EMI試験機の世界市場2026年、グローバル市場規模（0.15MHz～30MHz帯域、30MHz～40GHz帯域）・分析レポートを発表
2026年3月23日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「EMI試験機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、EMI試験機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界のEMI試験機市場に関する包括的な市場分析をまとめた調査資料です。EMI試験機とは、電子機器が発生または受信する電磁干渉の強度を評価するための測定装置です。電子機器が動作中に発生する電磁放射レベルを測定することで、機器が電磁両立性規格を満たしているかを確認するために利用されます。
電子機器の高性能化と高密度化が進む中で、電磁干渉問題はますます重要になっています。そのため、電子機器メーカーや通信機器メーカー、自動車関連企業などにおいて、電磁干渉試験の需要は継続的に増加しています。
世界のEMI試験機市場規模は2024年に212百万ドルと評価されており、2031年には297百万ドルへ拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は5.0%と見込まれています。
また本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策変化を踏まえ、国際的な政策環境が市場競争構造、地域経済、サプライチェーンの安定性に与える影響についても分析しています。
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本調査は、世界のEMI試験機市場について定量分析と定性分析の両面から詳細に検討しています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場構造を分析し、市場の変化を引き起こす主要要因を明らかにしています。
分析対象期間は2020年から2031年までであり、市場規模は消費金額、販売数量、平均販売価格の指標を用いて評価されています。市場環境は常に変化しているため、本レポートでは競争状況、需要と供給の動向、市場需要を左右する重要な要因についても詳細に検討しています。
さらに、主要企業の企業プロフィールや製品事例を紹介するとともに、2025年時点における主要企業の市場シェア推計も提示しています。
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、EMI試験機市場の成長可能性を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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EMI試験機市場では、複数の国際企業および専門メーカーが競争を展開しています。主要企業としてはRohde-Schwarz、NoiseKen、Agilent、Tektronix、TOYO Corporation、Keysight Technologies、Narda、Techno Alpha、Peritec、AlphaLabなどが挙げられます。
そのほかにもCom-Power、A.H. Systems、Lisun Group、Cybertek、Lioncel Electromagnetic Technology、KeHuan Century EMC Technology、Ceyear Technologiesなどの企業が市場で重要な役割を担っています。
これらの企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、最新の事業動向などの観点から分析されています。これにより、企業間の競争構造や市場における位置付けを把握することが可能となっています。
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製品タイプ別では、0.15MHzから30MHzの周波数帯域を対象とするシステム、30MHzから40GHzの周波数帯域を対象とするシステム、その他のシステムに分類されています。これらの装置は用途や試験対象となる機器の特性に応じて使用されます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「EMI試験機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、EMI試験機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界のEMI試験機市場に関する包括的な市場分析をまとめた調査資料です。EMI試験機とは、電子機器が発生または受信する電磁干渉の強度を評価するための測定装置です。電子機器が動作中に発生する電磁放射レベルを測定することで、機器が電磁両立性規格を満たしているかを確認するために利用されます。
電子機器の高性能化と高密度化が進む中で、電磁干渉問題はますます重要になっています。そのため、電子機器メーカーや通信機器メーカー、自動車関連企業などにおいて、電磁干渉試験の需要は継続的に増加しています。
世界のEMI試験機市場規模は2024年に212百万ドルと評価されており、2031年には297百万ドルへ拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は5.0%と見込まれています。
また本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策変化を踏まえ、国際的な政策環境が市場競争構造、地域経済、サプライチェーンの安定性に与える影響についても分析しています。
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本調査は、世界のEMI試験機市場について定量分析と定性分析の両面から詳細に検討しています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場構造を分析し、市場の変化を引き起こす主要要因を明らかにしています。
分析対象期間は2020年から2031年までであり、市場規模は消費金額、販売数量、平均販売価格の指標を用いて評価されています。市場環境は常に変化しているため、本レポートでは競争状況、需要と供給の動向、市場需要を左右する重要な要因についても詳細に検討しています。
さらに、主要企業の企業プロフィールや製品事例を紹介するとともに、2025年時点における主要企業の市場シェア推計も提示しています。
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、EMI試験機市場の成長可能性を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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EMI試験機市場では、複数の国際企業および専門メーカーが競争を展開しています。主要企業としてはRohde-Schwarz、NoiseKen、Agilent、Tektronix、TOYO Corporation、Keysight Technologies、Narda、Techno Alpha、Peritec、AlphaLabなどが挙げられます。
そのほかにもCom-Power、A.H. Systems、Lisun Group、Cybertek、Lioncel Electromagnetic Technology、KeHuan Century EMC Technology、Ceyear Technologiesなどの企業が市場で重要な役割を担っています。
これらの企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、最新の事業動向などの観点から分析されています。これにより、企業間の競争構造や市場における位置付けを把握することが可能となっています。
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製品タイプ別では、0.15MHzから30MHzの周波数帯域を対象とするシステム、30MHzから40GHzの周波数帯域を対象とするシステム、その他のシステムに分類されています。これらの装置は用途や試験対象となる機器の特性に応じて使用されます。