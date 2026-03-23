DEEN日本武道館公演のマルトモ協賛が決定！公式Xにてペアチケット200組に当たるキャンペーン実施

マルトモ株式会社

かつお節・だしと、海洋資源を通じて健康と食文化の発展に貢献するマルトモ株式会社（社長:明関眸 本社:愛媛県伊予市）は、「プレ節(R)」CMに出演中のDEEN（ヴォーカルの池森秀一さん）が2026年4月30日に開催する日本武道館公演に協賛します。

2025年に発売から10周年を迎えたマルトモ「プレ節(R)」は、DEENヴォーカルの池森秀一さんを起用した新CMを同年10月5日より全国で放映中です。CM楽曲「Happy Smile」はDEEN書き下ろしの新曲。「プレ節(R)」を堪能する池森さんの“おいしい表情”はもちろん、CMから聞こえてくる池森さんの爽やかな歌声も話題になっています。

2025年12月20日に開催されたDEENクリスマスディナーショーでは、「Happy Smile」フルバージョンの初披露があり、さらに、このディナーショーで発表されたのが「2026年4月30日の日本武道館公演開催決定！」でした。

このたび、CM出演を機に「プレ節(R)」の大ファンとなってくださったDEENとのコラボ企画として、マルトモは日本武道館公演の協賛を決定しました。当日は、会場内での「プレ節(R)」をはじめとする商品サンプリングやオリジナルデザインのフォトブース設置など、DEENファンのみなさまに楽しんでいただける企画も検討中です。

また、マルトモ公式Xでは日本武道館公演ペアチケットが200組に当たるキャンペーンを本日12時より開始します。キャンペーン詳細はマルトモ公式Xをご確認ください。

最先端老舗企業であるマルトモが、持てる技術を惜しみなく注いだかつお節の最高傑作である「プレ節(R)」。プレミアムなかつお節「プレ節(R)」は、これからも、皆様の食卓にHappy Smileをお届けします。

マルトモ株式会社 https://www.marutomo.co.jp/

「プレ節(R)」ブランドサイト https://www.marutomo.co.jp/brand-list/purebushi

マルトモ公式X 【@Marutomo_CoLtd(https://x.com/marutomo_coltd)】