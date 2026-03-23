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LIXILが女性活躍推進に優れた企業として 令和7年度「なでしこ銘柄」に選定
株式会社LIXIL（以下LIXIL）は、この度、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する令和7年度の「なでしこ銘柄」に、女性活躍推進に優れた企業として選ばれました。LIXILの選定は今回で4年連続、10回目となります。
LIXILは「世界中の誰もが願う、豊かで快適な住まいの実現」を目指して、お客さまの多様なニーズに合った革新的な製品やサービスの提供に取り組んでいます。顧客志向を徹底し、さまざまなニーズに対応したイノベーションや持続可能な成長を実現していく上で、多様な従業員の潜在能力を引き出すことができる公平でインクルーシブな環境の構築が重要であると考え、「D&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）」を推進しています。かねてより全従業員が年齢、性別、障がい、国籍などにかかわらず、いきいきと活躍できる職場環境や制度づくりを優先事項とし、多岐にわたる改革を実行しており、女性活躍もこのひとつとして取り組んでいます。
2030年3月期までにLIXIL全体にインクルージョンの文化を定着させ、ジェンダー不均衡を是正することを目標に掲げています。男女間賃金格差や女性管理職比率の低さなど当社が抱える課題を認識した上で、目標達成に向けたアクションプランを策定し、人事制度や人材育成、職場環境づくりにおいてD&Iの観点を組み込んだ施策を段階的に進めています。
LIXILでは、従業員の多様性こそがイノベーションを生み出す価値創造の原動力です。従業員がその力を発揮することによって生まれるイノベーションや社内外とのさまざまなコラボレーションを通じて、多様化する顧客ニーズに応え、すべての人びとの健康で快適な暮らしに貢献していきます。
＜参考資料＞
■LIXILの多様性の尊重について
LIXILではサステナビリティへの取り組みを推進する「インパクト戦略」として、「グローバルな衛生課題の解決」「水の保全と環境保護」「多様性の尊重」を3つの優先取り組み分野に設定しています。その１つ「多様性の尊重」においては2030年までにLIXIL全体にインクルージョンの文化を定着させ、多様な従業員の潜在能力を引き出すことができる公平でインクルーシブな職場環境づくりを目指しています。
■LIXILのD&I推進の取り組みによる成果事例
女性従業員の育成加速：有望な人材を発掘・育成するため、各部門長と執行役が参加するPeople & Organizational Development（POD：人材組織レビュー）を実施しています。このレビューを通じて、女性ハイポテンシャル人材を特定しました。フォローアップとして、「女性アウトリーチプログラム」を実施。女性人材の昇進・育成を促進しています。今年度は、参加者が管理職以上の社員をメンターとして選択して実施する、半年間の社内メンター制度も導入し、部門を超えた学びの機会を提供しています。
さらに、女性管理職比率向上対策として2024年9月からは、「女性キャリア推進プログラム」を導入。将来的にリーダーを担うことが期待される女性従業員を対象に、キャリアに対する不安や懸念を払拭し、自律的なキャリア形成を支援します。修了後もフォローアップを継続し、参加者の着実な成長と管理職への登用を目指します。
商品・サービスへのイノベーション創出：多様なメンバーがチームとなり実施した「ビデ専用ノズルの訴求」です。当社のトイレには35年以上前からおしり専用とビデ専用の2本のノズルが搭載されていますが、近年のフェムテック・フェムケア市場の成長を背景に、女性特有の健康課題へ対応する製品として「ビデ専用ノズル」の価値を改めて訴求しました。その結果、「ビデ専用ノズル」は、2023、2024年「Femtech Japan Award」で銀賞を受賞したほか、ピッチコンテスト「Femtech Japan Innovation Pitch 2025」においても「銅賞」を受賞しました。また、ビデを使用することの大切さを啓蒙する活動として、小学校4年生から6年生を対象にした包括的性教育に基づいた「10代の心と体のこと」について学べる教材を製作し、自社サイトにて無料で公開しています。
■なでしこ銘柄とは
「なでしこ銘柄」は、経済産業省と東京証券取引所が共同で平成24年度より実施しており、「女性活躍推進」に優れた上場企業を「中長期の企業価値向上」を重視する投資家にとって魅力ある銘柄として紹介することを通じて、企業への投資を促進し、各社の取組を加速化していくことを狙いとしています。令和4年度からは、取組の多寡のみではなく、企業の経営戦略の中で女性活躍を位置付け、経営層のコミットメントのもと実効性のある取組を行い、その取組の成果を企業価値向上につなげているかについても評価を行っています。
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
関連リンク
LIXILグローバルサイト
https://www.lixil.com/jp/
LIXILは「世界中の誰もが願う、豊かで快適な住まいの実現」を目指して、お客さまの多様なニーズに合った革新的な製品やサービスの提供に取り組んでいます。顧客志向を徹底し、さまざまなニーズに対応したイノベーションや持続可能な成長を実現していく上で、多様な従業員の潜在能力を引き出すことができる公平でインクルーシブな環境の構築が重要であると考え、「D&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）」を推進しています。かねてより全従業員が年齢、性別、障がい、国籍などにかかわらず、いきいきと活躍できる職場環境や制度づくりを優先事項とし、多岐にわたる改革を実行しており、女性活躍もこのひとつとして取り組んでいます。
LIXILでは、従業員の多様性こそがイノベーションを生み出す価値創造の原動力です。従業員がその力を発揮することによって生まれるイノベーションや社内外とのさまざまなコラボレーションを通じて、多様化する顧客ニーズに応え、すべての人びとの健康で快適な暮らしに貢献していきます。
＜参考資料＞
■LIXILの多様性の尊重について
LIXILではサステナビリティへの取り組みを推進する「インパクト戦略」として、「グローバルな衛生課題の解決」「水の保全と環境保護」「多様性の尊重」を3つの優先取り組み分野に設定しています。その１つ「多様性の尊重」においては2030年までにLIXIL全体にインクルージョンの文化を定着させ、多様な従業員の潜在能力を引き出すことができる公平でインクルーシブな職場環境づくりを目指しています。
■LIXILのD&I推進の取り組みによる成果事例
女性従業員の育成加速：有望な人材を発掘・育成するため、各部門長と執行役が参加するPeople & Organizational Development（POD：人材組織レビュー）を実施しています。このレビューを通じて、女性ハイポテンシャル人材を特定しました。フォローアップとして、「女性アウトリーチプログラム」を実施。女性人材の昇進・育成を促進しています。今年度は、参加者が管理職以上の社員をメンターとして選択して実施する、半年間の社内メンター制度も導入し、部門を超えた学びの機会を提供しています。
さらに、女性管理職比率向上対策として2024年9月からは、「女性キャリア推進プログラム」を導入。将来的にリーダーを担うことが期待される女性従業員を対象に、キャリアに対する不安や懸念を払拭し、自律的なキャリア形成を支援します。修了後もフォローアップを継続し、参加者の着実な成長と管理職への登用を目指します。
商品・サービスへのイノベーション創出：多様なメンバーがチームとなり実施した「ビデ専用ノズルの訴求」です。当社のトイレには35年以上前からおしり専用とビデ専用の2本のノズルが搭載されていますが、近年のフェムテック・フェムケア市場の成長を背景に、女性特有の健康課題へ対応する製品として「ビデ専用ノズル」の価値を改めて訴求しました。その結果、「ビデ専用ノズル」は、2023、2024年「Femtech Japan Award」で銀賞を受賞したほか、ピッチコンテスト「Femtech Japan Innovation Pitch 2025」においても「銅賞」を受賞しました。また、ビデを使用することの大切さを啓蒙する活動として、小学校4年生から6年生を対象にした包括的性教育に基づいた「10代の心と体のこと」について学べる教材を製作し、自社サイトにて無料で公開しています。
■なでしこ銘柄とは
「なでしこ銘柄」は、経済産業省と東京証券取引所が共同で平成24年度より実施しており、「女性活躍推進」に優れた上場企業を「中長期の企業価値向上」を重視する投資家にとって魅力ある銘柄として紹介することを通じて、企業への投資を促進し、各社の取組を加速化していくことを狙いとしています。令和4年度からは、取組の多寡のみではなく、企業の経営戦略の中で女性活躍を位置付け、経営層のコミットメントのもと実効性のある取組を行い、その取組の成果を企業価値向上につなげているかについても評価を行っています。
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
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https://www.lixil.com/jp/