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アウディ、F1プロジェクトの新たなマネジメント体制
＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。
ジョナサン ウィートリーは、個人の都合により、本日付でAudi Revolut F1 Teamを離脱
マッティア ビノットが、Audi F1プロジェクト責任者としての役割に加えて、チーム代表も兼務
AUDI AG CEO ゲルノート デルナー：「私たちは、選択した道を着実に進み続けます」
（ドイツ本国発表資料）2026年3月20日、インゴルシュタット／ヒンヴィール：アウディは、Formula 1プロジェクトのマネジメント体制を変更しました。マッティア ビノットが現在のAudi F1プロジェクト責任者としての職務に加え、チーム代表も兼務します。ジョナサン ウィートリー（Jonathan Wheatley）は、個人の都合により本日付でAudi Revolut F1 Teamを離れることになりました。
AUDI AG CEO 兼 Audi Motorsport AG 取締役会会長 ゲルノート デルナー（Gernot Döllner）は以下のように述べています。「参戦準備段階という重要な期間における、ジョナサン ウィートリーのプロジェクトに対する貢献に感謝するとともに、今後の活躍を祈っています。マッティア ビノットとチームは、私たちが選択した道を着実に進み続けます。私たちの目的は変わりません。2030年までにF1でワールドチャンピオンを争う最高水準のチームを構築するため、あらゆる努力を尽くします。この共通の目標を持続的に実現するため、私たちは組織体制を継続的に進化させていきます」。
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/s5n52g0000005r4q.html
ドイツ本国英語版リリース
https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/global-launch-of-adidas-x-audi-revolut-f1-team-collection-17014
アウディ プレス センター
https://www.audi-press.jp/
アウディ ジャパン
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html