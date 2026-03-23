TeamYAMASA所属「NOBI」選手、第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）eスポーツ「鉄拳8」部門の日本代表候補選手に決定

株式会社ＭＥＬＭ

株式会社MELM（本社：東京都新宿区、代表取締役：加藤祐二）が運営するプロゲーミングチーム「TeamYAMASA」は、2026年3月22日（日）に開催された「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）eスポーツ日本代表候補選手 最終選考競技会」において、当チーム所属の「NOBI」選手が「鉄拳8」部門の日本代表候補選手に選出されたことをお知らせいたします。

◆ 最終選考競技会について

2026年3月22日（日）、愛知・名古屋アジア大会の競技会場でもある Aichi Sky Expo（愛知県常滑市）にて、第20回アジア競技大会 eスポーツ日本代表候補選手 最終選考競技会が開催されました。「鉄拳8」部門には合計4名の日本代表候補選手が参加。NOBI選手は予選リーグを全勝の1位で突破し、続く決勝戦においても全勝のストレート勝ちを収め、日本代表候補選手の座を掴みました。

◆ NOBI選手 コメント

日本代表候補選手として選ばれた四名は、いつもオフラインで集まり海外大会に向けて研鑽し合う仲間達でした。

お互いの癖などは熟知し合っているので、あえて真っ直ぐに読み合いを仕掛けたのが功を奏したのだと思います。彼等はもちろん、応援して頂いた皆様の分も背負い日本代表の名に恥じない戦いを本戦でもできる様、練習を欠かさず頑張ります。

◆ 代表取締役 加藤祐二 コメント

今回、NOBI選手が第20回アジア競技大会「鉄拳8」部門の日本代表候補選手に選出されたことを、チーム一同、大変誇りに思います。

2026年も新たに株式会社マトリックス様、有限会社ランカース様にTeamYAMASAの活動をサポートいただきました。ますますチームの活動に邁進してまいる所存です。また昨年はRyuichi選手をTeamYAMASA練習生として迎えましたが、来年度からさらに新たな練習生を加え、より層の厚いチームとして国内外の大会に選手を出場させてまいりたいと考えております。これもスポンサーの皆様のおかげです。誠にありがとうございます。

◆ 第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）について

アジア競技大会は、4年に1度開催されるアジア最大のスポーツの祭典です。アジア・オリンピック評議会（OCA）が主催し、アジアの45の国と地域が参加します。第20回大会は2026年9月19日（土）～10月4日（日）に愛知・名古屋にて開催され、eスポーツも正式種目として実施されます。

公式サイト： https://www.aichi-nagoya2026.org

◆ TeamYAMASAについて

TeamYAMASA（チームヤマサ）は、株式会社MELMが運営する格闘ゲーム「鉄拳」シリーズを中心に国内外の大会で活躍する、日本トップレベルの老舗プロゲーミングチームです。

▼ チームメンバー選手名X（旧Twitter）

ユウ https://x.com/yuu_norespect?s=21&t=cHUr6a3CCAhvUVSQBgHJDw(https://x.com/yuu_norespect?s=21&t=cHUr6a3CCAhvUVSQBgHJDw)

ノビ https://x.com/daichinobi?s=21&t=cHUr6a3CCAhvUVSQBgHJDw(https://x.com/daichinobi?s=21&t=cHUr6a3CCAhvUVSQBgHJDw)

タケ https://x.com/hk_takkun?s=21&t=cHUr6a3CCAhvUVSQBgHJDw(https://x.com/hk_takkun?s=21&t=cHUr6a3CCAhvUVSQBgHJDw)

リュウイチ https://x.com/ryuichi_1112?s=21&t=cHUr6a3CCAhvUVSQBgHJDw(https://x.com/ryuichi_1112?s=21&t=cHUr6a3CCAhvUVSQBgHJDw)

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