORTS選手権」も実施され、全5クラスによる熱き戦いが繰り広げられます。

さらに、本年より場内の飲食エリアを「ポリ坊まんぷく屋台村」へと名称変更し、大分・熊本を中心とした九州の選りすぐりグルメをご来場の皆様に提供いたします。

■開催概要

日程：5月30日（土）、31日（日）

大会名：2026 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ 第3戦スーパーバイクレース in 九州

併催レース：2026 MFJカップ JP-SPORTS選手権 第2戦

※ゲートオープン時間、イベントスケジュールは後日オートポリスＷＥＢサイトにて

開催地：大分県 オートポリスインターナショナルレーシングコース（1周4.674km/右回り）

主催：株式会社オートポリス/オートポリス倶楽部（APC）

共同主催：一般社団法人日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ)

公認：国際モーターサイクリズム連盟(FIM)/

一般社団法人日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ)

協力：熊本県大津町

後援：スポーツ庁/観光庁/国土交通省 九州運輸局/大分県/熊本県/日田市/別府市/竹田市/

由布市/阿蘇市/菊池市/大津町/小国町/南小国町/日田市観光協会/大分市観光協会/

竹田市観光ツーリズム協会/別府市観光協会/由布市まちづくり観光局/阿蘇市観光協会/

菊池観光協会/肥後おおづ観光協会/ASOおぐに観光協会/南小国町観光協会/

阿蘇温泉観光旅館協同組合

催事：オートポリス名物グルメブース「ポリ坊まんぷく屋台村」 / 各種PR・販売ブース /

チームＰＲステージ/ スペシャルライダートークショー / ピットウォーク /

JRRコレクション Thank you for coming! / 大会公式プログラム販売 など

前売券：3月27日（金）10：00～お得な前売券発売開始

オートポリスWEB、ローチケ、Loppi、じゃらん

※中学生以下のお子様は 場内入場、ピットウォーク入場無料（保護者同伴に限ります）

※ローソンチケット Lコード：８８５００

■MFJ全日本ロードレース選手権

全国のサーキットを舞台に争われる、オートバイのロードレース国内最高峰シリーズです。 オートバイが登場したばかりの20世紀初頭に、公道(ロード)で競われ(レース)ていたのが、「ロードレース」の由来です。その後、オートバイの進化と共に、安全性が考えられ、より高度な走りが可能なサーキットが建設され、1949年よりロードレース世界選手権シリーズが開催されています。

■メディア関係者様へ

本大会の取材をご希望の方は、弊社ホームページ内、「メディア申請」より、事前登録をお願いいたします。 メディア申請URL:https://autopolis.jp/ap/entry/sheet/