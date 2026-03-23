『J.LEAGUE FANTASY CARD』登録者数11万人突破記念キャンペーン実施　ご希望選手のデジタルトレカ（★３ Standard）を抽選で11名様にプレゼント！

株式会社マイネット

株式会社マイネット（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農）は、公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（本社：東京都千代田区、チェアマン：野々村 芳和、以下「Ｊリーグ」）と協業し展開する『J.LEAGUE FANTASY CARD』において、Ｊリーグ主催による登録者数11万人突破記念キャンペーンが開始されましたのでお知らせいたします。

■応募期間

2026年3月24日（火）23:59まで

■応募方法

下記キャンペーン応募フォームよりご応募ください。

https://form.jleague.jp/members/auth/index/JL/19694_mddb_601?cid=nmkdbRpFull&mode=default&favopp=JL_20260318_perm_JFCS3(https://form.jleague.jp/members/auth/index/JL/19694_mddb_601?cid=nmkdbRpFull&mode=default&favopp=JL_20260318_perm_JFCS3)

■賞品

ご希望選手のデジタルトレカ（★３ Standard）

※シリアル番号付きのカードではございません。

※賞品のお渡しは4月下旬以降となります。

■当選数

11名様（抽選）

■応募条件

以下の１.・２.の両方を完了された方が対象となります。

１. 『J.LEAGUE FANTASY CARD』のサービス登録

２. チュートリアルの完了

■当選発表

当選者の発表は、賞品の配布をもってかえさせていただきます。

■注意事項

・お申し込みにあたっては、ＪリーグID登録（会員登録無料）が必要です。

・賞品のデジタルトレカ（★３ Standard）の配布には、本キャンペーンに応募のＪリーグIDと

『J.LEAGUE FANTASY CARD』登録時のＪリーグIDが同じである必要があります。

・本キャンペーンへの応募は、お一人様１回限りとさせていただきます。（重複して応募された場合は、最新の応募を有効とします）

・ご登録内容に虚偽があった場合は、応募資格、当選資格を取り消す場合があります。

・本キャンペーンは、予告なく賞品、対象期間、適用条件等を変更する場合があります。

・賞品の交換、返却等はお受けできません。

・賞品のオークション等への出品は、固くお断りいたします。

・応募状況の確認および抽選結果に関するお問い合わせにはお答えできません。

・当選の権利は他の方に譲渡できません。

■キャンペーン主催者

公益社団法人 日本プロサッカーリーグ

■本キャンペーンに関するお問い合わせ先

https://www.jleague.jp/form/support/faq.html

※お問い合わせの際には「『J.LEAGUE FANTASY CARD』ご希望選手のデジタルトレカ（★３ Standard）を11名様にプレゼント！（抽選）の件」と明記のうえ、お問い合わせ内容をお書きください。

【マイネットグループ】 https://mynet.co.jp

「Make COLOR - 毎日に感動を -」をミッションとして掲げ、ゲーム事業で培った強みを活かして様々な領域で事業展開を行うエンターテインメント企業。

ゲーム事業では、累計80本を超えるタイトル運営で培った運営力や企画・開発力を軸に、新規開発から部分受託といった新領域の拡大を積極的に推進。

新規事業では、選手の実成績に連動してポイントや勝敗が変動するファンタジースポーツを提供するスポーツDX領域と、総合的なソリューション提供を異業種向けに行っているBtoBソリューション領域を展開。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社マイネット 広報担当

E-mail：pr@mynet.co.jp