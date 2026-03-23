GCC地域のHRテック市場、技術の進歩とHR自動化の拡大に牽引され、2032年までに54億8,000万米ドル規模に到達へ

GCC地域のHRテック市場、技術の進歩とHR自動化の拡大に牽引され、2032年までに54億8,000万米ドル規模に到達へ