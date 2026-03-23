介護予防のための健康教室プログラム提供開始

株式会社Smile meal

株式会社Smile meal（本社：東京都千代田区、代表取締役：渥美 まゆ美）は、高齢化の進展を背景に、介護予防を目的とした健康教室プログラムの提供を開始いたしました。

日本では高齢化が進む中、「健康寿命の延伸」が重要な社会課題となっています。介護状態に至る前の段階での予防的な取り組みは、本人の生活の質（QOL）の維持だけでなく、社会全体の医療・介護負担の軽減にもつながります。

Smile mealでは、日常生活に取り入れやすい「食」を中心としながら、運動の要素も組み合わせたプログラムにより、介護予防を支援します。

■ 介護予防における“食”の重要性

介護予防において、食事は重要な要素の一つです。

加齢に伴い、

・食事量の減少

・たんぱく質不足

・低栄養状態

・筋力低下（サルコペニア）

といった課題が生じやすくなります。

これらは、フレイル（虚弱）や要介護状態へと進行するリスク要因とされており、早期からの対策が重要です。

適切な食習慣の維持は、身体機能の維持だけでなく、日常生活の自立にも大きく関わります。

■ 管理栄養士による講義と実践型プログラム

本プログラムでは、自治体などで実施される介護予防教室において、管理栄養士が講師として登壇し、専門的な知見に基づいた内容を提供します。

・介護予防のための食事の考え方

・たんぱく質や栄養バランスの整え方

・無理なく続けられる食習慣の工夫

・日常生活で実践できる具体的な食事内容

単なる知識提供にとどまらず、「明日から実践できる」内容としてわかりやすく伝えます。

■ 運動分野との連携による包括的なプログラム

介護予防には、食事とあわせて身体活動の維持・向上も不可欠です。

Smile mealでは、運動指導を得意とする企業と連携し、

・簡単に取り組める運動プログラム

・筋力維持・向上を目的とした運動指導

・日常生活に取り入れやすい身体活動の提案

など、食と運動の両面からアプローチすることが可能です。

これにより、より実効性の高い介護予防プログラムを提供します。

■ 地域・企業の多様なニーズに対応

本プログラムは、以下のようなさまざまな場面で活用いただけます。

・自治体・地域住民向け介護予防教室

・高齢者向けコミュニティ活動

・企業における高年齢従業員向け施策

・健康経営の一環としての導入

対象者や実施目的に応じて、内容のカスタマイズも可能です。

■ 食を起点とした継続的な健康支援

Smile mealでは、健康教室の実施に加え、

・栄養セミナー

・栄養相談会

・料理教室（体験型プログラム）

・食のコンディションチェック（アンケート）

などを組み合わせ、継続的な健康支援を設計します。

単発で終わらない施策として、行動変容につながるプログラムを提供します。

■ Smile mealの健康経営・地域支援

Smile mealでは、企業の健康経営支援だけでなく、地域や自治体に向けた健康づくり支援も行っています。 管理栄養士の専門性を活かし、対象者に応じた最適なプログラム設計から実施、効果検証まで一貫してサポートします。

介護予防や高齢者向け健康施策をご検討の自治体・企業様は、ぜひ株式会社Smile mealまでお問い合わせください。

■ 株式会社Smile mealについて

株式会社Smile mealは、「食を通して、おいしさと笑顔と健康を創り、社会に貢献する」をミッションに掲げる、管理栄養士を中心とした食のプロフェッショナルチームです。

健康を軸としたレシピ開発・商品開発・ケータリング事業を主軸に、料理撮影や動画制作までを一貫してワンストップで提供しています。また、食を切り口とした健康経営支援サービスを展開し、健康経営コンサルティング、食事・栄養セミナー、健康測定会、栄養相談会、料理教室などを実施。従業員のウェルビーイング向上および生産性向上に寄与する、実効性の高い食施策を実装しています。

■会社概要

企業名：株式会社Smile meal

所在地：東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3階

代表：代表取締役 渥美 まゆ美

設立：2016年11月

事業内容

・健康経営支援（健康経営コンサルティング、食事セミナー、健康機器測定会、栄養相談会、料理教室等）

・レシピ開発、商品開発

・料理撮影、動画制作

・弁当・ケータリング事業

・イベント・メディア出演

・食に関するイベントのプロデュース

・コラム執筆

・栄養価計算、アドバイス

・キッチンスタジオレンタル

公式HP：https://www.smile-meal.com/

■お問い合わせ先

Mail：kenko@smile-meal.com

担当：坂本 ひかる（管理栄養士／健康経営エキスパートアドバイザー）