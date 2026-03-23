

▲ 「シャーロックホームズ」を題材にした謎解きアクティビティ



▲ 「シャーロックホームズ」を題材にした 脱出ゲーム





▲ 英国伝統菓子 作り「 クッキングスコーン 」



▲ 荘園領主の館を案内「マナーハウスツアー」



▲ 食事会場「リフェクトリー」



シャーロック・ホームズを題材にした英語版謎解きアクティビティ

シャーロック・ホームズは、1887年にアーサー・コナン・ドイルによって生み出されました。物語の舞台は、大英帝国が最も繁栄した「ヴィクトリア朝」のロンドンです。ホームズを題材にした2種類の謎解きは、出題やヒントもすべて英語で構成。異国情緒に包まれた重厚な空間で没入感とともに、楽しみながら英語に触れることができます。

■謎解きアクティビティ「ホームズからの挑戦状」：広大なブリティッシュヒルズの敷地内に隠されたヒントを集め、謎を解決へと導く回遊型アクティビティです。謎解きと英語レベル別に3コースご用意しております。

■英語版脱出ゲーム「ホームズの脱出ゲーム」：閉ざされた空間から知恵を絞って脱出を試みる、スリル満点の体験型プログラムです。制限時間は1時間。参加グループの全員のチームワークが試されます。

英国伝統菓子作りを体験「チョコチップ入りスコーン作り」

英国のティータイムに欠かせない伝統菓子スコーンを、ブリティッシュヒルズの外国人教員と一緒に英語で作ります。お家でも再現できるレシピを伝授。食べきれなかった分は、お土産としてお持ち帰りいただけます。



▲ 英国伝統菓子 「チョコチップ入りスコーン作り」



▲ 焼きたてのスコーン



英国貴族の荘園を巡り、中世英国の文化を探求するガイドツアー

ブリティッシュヒルズが再現しているのは、英国が世界に多大な影響力を持った「中世英国」。当時台頭してきた荘園領主の館（マナーハウス）を中心とした「街」を忠実に再現した空間で、英国文化のルーツや文化背景を紐解きます。ガイド付きの「マナーハウスツアー」のほか、もっと文化探求をしたい方向けに「セルフガイドツアー」もございます。



▲ ガイド付き「マナーハウスツアー」



▲ セルフガイドツアーイメージ



「ゴールデンウィーク宿泊プラン」も販売中

イベントを楽しんだ後は、英国風のクラシカルなお部屋でゆっくりとお過ごしいただけます。旬の食材を使用した本格コースディナーの提供や、標高約1000mから美しい夜空を望遠鏡で眺める「星空観察会」、滞在中の記念写真のプレゼントなど心に残る特典付き。夕食は、メインダイニング「リフェクトリー」または英国の街角にあるパブを再現した「フォルスタッフパブ」からお選びいただけます。

※夕食会場により料金が異なります。



▲ 食事会場「リフェクトリー」



▲ フォルスタッフパブ会場



▲ 宿泊者限定特典「星空観察会」



「ゴールデンウィークイベント」 概要

※入場料は日帰りのお客様のみいただきます。(ご宿泊のお客様は無料)

※入場チケットはフォルスタッフパブ、アスコットティールーム、ギフトショップ・ビクトリアンアレー、キッチンカー・ハイランドオアシスにてそれぞれ200円分・100円分の金券として利用可能

※日帰り入場の受付は18:00まで

参 考

【ブリティッシュヒルズHP】https://www.british-hills.co.jp/

【イベント詳細】https://www.british-hills.co.jp/stay/news/502/

【宿泊プラン詳細】https://www.british-hills.co.jp/stay/news/501/

【アクセス】https://www.british-hills.co.jp/access/

神田外語グループ：東京都千代田区内神田2-13-13／理事長 佐野 元泰

ブリティッシュヒルズ：福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草1-8／代表取締役社長 野澤 肇

※写真及びメニューは全て一例です。内容は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

※記載の料金は全て税サ込になります。