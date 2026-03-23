ステンレス鋼ケーブルグランド業界データベース：世界シェア、市場トレンド、会社ランキング2026
ステンレス鋼ケーブルグランド世界総市場規模
ステンレス鋼ケーブルグランドとは、電気機器や制御盤、屋外設備などにおいてケーブルを安全かつ確実に固定し、同時に防水・防塵・防爆などの保護性能を付与するための配線部品でございます。主に耐食性・耐久性に優れたステンレス鋼を材質としており、過酷な環境下（高湿度、塩害地域、化学プラント等）でも長期間安定した性能を維持できる点が特徴です。また、ステンレス鋼ケーブルグランドはケーブルの引き抜け防止やシール性の確保により、機器内部への異物侵入や液体浸入を防ぎ、設備の信頼性と安全性を向上させます。さらに、各種規格（IP規格や防爆規格など）に対応した製品も多く、産業用途において重要な役割を果たしております。
図. ステンレス鋼ケーブルグランドの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344813/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344813/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルステンレス鋼ケーブルグランドのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の1074百万米ドルから2032年には1498百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルステンレス鋼ケーブルグランドのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、産業インフラ投資の拡大
近年、エネルギー、石油化学、再生可能エネルギー、交通インフラなどの分野における設備投資が世界的に拡大しております。これに伴い、過酷環境下でも高い耐久性と信頼性を発揮するステンレス鋼ケーブルグランドの需要が増加しております。特に長寿命かつ低メンテナンス性が求められる現場において、ステンレス鋼ケーブルグランドは重要な構成部品として採用が進んでおります。
2、防水・防爆規格への対応ニーズの高まり
安全規制の強化により、防水・防塵（IP規格）や防爆（ATEX、IECExなど）への対応が必須となるケースが増えております。このような環境では、高いシール性能と機械的強度を有するステンレス鋼ケーブルグランドが求められております。特に危険区域においては、ステンレス鋼ケーブルグランドの採用が設備安全性の確保に直結するため、市場拡大の大きな要因となっております。
3、自動化・スマート化の進展
製造業やインフラ分野における自動化・デジタル化の進展により、センサーや制御機器の設置数が増加しております。それに伴い、配線数の増加とともに高品質な接続部品の需要が拡大しており、ステンレス鋼ケーブルグランドの市場も成長しております。特に高精度かつ信頼性の高い接続が求められる分野では、ステンレス鋼ケーブルグランドの重要性が一層高まっております。
今後の発展チャンス
1、再生可能エネルギー分野の拡大
再生可能エネルギー（風力発電、太陽光発電、水素関連設備など）の急速な普及に伴い、過酷な屋外環境で使用可能な配線部材の需要が高まっております。この分野では耐候性・耐食性に優れたステンレス鋼ケーブルグランドが不可欠であり、今後は発電設備や蓄電システム向けにステンレス鋼ケーブルグランドの採用機会がさらに拡大していくと期待されます。
2、海洋・オフショア市場の成長
ステンレス鋼ケーブルグランドとは、電気機器や制御盤、屋外設備などにおいてケーブルを安全かつ確実に固定し、同時に防水・防塵・防爆などの保護性能を付与するための配線部品でございます。主に耐食性・耐久性に優れたステンレス鋼を材質としており、過酷な環境下（高湿度、塩害地域、化学プラント等）でも長期間安定した性能を維持できる点が特徴です。また、ステンレス鋼ケーブルグランドはケーブルの引き抜け防止やシール性の確保により、機器内部への異物侵入や液体浸入を防ぎ、設備の信頼性と安全性を向上させます。さらに、各種規格（IP規格や防爆規格など）に対応した製品も多く、産業用途において重要な役割を果たしております。
図. ステンレス鋼ケーブルグランドの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344813/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344813/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルステンレス鋼ケーブルグランドのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の1074百万米ドルから2032年には1498百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルステンレス鋼ケーブルグランドのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、産業インフラ投資の拡大
近年、エネルギー、石油化学、再生可能エネルギー、交通インフラなどの分野における設備投資が世界的に拡大しております。これに伴い、過酷環境下でも高い耐久性と信頼性を発揮するステンレス鋼ケーブルグランドの需要が増加しております。特に長寿命かつ低メンテナンス性が求められる現場において、ステンレス鋼ケーブルグランドは重要な構成部品として採用が進んでおります。
2、防水・防爆規格への対応ニーズの高まり
安全規制の強化により、防水・防塵（IP規格）や防爆（ATEX、IECExなど）への対応が必須となるケースが増えております。このような環境では、高いシール性能と機械的強度を有するステンレス鋼ケーブルグランドが求められております。特に危険区域においては、ステンレス鋼ケーブルグランドの採用が設備安全性の確保に直結するため、市場拡大の大きな要因となっております。
3、自動化・スマート化の進展
製造業やインフラ分野における自動化・デジタル化の進展により、センサーや制御機器の設置数が増加しております。それに伴い、配線数の増加とともに高品質な接続部品の需要が拡大しており、ステンレス鋼ケーブルグランドの市場も成長しております。特に高精度かつ信頼性の高い接続が求められる分野では、ステンレス鋼ケーブルグランドの重要性が一層高まっております。
今後の発展チャンス
1、再生可能エネルギー分野の拡大
再生可能エネルギー（風力発電、太陽光発電、水素関連設備など）の急速な普及に伴い、過酷な屋外環境で使用可能な配線部材の需要が高まっております。この分野では耐候性・耐食性に優れたステンレス鋼ケーブルグランドが不可欠であり、今後は発電設備や蓄電システム向けにステンレス鋼ケーブルグランドの採用機会がさらに拡大していくと期待されます。
2、海洋・オフショア市場の成長