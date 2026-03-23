K-POPアーティストが着用する話題のアクセサリーブランド「NiRO SERENDiPiTY」、ハラカドにてTokyo POP-UP開催！

合同会社GREPH

韓国発のアクセサリーブランド「NiRO SERENDiPiTY」のTokyo POP-UPを3月26日から4月1日まで東急プラザ原宿「ハラカド」にて開催します。

「NiRO SERENDiPiTY」は2024年8月に初の東京ポップアップを開催しており、10月には日本オフィシャルストアをオープン。韓国のアトリエに訪れる日本のNiROファンも多く、約1年半ぶりとなる東京ポップアップはファン待望の開催となります。

アイテムリストも公開されており、定番アイテムはもちろん日本では未発売のアイテムまで多彩なラインナップを予定しています。マッシュルームやドルフィンなどNiROならではのモチーフアイテムやレイヤードで楽しむビーズやカレンシルバーのアイテムまで、バリエーション豊かな品揃えをお手に取っていただける貴重な機会となります。

ポップアップ初日及び最終日には、韓国よりブランドオーナーの来日を予定しております。

ぜひ、NiRO SERENDiPiTYのアクセサリーをPOP-UPにてご覧ください。

日程：3月26日（木）～4月1日（水）

場所：東急プラザ原宿「ハラカド」 3F CBC

営業時間：11:00～21:00

※土日は11:00～19:00営業となります。

【ブランドコンセプト】

ブランドコンセプトにある”NiROだけが持つ唯一無二の感性と、何度も見たくなり、毎日一緒に過ごしたくなるディテールのジュエリー”を体現したさまざまな気分を演出するアイテムを数多くラインナップしています。

様々なアーティストとのコラボレーションを基に、一人ひとりの心にピッタリのカスタム対応も可能です。

■日本オフィシャルストア

https://niroserendipity.jp/

■オフィシャルSNS

Instagram：https://www.instagram.com/niro.serendipity/

X：https://x.com/NiROSERENDIPITY

【合同会社GREPHについて】

会 社 名 ： 合同会社GREPH

所 在 地 ： 〒107-0061 東京都港区北青山2-12-8

代 表 者 ： 古川 洋介

設 立 ： 2023年2月

事業概要： 日本人アーティストのグローバル展開サポート、グローバルEC導入・運営支援、グッズ企画・販売、ファンクラブ運営

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://greph.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

合同会社GREPH

E-mail:info@greph.jp